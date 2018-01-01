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Unimarine Business Center

Shlyapniki, Россия
от
€3,200
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9
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О комплексе

Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани. На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию. В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта. Эксплуатационные расходы: Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет). Украшение помещений: Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор. Расположение: Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.
Местонахождение новостройки
Shlyapniki, Россия

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Unimarine Business Center
Shlyapniki, Россия
от
€3,200
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