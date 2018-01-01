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M4A (Mednieku iela 4A)

Медянка, Россия
от
€1,470
;
21
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О комплексе

Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»; Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия; Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте; Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы; К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву; Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24); В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др. Техническая характеристика здания: Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки; Возможность расширения арендуемой площади; Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины; Два скоростных лифта; Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон; Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений; Кухонная зона и серверная на каждом этаже; Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии; Оптический Интернет TELIA; Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни; Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис; Охранная сигнализация на каждом этаже; Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.
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Год сдачи
Год сдачи
2019
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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M4A (Mednieku iela 4A)
Медянка, Россия
от
€1,470
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€4,60 млн
Агентство: REALAT real estate
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