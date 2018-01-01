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Brīvības iela 100

Медянка, Россия
от
€222,222
;
4
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О комплексе

В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 100 (х этажные дом), построенный в 1895 году.г., архитектор Г. Krons и в аренду дом с магазином на улице Бривибас нет. 100 (пятиэтажное дом), построенный в 1910 году.г., архитектор К. Ю. Фелско, бывший промышленник Хейнрихом Gābes (Gaabe) имущества. В аренду дом с магазинами на улице Бривибас нет. 102 построен в 1902 году.г., архитектор техник I. Devendruss; бывший Radvila дом, 30. в конце владелец Янис Петух u. c. [источник: R. Zalcmanis "Неизвестная Рига"].
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
1910
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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Апарт - отель Королева, 13
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от
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3 объекта 3
Сдача в: 2024
Агентство: One Moscow
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в живописной эко-локации: Останкинский парк — в 5 минутах ходьбы, Останкинский пруд — в 3-х минутах, музей-усадьба Останкино и Останкинский дворец — в 10 минутах. Особенности: дополнительный шумоизоляционный слой на стенах и потолке, «плавающие» полы, поглощающие вибрацию и колебания современная система Умный дом, позволяющая автоматизировать и оптимизировать быт На втором этаже расположится клабхаус с детской комнатой, кинотеатром и переговорной собственный фитнес зал с бассейном и патио многоэтажный механизированный паркинг с мойкой для владельцев авто, гостевой паркинг эксплуатируемая кровля с террасами – микс из рабочих и лаундж зон на свежем воздухе во входных группах – зоны ресепшен контроль доступа, видеонаблюдение по периметру комплекса и в местах общего пользования, связь 24/7 с диспетчерской и управляющей компанией Рядом с домом расположены такие достопримечательности, как Останкинский дворец, Храм Живоначальной Троицы в Останкине, Дом-музей академика С.П. Королёва (музей космонавтики), ВДНХ, Останкинская телебашня, Музей телевизионного искусства. Из ближайших кафе и ресторанов можно отметить кафе «Академия», фудкорт ВДНХ, знаменитые пончики на 1-ой Останкинской улице, ресторан «Оттепель» и семейное кафе «Ферма» на ВДНХ. Хорошо провести время можно в библиотеке на ул. Аргуновской, развлечься со своей семьей и друзьями на ВДНХ (вейк-парк, коворкинг, кафе и книжный магазин в Павильоне книги, VR), а также на катке в Гончаровском парке.
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Многоквартирный жилой дом Līvzemes 26b
Уинский муниципальный округ, Россия
от
€270
Сдача в: 2021
Агентство: REALAT real estate
Сдаются в аренду самые современные и элегантные однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Саласпилсе. Все квартиры имеют встроенные кухни и шкафы, качественную кухонную технику. Отделка квартир очень качественными материалами - деревянный паркет, плитка, встроенная сантехника в ванных комнатах, элегантный дизайн. На трех этажах расположены 14 квартир разных планировок. В каждой квартире установлена система водяных тёплых полов, 2-х камерные стеклопакеты, продуманная система вентиляции. Проект управляется компанией развивателя. При заключении договора аренда за первый месяц и залог в объёме двух месячной аренды. Проект и окрестность Проект - новостройка, окрестности благоустроенная, приватная автостоянка, газон, пруд. Доступ по асфальтированной дороге. Дом расположен идеально- всего в 400 метрах от городского совета Саласпилса и ближайшего магазина, в 1 км от железнодорожного вокзала Саласпилса, Национального ботанического сада, 1,5 км - Саласпилсский центр здоровья. Поездка до Риги на машине всего 20 минут. Дом и экстры дома - новый проект, все коммуникации, все удобства, закрытая лестничная клетка, в подъезде код. Имущество и oтопление - индивидуальный счетчик отопления, регулируемое отопление. Удобства - мбель, душ, автостоянка Экстры - домофон. Территория - ухоженная территория, бесплатная парковка. Ремонт и градация ремонта - паркет, полы с подогревом, крашеные стены. Планировка - кухня объединена с комнатой. Санузел - санузел общий, душ. Мебель - мебелирована, новая мебель, мебель по необходимости, встроенная кухня, встроенный шкаф. Tехника - вся бытовая техника, холодильник, духовка, электрическая плита, вытяжка, стиральная машина. Коммунальные платежи - плата за обслуживание 0.7 евро за кв.м..
Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
€51,614
Сдача в: 2022
Агентство: Westdream
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит стильно и благоустройство предполагается очень приличное. Плюс можно уже ознакомиться с дизайнерскими интерьерами подъездов.
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