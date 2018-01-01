Brīvības iela 100

Москва, Россия

от €108,316

45–56 м² 3

Сдача в: 2024

Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в живописной эко-локации: Останкинский парк — в 5 минутах ходьбы, Останкинский пруд — в 3-х минутах, музей-усадьба Останкино и Останкинский дворец — в 10 минутах. Особенности: дополнительный шумоизоляционный слой на стенах и потолке, «плавающие» полы, поглощающие вибрацию и колебания современная система Умный дом, позволяющая автоматизировать и оптимизировать быт На втором этаже расположится клабхаус с детской комнатой, кинотеатром и переговорной собственный фитнес зал с бассейном и патио многоэтажный механизированный паркинг с мойкой для владельцев авто, гостевой паркинг эксплуатируемая кровля с террасами – микс из рабочих и лаундж зон на свежем воздухе во входных группах – зоны ресепшен контроль доступа, видеонаблюдение по периметру комплекса и в местах общего пользования, связь 24/7 с диспетчерской и управляющей компанией Рядом с домом расположены такие достопримечательности, как Останкинский дворец, Храм Живоначальной Троицы в Останкине, Дом-музей академика С.П. Королёва (музей космонавтики), ВДНХ, Останкинская телебашня, Музей телевизионного искусства. Из ближайших кафе и ресторанов можно отметить кафе «Академия», фудкорт ВДНХ, знаменитые пончики на 1-ой Останкинской улице, ресторан «Оттепель» и семейное кафе «Ферма» на ВДНХ. Хорошо провести время можно в библиотеке на ул. Аргуновской, развлечься со своей семьей и друзьями на ВДНХ (вейк-парк, коворкинг, кафе и книжный магазин в Павильоне книги, VR), а также на катке в Гончаровском парке.