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Недвижимость J5

Кумьязы, Россия
от
€172,459
;
28
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О комплексе

J5 – это комплекс из трех жилых домов высокого класса, расположенный в тихом центре Риги на углу улиц Ерузалемес и Дзирнаву. J5 находится в той части города, которую называют тихим центром. Здесь есть всё лучшее, что может дать центр города, – инфраструктура, престиж, удобство и культура. Таков тихий центр Риги – островок спокойствия в сердце большого города, где зеленеют деревья и цветет даже камень, потому что здесь находятся ярчайшие образцы рижского югендстиля. Жилой комплекс состоит из трех зданий, из двух современных и одного бережно реконструированного здания XIX века, созданное архитектором Флорианом фон Вигановским. Большинство из 41 квартир площадью от 44 до 185м имеют террасы или широкие балконы. В квартирах высокие светлые окна. Владельцы квартир могут разработать индивидуальный дизайн интерьера, кроме того, в наличии есть квартиры с готовыми проектами дизайна. J5 – комплекс закрытого типа, где работает круглосуточное видеонаблюдение.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Кумьязы, Россия

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Недвижимость J5
Кумьязы, Россия
от
€172,459
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Raņķa Dambis 31
Raņķa Dambis 31
Медянка, Россия
Агентство: REALAT real estate
Красивое здание Ranki Dambis 31 было спроектировано известным рижским архитектором Вильгельмом Хофманисом. Здание построено 20. начало века и характеризуется средствами художественной выразительности в стиле модерн, появляющимися в декоративном оформлении фасадов здания. Здание будет полностью отремонтировано, но квартиры продаются в том состоянии, в котором они находятся в настоящее время, что позволяет проводить ремонт по своему усмотрению. Простор и яркость квартир составляют большие окна, а также характерная для исторических зданий высота потолков-3,5 м. ​​В рамках реконструкции здания будет полностью обновлен его великолепный фасад и установлено новое фасадное освещение, а также установлены исторические деревянные окна с высоким коэффициентом теплопередачи и звукоизоляцией, что сделает здание еще более выразительным. На чердаке будут проведены работы по утеплению, а кровля будет покрыта защитным слоем. В свою очередь, внутри здания будут построены новые инженерные сети (водоснабжение и канализация, отопительные сети, электропроводка), будет построен новый тепловой узел и новые вентиляционные каналы с индивидуальной системой рекуперации для каждой квартиры. Вокруг здания будет закрыта благоустроенная территория, где можно будет припарковать автомобили и велосипеды, а для дополнительной безопасности будет установлена новая система видеонаблюдения.
Magdelēnas kvartāls
Magdelēnas kvartāls
Медянка, Россия
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Magdelēnas kvartāls – vieta ar (īs)to sajūtu! В самом престижном районе риги — тихом центре, между улицами антонияс, эмиля мелнгайля и стрелниеку, возводится magdelēnas kvartāls — пространство для жизни и работы совершенно нового типа, где сделано всё, чтобы жильцы чувствовали себя превосходно. Дополнительная информация Это место входит в список всемирного культурного и природного наследия юнеско. прекрасные рестораны, зелёные парки, уютные кафе, магазинчики и торговые центры, школы и вузы, излюбленные места культурного досуга — всё это находится на расстоянии короткой пешей прогулки. в рамках первого этапа построены два жилых здания с 116 апартаментами, тремя коммерческими помещениями разной площади, автостоянкой на 73 парковочных места с шестью гаражами, а также дополнительными кладовыми для владельцев апартаментов. в целом квартал будет насчитывать 300 апартаментов, 16 500 м2 офисов и 4500 м2 коммерческих помещений. Для комфорта жильцов между зданиями устроен просторный зелёный сад площадью 2000 м2, свободный от автомобилей. жителям квартала доступны также детская игровая площадка и зона для занятий спортом. личное пространство вне апартаментов формируют большие балконы площадью 6–9 м2 и террасы площадью до 23 м2. апартаменты, площадь которых варьирует от 46 до 152 м2, просторны и наполнены светом благодаря большим окнам, которые у большинства апартаментов выходят на обе стороны здания. С потолками высотой 2,95 м помещения всегда будут полны воздуха, а ваша голова — светлых и продуктивных мыслей. а продуманные и созданные в правильных пропорциях планировки квартир позволят вместить больше функций на меньшей площади. Новое предложение на рынке недвижимости — концепт «живи и работай» (live-work). в каждом таком помещении рабочее пространство на первом этаже соединено с жилым на втором. путь из дома на работу и обратно сокращается до минимума, что позволяет проводить значительно больше времени с близкими! Проект насчитывает семь таких апартаментов. В целом первая очередь Magdelēnas kvartāls получила уже три высоких награды, доказывающих качество и экологическую устойчивость проекта: - награда «Лучший коммерческий объект» в номинации «Лучший экологически устойчивый проект Латвии 2017», - 1-е место на конкурсе «Награда года “Латвийское строительство” 2018» в номинации «Новый жилой дом», и - 1-е место на конкурсе «Лучшее строение года в Латвии 2018» в номинации «Жилая новостройка».
