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Lāčplēša iela 18

Медянка, Россия
от
€250
;
11
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О комплексе

Lāčplēša iela 18 1906. Иоанн Ольха Одним из первых зданий в Риге в вертикальном модерн форма языка, особенностей фасада в архитектуре. Фасад украшен изысканным ornamentāliem рельефах. Zelmiņus гребни выразительные фигуральные композиции зданий югендстиля в декоративной отделке распределенных женщины и мужчины figurālo группы.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Lāčplēša iela 18
Медянка, Россия
от
€250
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Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Мы учли каждую мелочь, чтобы вы могли наслаждаться повседневной жизнью- Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый воздух и гарантированное место для стоянки - и это далеко не все преимущества наличия подземного паркинга. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Родители самых маленьких жильцов будут в восторге от колясочных, запирающихся на магнитный замок. Весь малогабаритный семейный транспорт — коляска, велосипеды и самокаты — прекрасно будет ждать вас здесь до следующего раза. Вымыть колеса коляски или лапы питомцу можно в специальных помещениях, расположенных рядом с колясочной. Транспортная доступность: Менее 1км от МКАД: рядом Осташковское и Алтуфьевское шоссе; 15 минут до метро «Алтуфьево», «Бибирево», «Медведково»; 7 минут пешком до ближайшей остановки общественного транспорта. Внутренняя инфраструктура: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. — 2 муниципальных детских сада и муниципальная школа — Медицинский центр — Магазины, аптеки, салоны красоты, кафе, булочные на первых этажах комплекса
Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
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от
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Площадь 27–141 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: One Moscow
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один офисный центр. Над созданием архитектурной концепции трудилась международная команда профессионалов – 6 выдающихся российских и зарубежных бюро: британские Steve Brown Architecture, SimpsonHaugh and Partners и John McAslan+Partners, российские Meganom и Wall, швейцарский архитектор Max Dudler. Собранные вместе башни образуют своеобразный «Архитектурный парк». Впервые в истории этот квартал, многие годы закрытый для горожан, обретет новое современное звучание через возрождение зданий паровозных мастерских из характерного красного кирпича, построенные с 1870-го по 1900 годы. Четыре объекта культурного наследия общей площадью почти 7 тыс. кв. м ждет реконструкция и масштабная архитектурная интеграция в будущее Пресни. В этих зданиях разместятся гастрономический центр, шоппинг-аллея, премиальные термы с бассейном, СПА, камерный кинотеатр, арт пространства и детский сад. Территория будет разделена на общественные пространства, открытые для всех горожан, и приватные, для отдыха жителей. Для последних предусмотрен внутренний ландшафтный парк со спортивными площадками, велобеговыми маршрутами, тренажерами work out, а также дорожками для пеших прогулок и уютными местами для уединенного отдыха. Всем жителям будет доступна дополнительная опция — augmented apartment (или расширенная квартира) — это доступное для всех жильцов многофункциональное пространство с оборудованной кухней, зоной релакса с мягкой мебелью и спортивной зоной. Первая очередь будет представлена башнями Reds от Steve Brown Architecture, лондонского архитектора. Площадь квартир первой очереди - от 26 до 139 кв. м разного формата – от компактных студий до видовых пентхаусов. - Просторное и функциональное лобби высотой до 9 метров - Терраса для жителей дома на крыше лобби - Собственный двухэтажный фитнес-зал и event room - Двухэтажные апартаменты в концепции work&live на первых этажах - Двухэтажный подземный паркинг, келлеры и места для электрокаров - Просторные кладовые на 3-8 жилых этажах и в подземном паркинге - Квартиры представлены в отделке white box и без отделки - Разнообразные форматы квартир: мастер-спальни в квартирах, начиная с однокомнатных, балконы с распашными дверями, приватные террасы и увеличенные угловые окна в кухнях-гостиных, дровяные камины и окна в ванных в пентхаусах высотой до 5 метров. - Виды из окон на Московский ипподром, Москва-Сити и центр Москвы Ввод в эксплуатацию и выдача ключей первой очереди Republic запланированы уже в 2025 году.
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Наро-Фоминский городской округ, Россия
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€56,036
Площадь 30–99 м²
115 объектов 115
Сдача в: 2022
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В «Парк Апрель» легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимуществ комплекса. ЖК, окруженный с трех сторон лесом - подарит вам возможность дышать полной грудью и наслаждаться прекрасными видами, а развитая инфраструктура, транспортная доступность и высокий уровень безопасности принесут спокойствие и безмятежность. Транспортная доступность: МКАД в 20 минутах по Киевскому шоссе по современной скоростной трассе. Автобусная остановка в 200-х метрах от дома. 9 маршрутов наземного транспорта, автобусы до станций метро Юго-Западная, Саларьево, Румянцево, Тропарево. 25 минут на МЦД D4 до Киевского вокзала Внутренняя инфраструктура: Развитая инфраструктура жилого комплекса, включает муниципальную школу, детский сад, торговый центр и другие объекты. Расположение домов тщательно продумано, так что из окон открываются красивые виды на тихие дворики и окружающий лес, а всего за 10 минут на личном или общественном транспорте вы доедете до любой из двадцати школ, поликлиники или современного дворца спорта. Разумеется, в Апрелевке найдутся также торговые комплексы, фитнес-центры и многое другое. Для кровли используется черепица, имеющая отличные тепло- и шумоизоляционные характеристики. Благодаря стенам из керамических на протяжении всего года в доме будет здоровый микроклимат, а облицовка бельгийский кирпичом придает особое очарование фасадам. Вы сможете создать уникальный формат жилья, который подойдет именно вам. Просторная кухня - гостиная, отдельный кабинет для работы, мастер-спальня с гардеробной и ванной - квартира со свободной планировкой позволяет воплотить в жизнь все ваши идеи С трех сторон Парк Апрель окружен лесом и малоэтажной частной застройкой, поблизости отсутствуют вредные производства. В пешей доступности находятся две реки и лесной массив, откуда удачная роза ветров приносит свежий воздух Жителям "Парк Апрель" доступна развитая инфраструктура Апрелевки: два десятка образовательных учреждений, спортивная школа, современный дворец спорта, поликлиники, фитнес-центры, магазины и торговые комплексы. Все объекты расположены не более, чем в 10 минутах езды на машине.
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