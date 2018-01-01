M4A (Mednieku iela 4A)

Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
Rietumu Capital Centre
АО Rietumu Banka - один из крупнейших банков балтийского региона, который специализируется на обслуживании крупных предприятий и состоятельных частных лиц. Центральное бюро АО Rietumu Banka - Rietumu Capital Centre – один из современнейших деловых центров в Балтии, за которое архитектурное бюро Zenico projekts в 2010 году получило ежегодную архитектурную награду Риги. Это высотное здание – первый в Латвии бизнес-комплекс высшей категории, или класса A+++. Rietumu Capital Centre состоит из трех сообщающихся башен разной высоты и крытой многоэтажной стоянки. На крыше здания имеется вертолетная площадка и просторная терраса с зеленой зоной.
ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ
Современные инженерные решения
Автономная система вентиляции и охлаждения для каждого этажа (с индивидуальными счетчиками энергии)
Система центрального отопления с контролем температуры для каждого помещения.
Современная высокоскоростная (оптическая) компьютерная сеть
Высокоскоростные лифты
Гибкие решения по планировке и отделке помещений с возможностью адаптации их в соответствии с потребностями каждого арендатора.
Светлые комнаты с высоким уровнем естественного освещения
Экономичное светодиодное освещение в помещениях
Множество открывающихся окон, обеспечивающих возможность использования естественной вентиляции
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Расположен рядом с улицей с самым интенсивным потоком пешеходов и туристов в Старом городе Риги.
В историческом и деловом центре города.
Отличная инфраструктура, до нее легко добраться на общественном транспорте.
УСЛУГИ
Два отдельных входа /с улиц Аудею и Калею/
Круглосуточный доступ в здание для арендаторов
Профессиональная служба безопасности (24/7) и камеры видеонаблюдения
Оптический интернет бизнес-класса
2 высокоскоростных лифта
Хорошо оборудованная стойка регистрации /для входа с улицы Калею/
Душевые на 1-м этаже
Услуги по уборке офисов
Профессиональное управление зданием
Помещение для хране ния велосипедов (на заднем дворе)
Кафе и круглосуточный магазин на 1-м этаже здания.
Офисное помещение класса А в бизнес-центре Terbatas.
- Одно из самых представительных офисных зданий в центре Риги.
- Планировка помещений может быть скорректирована в соответствии с требованиями арендатора.
- Централизованная система вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Охрана и видеонаблюдение.
- круглосуточный доступ в помещение.
- Подземная стоянка