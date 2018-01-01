Ģertrūdes centrs

Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий.
Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас.
Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами.
Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт.
Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу.
Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес.
Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов.
Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений.
Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
PLACE ELEVEN спроектирован как действительно устойчивое и экологичное здание класса "А" от самого фундамента до кончика крыши.
Офисы площадью более 14 000 м2 на PLACE ELEVEN отличаются эффективностью, устойчивостью и превосходным качеством, создавая отличные условия для инновационного развития бизнеса.
Располагая просторной парковкой, мы заботимся о том, чтобы каждый клиент и гость получил свое парковочное место, уделяя особое внимание велосипедистам, которые могут пользоваться выделенной парковкой, личными запирающимися шкафчиками и удобными душевыми кабинами.
Биоклиматический фасад позволяет оптимальному количеству дневного света проникать на каждое рабочее место, предотвращая при этом чрезмерное пребывание работников на солнце. Свежий воздух обеспечивается окнами, которые можно открыть в каждой комнате.
Удачное расположение, класический стиль, от привлекательно простого до оригинально изысканого - всё это можно сказать о доме Сколас 9.
Офисные помещения площадью от 50 до 140 м2 расположены на нижних этажах и имеют различные планировки и разнообразный стиль отделки. Домофон, сигнализация, встроиная кухня с техникой, интернет и телефонные линии все для вашего комфорта и работы. Квартиры расположены на верхних этажах площадью от 50 до 160 кв.м., автономное отопление, телевидение, интернет, сигнализация, кухня с встроенной техникой, подогрев пола в ванной. По индивидуальному заказу возможна полная, либо частичная мебелировка. Некоторые квартиры оборудованны кондиционером. Имеются так же апартаменты с эксклюзивным ремонтом: паркет, встроенная мебель из настоящего дерева, просторная кухня с техникой, террассы, а так же оснощены сауной, джакузи, камином, подогревом пола в ванной.