LOFTS&ROSEGOLD
LOFTS&ROSEGOLD
Медянка, Россия
от
€121,001
Сдача в: 2020
Агентство: REALAT real estate
Место,где время останавливается Квартиры для жизни в стиле хюгге и вдохновляющие пространства для бизнеса. Дополнительная информация Философия Состояние простого человеческого счастья, далекого от трендов и стремления быть первым, люди называют по-разному, датчане – hygge, шведы – lagom, японцы – ikigai, по-русски это уют, душевность, благостность. У латышей же есть очень теплое слово – Mājot (быть дома), при этом оно имеет более широкое значение, это не только место силы, это состояние души. Быть дома – это чувствовать жизнь особенно сильно, наполняться радостью бытия, быть счастливым. Mājot – это объятия мамы, это общение с близкими друзьями, аромат горячего пирога, это сидя у камина рассматривать старые фотографии и рассказывать смешные истории, это плед, травяной чай и свечи, сделанные своими руками. Lofts&Rosegold – жилой квартал, где стиль жизни является определяющим, где форма призвана ярко отражать содержание. Концепция и архитектура С давних времен люди соединяли драгоценные камни и металлы, веря в то, что оправа – это сосуд, хранящий энергию минерала, и если для драгоценного камня подобрать подходящую оправу, то такой дуэт будет обладать идеальным звучанием и наделит его обладателя поистине великой силой. Жилой квартал Lofts&Rosegold – яркий пример взаимодействия архитектурного искусства двух разных эпох, взаимодействия в котором старому зданию отводится роль драгоценного камня, а новому – роль роскошной, подчеркивающей красоту Lofts оправы из «розового золота». Создавая образцы современной архитектуры, которые в будущем могут стать памятниками искусства 21 века, мы бережно относимся к истории города, поэтому сохраняем первозданный вид здания Lofts, выполненный в торжественном стиле неоренессанс. Здание Lofts с кирпичным фасадом, украшенным пилястрами, полукруглыми арочными окнами и декоративными нишами, с высотой потолка в апартаментах 5 и 6 метров, станет для Тихого Центра Риги единственным образцом жилья в стиле «лофт» в чистом его виде. Для оправы мы выбрали именно «розовое золото», потому что это роскошный, теплый металл, который позволяет раскрыть мистические свойства камня, с которым он соединен. В жилом здании Rosegold расположится 70 апартаментов с террасами, балконами или собственной территорией. Здание Rosegold будто защищает Lofts и подчеркивает его красоту, эркера и выступающие объемы верхних этажей бережно обрамляют здание лофтов. Интерьеры Современный дизайн, участки стен, выложенные из сделанных вручную кирпичей, фоновая музыка, смещение времен и столетий, и понимание того, что отсюда не хочется уходить никуда, и самое главное, что никуда и не надо, потому что ты Дома – это будет главный подарок жителям квартала. Интерьер будет пронизан главной идеей: соединения двух зданий в одно целое. Сердцем Lofts&Rosegold и воплощением философии хюгге станет главный лобби-холл здания площадью 220 м2, с высотой потолка 4,20 метра, камином длинной 3 метра и в довершении всего стеклянной крышей. Холодным зимним вечером, летней августовской звездной ночью, Rosegoldовой осенью или цветущей весной он станет центром притяжения и центром общения жителей квартала. Расположение Проект Lofts&Rosegold расположен по адресу ул. Стрелниеку 8, в наиболее респектабельной и престижной части города Риги, при этом на небольшом отдалении от туристических мест и поэтому с более спокойным и размеренным стилем жизни. На расстоянии пешей прогулки находятся архитектурные жемчужины Югендстиля, занесенные в списки Юнеско, настоящий музей архитектуры под открытым небом. Сообщение тихого центра очень удобно. Буквально в двух шагах отсюда – музеи, рестораны, Старая Рига, легендарные парки Виестурдарзс и Кронвалда, деловой центр. Это район посольств, представительств крупных фирм, банков, офисов и роскошных жилых домов. В непосредственной близости от Проекта расположены самые престижные учебные заведения Риги: 10 средняя школа и Стокгольмская Школа Экономики, несколько коммерческих средних школ и дошкольных учреждений. Описание Проект Lofts&Rosegold расположен на благоустроенной территории площадью 3955 квадратных метра. Проект представляет собой новое 7-и этажное многоквартирное здание, объединённого стеклянной галереей с 4-х этажным зданием - памятником архитектуры, выполненным в стиле неоренессанс. В новом здании – 75 квартир, площадью от 50,2 м2 до 171,4 м2, расположенных с 2-го по 7-й этаж. Высота потолков 2.96 м, на 7-м этаже 3.00 м. На 1-м этаже здания, расположены коммерческие площади. Отдельного внимания заслуживает 4-х этажное здание – памятник архитектуры, внесенный в регистр наследия Unesco. В данном здании, существует несколько концепций обустройства. Одна из них – это разделение на квартиры, типа – ЛОФТ. Также, есть возможность использования здания под коммерческие площади целиком. Высота потолка от 3.11 м до 6.54 м.
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