  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Недвижимость PARK ALLEY II

Недвижимость PARK ALLEY II

Медянка, Россия
от
€131,000
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

PARK ALLEY Место и среда Инновационный и современный жилой квартал расположен на ул. Пулквиежа Бриежа 35 – в историческом центре города, который включен в список мест мирового культурного и природного наследия UNESCO. Главная ценность Park Alley – это человек. Продуманная инфраструктура и место расположения здания обеспечивает покой, безопасность и экономию времени. Улица Пулквиежа Бриежа расположена в Зиемельском районе Риги, с южной стороны района Петерсалы - Андрейсалы. Его окружает тихий центр города, а в нескольких минутах ходьбы - Вецрига и район порта. Удобная транспортная инфраструктура для доступа к основным узлам городского сообщения и мостам, школам и детским садам. Дом Построенный в традициях застройки исторического центра Риги жилой дом. Для уличного фасада характерна смешанная композиция оконных проемов, эркеры и мансардные конструкции крыши, которые типичны для застройки начала XX века. Для внутреннего фасада характерна типичная для пригорода лаконичность, чтобы создать гармоничный фон для наполненного зеленью двора. В каждой квартире - терраса или балкон. Вход в дом со стороны внутреннего двора и автостоянки. Лестничные помещения с лифтом, 100 квартир, 7 этажей. 86 стандартных мест автостоянки, 2 места автостоянки для людей с нарушениями движения, 34 места велостоянки. Квартиры площадью от 57м2 до 203м2. Стоимость апартаментов от 162 000 € до 336 000 €. Отделка помещений и дизайн Лаконичные формы, теплые цвета и гармония природных материалов – стиль, от которого не устаешь. Дизайн здания отражает уют, солнечный свет и энергию дерева.завершенная отделка, центральное (городское) отопление, центральная канализация, центральное водоснабжение.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2020
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Krāsotāju 13
Медянка, Россия
от
€40,800
City Home
Медянка, Россия
от
€76,000
Kvartāls 5/26
Медянка, Россия
от
€57,378
Mārupe Smart Park
Медянка, Россия
от
€2,280
Pine Wood APARTMETS
Медянка, Россия
Вы просматриваете
Недвижимость PARK ALLEY II
Медянка, Россия
от
€131,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
ELIPSE BLC
ELIPSE BLC
Медянка, Россия
от
€400
Агентство: REALAT real estate
Cовременный логистический центр, построенный в 2009 году, на 4.6 гектарах земли в стратегически выгодном месте - на территории бизнес парка международного аэропорта «Рига». Наша цель обеспечить своих клиентов современными складскими и офисными помещениями и поддерживать их бизнес гибкими логистическими решениями.
Mārupe Smart Park
Mārupe Smart Park
Медянка, Россия
от
€2,280
Сдача в: 2019
Агентство: REALAT real estate
Marupe Smart Park-первый в Латвии бизнес-центр современной концепции. Центр имеет общую площадь 6061 квадратный метр и расположен на двух этажах. Недавно построенный в самой Риге SmartPark предлагает аренду офисов, складов и торговых помещений в одном месте. Основная цель нового концептуального бизнес-центра-предоставить арендаторам функциональный набор арендуемых помещений для обеспечения эффективной работы и успешной коммуникации конкретной компании. Современная планировка помещений легко адаптируется к потребностям арендаторов и обеспечивает независимый и индивидуальный круглосуточный доступ к каждой группе помещений. В аренду доступны группы помещений площадью от 330 до 1023 квадратных метров. Расположение атрашана в Марупе привлекает отличной инфраструктурой, так как рядом находятся как Рижский международный аэропорт, так и центр Риги.
A6 Logistics Park
A6 Logistics Park
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€126
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Новые склады класса А в Риге Сертификат энергоэффективности категории А служит подтверждением продуманных решений по экономии энергии и гарантирует арендаторам меньше расходов на коммунальные услуги. Здания получили сертификат BREEAM, который является непосредственным подтверждением экологической и энергетической эффективности зданий. Так, например, на территории и в помещениях будет использоваться LED освещение, будут установлены станции подзарядки для электромобилей, оборудованы велостоянки с навесом, а также зона отдыха для работников. Еще на этапе строительства наши специалисты прислушивались к пожеланиям и специфике требований бизнеса потенциальных арендаторов, чтобы приспособить новые складские помещения для нужд бизнеса, начиная с планировки офисов и заканчивая количеством и спецификациями рамп погрузки.
Realting.com
Перейти