  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Недвижимость River Breeze Residence

Недвижимость River Breeze Residence

Медянка, Россия
от
€196,000
;
27
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

49 квартир на берегу Даугавы – острове Кливерсала – с видом на панораму и башни Старой Риги. В каждой квартире (площадь от 56 до 316 кв. м) есть просторная терраса. Квартиры, находящиеся на первом этаже, оборудованы в стиле town house – на двух уровнях, с огороженной внешней территорией, – что создает ощущение частного дома в самом центре Риги. Для удобства жильцов на подвальном этаже здания устроены частные кладовые, а также двухуровневая подземная стоянка, позволяющая сохранить окружающую среду свободной от автомобилей. Благодаря использованию самых современных, прогрессивных технологических материалов и строительных методов в облике здания чувствуются веяния современной архитектуры. Несомненную ценность этому проекту придает чудесный вид на живописный силуэт Старого города. Все квартиры предлагаются с завершенной отделкой, в которой использованы современные материалы из последних коллекций итальянских и немецких производителей. Благодаря высококачественным материалам в жилых помещениях создается приятная атмосфера; для поддержания микроклимата в каждой квартире будет устроена современная вентиляционная система и кондиционеры, которыми хозяин сможет управлять по своему усмотрению. Автор проекта, архитектор Вентис Дидрихсонс (Ventis Didrihsons) рассказывает: Мы считаем замысел здания уникальным благодаря ясной и выразительной структуре объема, которую усиливает игра света и тени. Здание спроектировано таким образом, чтобы из жилых помещений по периметру здания открывались превосходные панорамные виды – на Старую Ригу, Даугаву, Агенскалнский залив в западном направлении и Кливерсалу – в южном. Интересный факт: для озеленения крыши использованы разнообразные растения, включая горную сосну, черную ольху, барбарис, черную бузину, березу, рябину, калину и др. Строительство здания планируется завершить к концу 2017 года.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2018
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
S22
Медянка, Россия
от
€58,000
Trebū HOME
Медянка, Россия
от
€89,700
J5
Кумьязы, Россия
от
€172,459
Valdemāra 37
Медянка, Россия
от
€450
Pine Wood APARTMETS
Медянка, Россия
Вы просматриваете
Недвижимость River Breeze Residence
Медянка, Россия
от
€196,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Zundas Dārzi
Zundas Dārzi
Медянка, Россия
от
€225,000
Сдача в: 2017
Агентство: REALAT real estate
Дом «Zundas сад» будет сочетать традиционные архитектурные приемы и современный дизайн. Внутреннее пространство организовано таким образом, что жители дома, перемещаясь между помещениями, увидеть прекрасный экологический постоянно цветущий сад, который будет максимальный сохранившимся природной средой. Это сад, который мы помним с детства - с яблоками и вишней, малиной рощи, кусты смородины и земляники, где можно отдохнуть от повседневных забот в одиночку с природой и радовали глаз всего сезона. Гармоничная истинная природа и «сад бабушки» экология и современные urbāniskas домов «сочетание позволяет почувствовать разнообразие нашей жизни ритмов. Площадь квартиры 70 до 150 м2. На первом этаже квартира имеет огороженную террасу, откуда можно получить зеленый двор, в то время как верхний этаж владельцев квартир у каждого есть свой собственный солнечный балкон в строительство использованы только натуральные материалы -.. дерево, стекло, металл и камень квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой, оборудованные ванные комнаты и санузлы, в которых установлен подогреваемые полы в доме оборудован всеми современными коммуникациями, установлена. Schindler лифт. Существует газовое отопление и электрический запас мощности. Все квартиры предлагаются с полной внутренней отделкой и современным оборудованием. сад был разработан ландшафтный проект с малыми архитектурными формами (скамейки, беседки, сад для детей, барбекю). Вокруг зона ¼ OGS, есть 11 парковочных мест Рядом с домом большая ориентация световых сторон. - сад и патио с выходом на юго-западной стороне, что позволяет максимально использовать солнечный свет квартиры. Зеленый мышление и «Zundas сады» высокие экологические критерии дают возможность почувствовать удовлетворение жизни в гармонии с природой.
