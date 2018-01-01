Недвижимость Art Luxury House

Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе!
Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас!
Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас!
Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля.
Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей.
Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
"Rēdera nami" - это полностью отремонтированный трехэтажный комплекс на берегу Даугавы с 78 квартирами, в нескольких минутах ходьбы от Старого города.
Дополнительная информация
Близость реки и солнечного двора с изогнутыми и зелеными насаждениями и перголами из дерева, вырезанными и обработанными с моря, позволяет почувствовать себя у моря. Посреди двора будет надежный смотритель - миниатюрный маяк, который всегда будет ждать большого и маленького жильца.
Уникальный проект с большой закрытой , зелёной территорией, со своим яблоневым садом.
Дополнительная информация
Планировка каждой квартиры индивидуальна и продумана до сантиметра. Фасад и подъезды дома выполнены в уникальном дизайне и качестве. Толщина наружных стен один метр. Высочайший уровень энергосбережения. Высота потолков от 3,2 м до 4,5м. Большое колличество парковок, в том числе под навесом.
В проекте представлено множество абсолютно разных плaнировок и типов квартир. Практически все квартиры первого этажа имеют свои участки земли примерно равные площади квартиры. Квартиры второго этажа с очень высокими потолками- около 4 -ех метров, некоторые из них сделаны в стиле Лофт. Основное колличество квартир это семейные 3-комнатные и несколько 4- комнатных. В каждой из них есть хозяйский и гостевой санузел, детально продумано расположение кухни и шкафов.
Также в проекте есть большое колличество 1-комнатных квартир, которые особенно выгодно сдавать в аренду. Эти квартиры отделаны особо износостойчивыми материалами и уже оборудованы всей сантехникой, занавесками и кухнями. Покупателям только остаётся купить диван/кровать и подать объявление на аренду!
История
- дань уважения одной из самых прекрасных историй любви в литературе.
Это история любви, которая началась в России, во время ссылки великого поэта Александра Пушкина, а закончилась здесь, в Рижской цитадели. Отсюда муза поэта –Анна Керн – еще долгие годы продолжала писать ему, не подозревая, что встретиться им уже не суждено.
Однако, не смотря на быстротечность этого романа, он оставил неизгладимый след в мировом культурном достоянии. Сегодня эта история любви известна нам по одному из прекраснейших стихотворений в истории литературы “Я помню чудное мгновение.”
Архитектура
Гордость этого дома – высококачественная отделка и современный интерьер на всех его четырех этажах, здание построено с глубочайшим уважением к окружающему архитектурному наследию.
Oбслуживание Kern Residences
Установлены очень высокие стандарты обслуживания здания, чтобы каждый обитатель дома и любой его гость могли чувствовать себя здесь уютно и комфортно как в помещениях общего пользования, так и на прилегающей территории.
Офисы
На первом этаже расположились светлые и просторные офисные помещения. Они идеально подойдут предприятиям, которые сочтут подходящим для себя расположение в самом сердце города.
Aпартаменты
На втором и третьем этаже располагаются квартиры различных планировок, которые подойдут как семьям без детей, так и многодетным семьям, а также инвесторам и гостям столицы.
Пентхаусы
На четвертом этаже, с видом на площадь Републикас, находятся пентхаусы с частным лифтом и просторными террасами.
Автостоянка
В подвальном помещении здания оборудована автостоянка, на которой хватит места для автомобилей всех обитателей дома.