  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. Jupiter centre

Jupiter centre

Медянка, Россия
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте. Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговые центры, школы, детские сады, все для спорта, заботы о здоровье и развлечений здесь находится на расстоянии вытянутой руки. Постепенно Скансте превращается в один из центров искусства и инноваций. Свое место здесь нашли площадки для проведения мероприятий, центр современного искусства и творческий квартал. Величественный и геометричный, Jupiter Tower по праву считается одним из символов Скансте. Стекло наружных стен скрывает 14 этажей функциональных помещений на любой вкус. Открытая планировка офисов способствует успешному обмену идеями. Высококачественная внутренняя отделка и элегантный дизайн интерьера создают атмосферу для продуктивной работы и встреч, а 360° панорама вдохновляет создавать в ритме Риги. Пульс города здесь не затихает никогда — исторический центр находится в пешей доступности, а удобное транспортное сообщение позволит легко и быстро добраться в любую точку столицы.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2013
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
Похожие комплексы
Бизнес-центр Ferrum centrs
Медянка, Россия
от
€70,000
Бизнес-центр Kalpaka 7
Медянка, Россия
от
€255
Бизнес-центр Бюро Астрас
Медянка, Россия
Бизнес-центр MCITY ĢERTRŪDES
Медянка, Россия
от
€700
Бизнес-центр Telegraph Offices
Медянка, Россия
от
€4,60 млн
Вы просматриваете
Jupiter centre
Медянка, Россия
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Бизнес-центр Forštate biroji
Бизнес-центр Forštate biroji
Медянка, Россия
Агентство: REALAT real estate
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу. Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса. Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Бизнес-центр Jaunā Teika
Бизнес-центр Jaunā Teika
Медянка, Россия
Агентство: REALAT real estate
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие. В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Бизнес-центр Rietumu Capital Centre
Медянка, Россия
Сдача в: 2008
Агентство: REALAT real estate
Rietumu Capital Centre АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.
Realting.com
Перейти