Bruņinieku 93c
Bruņinieku 93c
Медянка, Россия
от
€9,000
Сдача в: 2023
Агентство: REALAT real estate
Этот новый проект расположен во дворе по адресу улица Бруниниеку 93, в центре Риги. Это качественно отреставрированный комплекс бывшего здания текстильной фабрики, состоящий из 12 уютных и энергоэффективных квартир в стиле лофт. В квартирах присутствуют широкие полноценные окна, в некоторых квартирах потолки достигают 4 метров, что позволяет новым жильцам реализовать интересные решения в области дизайна мебели. Нескольким квартирам доступны террасы, где можно наслаждаться летними вечерами и ощутить преимущества жизни в лофте в тихом, светлом и зеленом дворе центра Риги. Энергоэффективность: Учитывая новые требования к энергоэффективности здания, были выполнены работы по утеплению наружных стен, установлены энергоэффективные двухкамерные окна, а каждая квартира оборудована отдельным счетчиком тепла. В каждом помещении установлена система рекуперации, а отопление обеспечивается тепловым насосом Toshiba. Эти инвестиции являются одними из самых эффективных решений в многоквартирных зданиях и позволяют жильцам получать небольшие счета за квартиру. Отделка и интерьер: В этом проекте все квартиры полностью готовы, и мы с радостью поможем вам с вопросами дизайна мебели. Квартиры функционально спланированы, отделка выполнена из высококачественных натуральных материалов. В ванных комнатах установлены ванны из искусственного камня, сантехника "Laufen" и "Grohe", керамическая плитка, ламинат класса 33 и отделанные двери, созданные для комфорта новых жильцов. Качество - полная реконструкция: Полная реконструкция здания включает установку всех коммуникаций - электропроводки, водопровода, канализации. Были построены новые перегородки, установлены наружные двери, соответствующие нормам звукоизоляции и пожарной безопасности. Фасад здания отреставрирован, крыша обновлена. В результате реконструкции установлены широкие полноценные окна и французские балконы. Для обеспечения отопления установлен бетонный каркас с трубопроводами теплого пола, а в санузлах теплый пол обеспечивается электричеством. Все строительные работы завершены, и здание передано в эксплуатацию. Возможность приобрести гараж для 3-комнатной квартиры за 18 000 EUR.
Art Luxury House
Art Luxury House
Медянка, Россия
от
€14,336
Сдача в: 2015
Агентство: REALAT real estate
Жилой комплекс «Art Luxury House» - достойный пример лучшей недвижимости в Европе для людей, которые привыкли к роскоши и не собираются жить иначе! Собственные террасы с джакузи на верхних этажах, соседство исключительно с элитными слоями общества, эксклюзивные планировки и район, который находится под чуткой охраной ЮНЕСКО - все это доступно уже сейчас! Квартиры в Риге класса "Люкс" в ЖК «Art Luxury House» уже ждут Вас! Район, в котором расположен элитный жилой комплекс «Art Luxury House», носит название "посольский", а улица Алберта, на которую выходит вид из вашего окна - считается жемчужиной Югендстиля. Сочетание городской инфраструктуры с умиротворяющей пасторалью природных пейзажей – лучший вариант для комфортного проживания солидных людей. Квартал улиц Алберта, Стрелниеку и Элизабетс является одной из наиболее популярных архитектурных достопримечательностей центра Риги. Это место, по признанию ЮНЕСКО, настоящий музей под открытым небом. По масштабам и количеству, собрание домов в Югендстиле не имеет аналогов в мире - строения в этом стиле возводились здесь с 19 века.
Realting.com
Перейти