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Kalpaka Park Residence

Медянка, Россия
от
€255
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15
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О комплексе

Kalpaka Park Residence KALPAKA PARK RESIDENCE на бульваре Калпака 7 — это жилое и офисное здание, которое находится в т.н. бульварном кольце Риги, для которого характерна архитектура югендстиля. Здание состоит из двух частей — «старое» здание было построено в 1874-1879 г., и автор его проекта — первый профессиональный латышский архитектор Я.Ф.Бауманис. В 2004 году было закончена реставрация старого здания и строительство нового крыла здания. Сейчас в здании 34 квартиры и офисы. В здании работают администраторы (Concierge), а также предлагается целый набор услуг для удобств и комфорта арендаторов дома. В этом прекрасном здании сдаются квартиры и офисы. Общая арендуемая площадь здания — 2 976 м2.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2004
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Kalpaka Park Residence
Медянка, Россия
от
€255
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