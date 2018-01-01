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Ganu iela 4

Медянка, Россия
от
€158,308
;
10
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О комплексе

Стены в аренду дом, построенный в 1911 году.году, архитектор Паулс Mandelštams.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Ganu iela 4
Медянка, Россия
от
€158,308
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