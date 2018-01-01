Jupiter centre

Jupiter Tower возвышается над деловым центром Риги – Скансте.
Этот стремительно развивающийся молодой район выбирают как для развития бизнеса, так и для жизни в современной и благоустроенной среде. Популярность Скансте закономерна — Jupiter Tower окружает продуманная инфраструктура. Торговые центры, школы, детские сады, все для спорта, заботы о здоровье и развлечений здесь находится на расстоянии вытянутой руки. Постепенно Скансте превращается в один из центров искусства и инноваций. Свое место здесь нашли площадки для проведения мероприятий, центр современного искусства и творческий квартал.
Величественный и геометричный, Jupiter Tower по праву считается одним из символов Скансте. Стекло наружных стен скрывает 14 этажей функциональных помещений на любой вкус. Открытая планировка офисов способствует успешному обмену идеями. Высококачественная внутренняя отделка и элегантный дизайн интерьера создают атмосферу для продуктивной работы и встреч, а 360° панорама вдохновляет создавать в ритме Риги. Пульс города здесь не затихает никогда — исторический центр находится в пешей доступности, а удобное транспортное сообщение позволит легко и быстро добраться в любую точку столицы.
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие.
В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.