Unimarine Business Center

Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани.
На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию.
В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта.
Эксплуатационные расходы:
Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет).
Украшение помещений:
Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор.
Расположение:
Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие.
В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
Единство красоты и пракчичности, синтез модерна и современных технологий.
Эти фразы можно отнести к новому восмиэтажному центру, возведённому со стороны улицы Бривибас.
Главная архетектурная задача была совместить в этом здании уютные, комфортные офисы и просторные помещения с ветринами.
Помещения с ветринами площадью 870 м2 занимают три этажа (п/п,1,2) и соеденины одной лестницей, для удобства имеется гузовой лифт.
Планировка и отделка производится по индивидуальному заказу.
Площадь, идеально подходящая под магазин, банк или другой бизнес.
Офисные помещения (3-6) этажа площадью 120 и 340 м2 просторные и светлые. Разнообразный выбор планировок сможет удовлетворить все желания и потребности самых требовательных клиентов.
Ультро современный стиль и эксклюзивная планировка (7-8) этажей впечатляют. Прекрасный вид с террас верхних этажей, высококачественный ремонт, комфортность помещений.
Все офисы оснащены охранной сигнализацией, видеодомофонами, телефонным и интернет подключением. Для удобства установлен скоростной лифт. Здание находится под круглосуточной охраной.
STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.