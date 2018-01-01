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Недвижимость Zimeļblāzmas aleja

Ординский муниципальный округ, Россия
от
€19,500
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30
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О комплексе

Девелопер проекта продается 2-комнатная квартира в новом проекте „северного сияния аллея “ с качественной полной отделкой, который находится в парковой зоне, рядом с заливом Балтийского моря. 10 минут до центра Риги. Дополнительная информация Доступны 30 различных планировку квартиры площадью от 17 м2 до 45 м2 Апарт-комплекса „Северное аллея“. Большое внимание обращено на качество здания, используя качественные строительные и отделочные материалы. В квартирах хорошая звукоизоляция. Квартиры с полной внутренней отделкой, установка сантехникой ( Villeroy & Boch, Kerama Marazzi, Grohe ) Квартир в комплексе: - Видеонаблюдение - Закрытый двор - Низкие коммунальные и коммунальные платежи - Во дворе парковка - Детская игровая площадка Отличная инфраструктура, рядом остановки общественного транспорта, магазины, школы, детские сады, Балтийский залив, дворец Культуры Ziemeļblāzma, Межапарк. - Помогу вам решить юридические вопросы, связанные с приобретение квартиры.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Ординский муниципальный округ, Россия

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Недвижимость Zimeļblāzmas aleja
Ординский муниципальный округ, Россия
от
€19,500
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