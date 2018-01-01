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Недвижимость THE PEARL

Медянка, Россия
от
€191,000
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29
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О комплексе

Чашка утреннего кофе на залитой солнцем террасе, запах сосен, свежий бриз озера… Самую большую радость мы часто находим в простейших вещах. Комплекс состоит из трёх резиденций. В доме — 65 элитных апартаментов площадью от 68 до 240 кв. метров, 65 подземных и 30 гостевых автостоянок. Квартиры предлагаются с полной отделкой 3-х видов, с возможностью использовать услуги дизайнера для дальнейшей меблировки и оборудования квартиры. Внутренняя отделка и обустройство квартир будет выполнено в соответствии с высочайшими стандартами качества элитного жилья. В апартаментах возможно установить камин, а также оборудовать бассейн или джакузи на частной террасе. Для Вашего комфорта предлагается: • частная пристань для яхт, собственная марина • благоустроенный пляж • детская игровая площадка • общая терраса на крыше с зонами отдыха • аренда катеров, яхт, вейков • аренда лодок, снастей • боут-сервис (обслуживание яхт и катеров) • прогулочные дорожки • освещение фасада и территории • гостевые автостоянки
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Год сдачи
Год сдачи
2015
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия

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