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Недвижимость HOFT

Медянка, Россия
от
€279,140
;
22
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О комплексе

HOFT - House Of the Flying Trees! HOFT (House Of the Flying Trees) – дом парящих деревьев. Дополнительная информация Концепция Это триединство зеленого взгляда на мир, уважения к истории города и современной архитектуры. Современному городу, а особенно, улицам исторического центра так не хватает живой природы в виде растений и деревьев, зачастую улицы даже не имеют пространственной возможности решить эту проблему. Единственное решение – попытаться перенести деревья на здания. Проект HOFT это уникальная возможность в современном объеме фасада здания и новом объеме внутридворового здания внести в фасад деревья и зелень, создав парящие сады в историческом центре города, вдохнуть новое представление о возможности жить вместе и в непосредственной близости с природой, в независимости от этажа проживания. Реализация концепции На центральном фасаде, во дворе дома, на террасах, и дополнительных конструкциях, используя специальную систему креплений на разных уровнях, устанавливаются деревья хвойных пород: кедр, горная сосна, разные виды деревьев «бонсай», создав тем самым частный парк для жителей дома - зеленый оазис в самом центре города. Это размышление на тему «как мы можем не только сохранить природу в городе, но преувеличить ее, используя современные технологии». Инсталляция производит невероятно сильное впечатление, деревья будто растут в естественной среде, на вершинах и склонах гор. Архитектура Бережное восстановление исторического фасада, инсталляция деревьев как части архитектуры здания, структурное остекление как зеркало, отражающее окружающее историческое здание и служащее подестом для установки деревьев. Как объем, который словно говорит: «я здесь не главный, я лишь даю возможность любоваться окружающим миром снаружи и изнутри себя». HOFT – это проект, в котором благоустройство не дополняет архитектуру, а вдохновляет, переплетается с формами, создает новые объемы, становиться единым целым с фасадами. Над бережно сохраненным и восстановленным историческим фасадом размещается абсолютно уникальный парящий оазис, словно стеклянная витрина, в которой установлены дизайнерские объекты, их создателем выступает сама Природа. Открывая дверь исторического здания с совершенно классическим фасадом 19 века, вы попадаете во двор – образец современной архитектуры, при этом такой необычной, что создается впечатление, что Вы открыли дверь в чудесный скрытый мир как в истории Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Описание Проект HOFT расположен по адресу Стрелниеку 5, на благоустроенной территории площадью 1212 квадратных метра. Проект представляет собой два жилых многоквартирных дома 7 этажей, соединенных подземной автостоянкой на 23 места. Здание по улице Стрелниеку – реконструируемый памятник архитектуры с надстроенными двумя этажами. Здание во дворе – новое здание. В Проекте 42 квартиры, площади квартир: от 76 м2 до 232 м2, с возможностью объединения. Все квартиры имеют балконы шириной не меньше 1,80 м, большие светлые окна и окна в пол с роскошными видами на двор и деревья. Высота потолка 2,90 м, в пентхаусах – 3,00 метра. При проектировании HOFT закладывались параметры, превышающие определенные строительными нормативами Европейского Союза и отвечающие повышенным требованиям надежности и комфорта, что позволяет отнести проект к проектам класса «Премиум».
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость HOFT
Медянка, Россия
от
€279,140
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