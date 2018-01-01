Недвижимость PARK ALLEY II

PARK ALLEY
Место и среда
Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени.
Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам.
Дом
Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон.
Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки.
Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей.
86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки.
Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €.
Отделка помещений и дизайн
Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах.
Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании.
Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров.
Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.
Новые склады класса А в Риге
Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги.
Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников.
Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.