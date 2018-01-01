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Недвижимость PARKERS

Кумьязы, Россия
от
€112,000
;
11
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О комплексе

Arhitekts radījis šo ēku ansambli savienojot UNESCO koka arhitektūras mantojumu ar mūsdienu tehnoloģijām un ikdienas dzīvi. Ēku ansambļa priekšgalā slejas dažāda rakstura 19 gs. radīti koka ēku šedevri, kuri kalpos mūsdienu ātrajam dzīves ritmam, turpretim klusā iekšpagalmā slejas 7 stāvu jaunbūve PARKER’s ar cēlo melno toņu materiālu izvēli fasādēs un ieejas portālos, kā arī lielisko panorāmas skatu uz pilsētu. Interjers un dizains vestibiliem Parker’s interjeros iedvesmai kalpoja art deco detaļas, tā ģeometriskās formas un materiālu pielietojums, marmors, misiņš un niķelis, savietojumā ar daudzveidīgu melno un dažādajiem pelēkajiem toņiem. Vestibils - marmora salikums grīdām, tonēti paneļi ieejas mezglā, plašs ātrijs ar virsgaismu, schindler ātrgaitas lifti «black titan», akmens pakāpieni ar metāla detaļām. Interjera apdare dzīvokļos Dzīvokļu grīdas klās 3 slāņu dabīgā koka parkets, griestu augstums 3m, krāsotas dubultās ģipškartona sienas, pelēki balināta ozola finierētas durvis, dizaina augstie vertikālie radiatori, alumīnija grafīta panorāmas logi, santehnika-LAUFEN, DURAVIT, akmens masas vannas un flīzes koka vai marmora tekstūrā salikumā ar lakoniskiem tumši pelēkajiem. Sanmezgli Katram dzīvoklim atsevišķa dizaina risinājumi sanmezglu iekārtojumam ar koka un marmora tekstūras flīzēm un arhitektūras sērijas pelēkajiem gloss toņiem grīdā, izlietnes – LAUFEN, CASSA di VANNA, akmens masas vannas, podi DURAVIT, maisītāji CHRISTINA Rekonstruēto koka ēku ansamblis 4 pilnībā rekonstruētas koka ēkas, kas kalpos birojiem un komercfunkcijām, ēku koka konstruktīvie elementi un fasādes celtas no ciedra koka, rekonstrukcija vēl vairāk uzsvērs koka arhitektūras unikalitāti. Turpmākie ēku risinājumi tiks pielāgoti nākotnes nomnieku prasībām, respektējot koka vēstures mantojumu. Tehniskie standarti Mājā paredzēta «Rīgas Siltums» apkure ar siltuma skaitītājiem katram dz. atsevišķi. Lifti - Schindler (black titan»).Videonovērošana vestibilos un teritorijā. Ieeja ēkā ar piekļuves kodu un pazemes stāvvietā ar pulti. Logi - alumīnija ar 3 pakešu stiklojumu (īpaši skaņas izolējoši un siltumefektīvi).Sanmezglos - siltās grīdas Dzīvokļu platības un stāvvietas Kopumā 68 dzīvokļi jaunbūvē pieejami no 34m2- 150 m2 ar plašām terasēm. Pazemē pieejamas 32 auto novietnes un 26 virszemē
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Кумьязы, Россия

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Недвижимость PARKERS
Кумьязы, Россия
от
€112,000
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