Недвижимость Tirgoņu iela 11

Жилой дом высшего класса в Риге, улица Тиргоню 11, находится в Старой Риге, он полностью реновирован в 2015 году, в ходе которой полностью был сохранен изначальный вид фасада здания, в свою очередь квартиры и помещения магазинов были построены в соответствии со стандартами качества и удобств.
Дополнительная информация:
Проект квартирного здания на улице Тиргоню 11, находится в историческом центре Риги, вблизи парка.
Центр Риги находится на расстоянии всего нескольких минут ходьбы. Рядом находятся уютные кафе и рестораны, театры и кинотеатры.
Совсем близко находится изысканный торговый центр "Galerija centrs", Рижская Центральная железно-дорожная станция и международный автовокзал, аэропорт “Rīga” находится в 15 минутах езды.
Старая Рига как самая престижная часть города Риги была дополнена квартирами, которые соответствуют самым высоким стандартам качества и удобств. Для удобства жителей установлен лифт.
Спокойствие и тишину Старой Риги дополняет великолепный вид на Церковь Петра, Домскую церковь и ее площадь и Ратушную площадь.
Квартиры полностью соответствуют современным функциональным требованиям и имеют продуманную и рациональную планировку.
Покупателям предлагается приобрести квартиры с полной внутренней отделкой.
В каждой квартире установлены счетчики, показатели которых обслуживающая компания может считать удаленно.
Место расположения здания позволяет пешком в течение пяти минут достичь самые важные государственные учреждения и крупные банки, т/ц „Galerija Centrs”, а также любимые рестораны и кафе Старой Риги.
Мануфактура - один из самых быстрорастущих бизнес-парков в нашем портфолио. На территории отеля расположено множество предприятий из различных отраслей промышленности, которые работают в области полиграфии, производства мебели, продажи товаров для велоспорта и мотоспорта.
Предлагаемые помещения подходят для тех, кто ищет помещения для офисных нужд, а также для предпринимателей, которые планируют начать производство, продавать товары или хранить их на складе.
Арендная плата определяется в зависимости от основного назначения помещения и необходимости индивидуализации помещения.
Доступная площадь составляет от 10 м2 до 2 500 м2 и более. Общая площадь недвижимости 32 000 м2. Уникальные помещения доступны с отдельным входом на втором этаже.
Квартал B91 — это отличный выбор для молодых семей, независимых и успешных горожан. Он расположен рядом с одной из самых оживленных улиц Риги и отвечает всем современным требованиям в отношении комфорта, стиля и безопасности жилья.
Дополнительная информация
Здание на ул.Brivības 91 полностью отремонтировано и квартал B91 планируется развивать в несколько этапов.
+ Квартиры продаются с полной внутренней отделкой, со встроенной кухней и бытовой техникой и со встроенными шкафами.
+ Перед покупкой квартиру можно полностью обставить мебелью.
+ В каждой квартире индивидуальный счетчик тепла.
+ В доме установлен новый современный лифт.
+ В самом сердце Риги - Наслаждайтесь прогулками в парке, шопингом или встречей с друзьями в одном из уютных рижских ресторанов.
Недвижимость с историей - Здание по адресу ул. Бривибас 91 построил в 1912 году знаменитый латвийский архитектор Эйжен Лаубе.
Квартира на Бривибас 91 — это отличный выбор для молодых, независимых, успешных горожан, любящих жизнь и стремящихся взять от нее по максимуму.
Расположение - В шаговой доступности находятся многочисленные кафе, клубы, рестораны и магазины, а также популярная среди молодежи улица Миера.
Кроме этого, поблизости — торговые центры и медицинские учреждения.
Апартаменты с видом на Старый город и Даугаву
Резиденция Хоффманн на улице Кугю 13 - один из самых значительных домов Риги, спроектированный известным латвийским архитектором-техником Вильгельмом Хофманисом (1869–1945) и построенный в отчетливых формах неоренессанса. Уникальное месторасположение открывает вид на панораму Старого города, что позволит вам почувствовать себя частью сердца Риги, а спокойные воды Даугавы усмирят будоражащие мысли после напряженного дня.
Дополнительная информация
Резиденция Хоффманн воплощает в себе особое, вдохновляющее состояние покоя, обеспечиваемого комфортом и окружающей средой, соответствующей современным стандартам. Это место с уникальным видом, где мысли плывут, как яхта по Даугаве теплым летним днем.
Проект был начат в сентябре 2019 года, а завершение строительства ожидается в 2021 году. Развитие проекта предполагает реконструкцию здания, построенного в стиле эклектики в начале 20 века. Резиденция Хоффманн - это 5-этажное здание с большой территорией отчуждения, которое разделено на 50 уютных апартаментов, 8 лофтов и 7 эксклюзивных апартаментов-пентхаусов. В подвале будет 6 частных гаражей.
Целью данного проекта развития является сохранение исторической ценности здания, одновременно модернизируя его с помощью эффективных инженерных решений. Комфортабельные 1-4 комнатные квартиры с высокими потолками, с видом на Даугаву или во двор, находятся всего в 5 минутах ходьбы от центра города.
Несмотря на небольшую удаленность от Старого города и центра города, район, в котором расположен проект, имеет удобную и развитую инфраструктуру - удобный общественный транспорт, Национальная библиотека Латвии, несколько парков и зеленых зон для прогулок или занятий спортом на открытом воздухе, шоппинг облегчит удобная близость к магазинам и торговым центрам. Для семей с детьми рядом с Резиденцией Хоффманн расположены дошкольные центры, детские сады и школы.