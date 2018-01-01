Ģertūdes 10/12

Это уникальное в своем роде здание построено еще в 1903 году по заказу купца К.Тупикова, проектировали его архитекторы Шелс и Шефелс. При реконструкции проведены не менее грандиозные работы. Полностью отреставрирован фасад, восстановлена лепнина на потолке, приведены в порядок старинные камины, витражи и паркет. Здание сохранило историческое предназначение - на нижних этажах расположены не большие торговые площади от 40 до 100 кв.м. и офисы от 70 – 180 кв.м. На верхних этажах и мансарде расположены квартиры с площадью от 50 до 120 кв.м.
Все офисы и квартиры оборудованы сигнализацией, видеодомофономи, телефонными и интернет линиями, кухней со встроенной техникой. По индивидуальноиму заказу квартира может быть мебелирована и оборудована бытовой техникой. В некоторых квартирах и офисных помещениях имеются балконы с прекрасным видом, а так же реставрированные камины. Здание имеет автономное отопление и современные, скоростные лифты. Рядом расположена многоэтажная автостоянка.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Мы знаем, что офисные помещения в Domina - это ценное преимущество для вашего бизнеса и ваших сотрудников. Вы по достоинству оцените широкий спектр возможностей и преимуществ, предоставляемых бизнес-центром Domina.
Доказано, что организационная культура оказывает влияние на эффективность бизнеса, особенно на рост выручки, продуктивность, креативность сотрудников и укрепление лояльности.
Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2
Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге.
В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки.
Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву.
Площадь бюро в 42 м2.
Лестничная площадка в 600 м2.
Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи