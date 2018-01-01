Kalpaka Park Residence
KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома.
В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады комплекса разные, но интересные и современные. А планировки достаточно комфортные.
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества.
В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].