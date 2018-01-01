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Недвижимость Centrus

Медянка, Россия
от
€202,000
;
15
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О комплексе

В квартале Centrus будут возведены два семиэтажных жилых дома на 84 квартиры. На первых этажах предусмотрены помещения для магазинов и кафе. Приобретая здесь квартиру, новые владельцы получат комфортное и качественное жилье в центре столицы с сохранением приватности и повседневного жизненного комфорта. В конструкциях и отделке зданий применяются высококачественные, современные, тщательно отобранные материалы и используются последние технологии. Рациональная и удобная планировка квартир сделает жизнь в центре Риги комфортной и уютной. Разработчикам проекта удалось решить свойственную центру города проблему нехватки мест для парковки автомобилей. Для удобства жителей зданий будет доступна просторная двухуровневая подземная стоянка. Современные лифты доставят вас со стоянки прямо к дверям вашей квартиры. Для удобства жителей создается уединенное, закрытое наружное пространство, предусмотренное только для собственного пользования жильцов квартала. В озелененном внутреннем дворе используется освещение нескольких видов, колотая гранитная брусчатка двух тонов, что вкупе с элементами дизайна среды и малыми архитектурными формами добавит еще больше привлекательности динамичной местности, наполняя ее разнообразными настроениями. Родители смогут отдохнуть, пока дети проводят время на игровой площадке. Наряду с обособленной жилой территорией в квартале Centrus будет создана благоустроенная зона общественного пользования. Пешеходная улица соединит улицы Дзирнаву и Блауманя. Здесь будет протекать своя особенная внутриквартальная жизнь с кафе и зонами отдыха, а также с расположенными по краям пешеходной улицы магазинами.
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Год сдачи
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Недвижимость Centrus
Медянка, Россия
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€202,000
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Агентство: REALAT real estate
Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 555 Eur. Есть возможность приобрести квартиру также с полной отделкой. У всех квартир на юго-западной стороне есть террасы, позволяющие беспрепятственно наслаждаться удивительными видами, моря и соснового бора. Новая автомобильная трасса Via Baltica, позволит жителям Республики быстро и комфортно добраться до Риги. По границе территории комплекса протекает река, впадающая в море. Уникальный природный ландшафт Республики имеет перепад в 9 метров, что создает удивительные видовые характеристики для всех домов. Помимо уникальности географического положения и неповторимости природных данных Республика Солнца оснащена всеми достижениями технического прогресса - подземная автостоянка, круглосуточная профессиональная охрана, системы противопожарной безопасности, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, чиповые карточки доступа для жильцов. Здесь нет и намека на типовую застройку. Каждое здание, каждая квартира и комната неповторимы и индивидуальны. Фасады зданий выполнены из современного экологичного материала, напоминающего песчаный берег, вымытый морскими волнами и испещренный гнездами ласточек. Республика Солнца соединяет в себе красоту дикой природы и удобство прогресса цивилизации – архитектура создана архитектурным бюро „Sīlis, Zābers un Kļava”. Днем на террасах квартир Республики Солнца можно загорать, вдыхая чистые ароматы соснового бора и свежего морского бриза, а вечером любоваться необыкновенными морскими закатами. У владельца одной из квартир здания Sun Marino появится эксклюзивная возможность наблюдать, как солнце садится в морскую гладь, из собственного бассейна. Для автомобилей жителей республики построена подземная автостоянка, чтобы ни что не разрушало гармонии окружающей среды.
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Агентство: REALAT real estate
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