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Ģertūdes 10/12

Медянка, Россия
от
€510
;
23
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О комплексе

Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м. Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
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Год сдачи
Год сдачи
2017
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Ģertūdes 10/12
Медянка, Россия
от
€510
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ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ Современные инженерные решения Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии) Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения. Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть Высокоскоростные лифты Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора. Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения Экономичное светодиодное освещение в помещениях Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции РАСПОЛОЖЕНИЕ Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги. В историческом и деловом центре города. Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте. УСЛУГИ Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/ Круглосуточный доступ в здание для арендаторов Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения Оптический интернет бизнес-класса 2 высокоскоростных лифта Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/ Душевые на 1-м этаже Услуги по уборке офисов Профессиональное управление зданием Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе) Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
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