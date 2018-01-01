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Улица Греду 4a

Медянка, Россия
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О комплексе

Улица Греду 4a предлагаются бюро класса B+ начиная с 42м2 Предлагаются в наем помещения бюро и торговли в новом 8-этажном здании бюро, которое находится недалеко от , находящегося центра OPEL и магазина KIMKO на улице Краста в Риге. В здании есть принудительная вентиляция и кондиционер воздуха, подземные и надземные автостоянки. Из окон здания открывается чудесный вид на Даугаву. Площадь бюро в 42 м2. Лестничная площадка в 600 м2. Плата аренды помещения торговли - 3 EUR/ за м2. + 1.80 EUR/ за м2. платежи за сервисс + PVN +коммунальные платежи
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2009
Местонахождение новостройки
Медянка, Россия
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Улица Греду 4a
Медянка, Россия
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