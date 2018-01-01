«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность.
Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия!
Цена:
от 9 Евро – 14 Евро за один м2.
+ 2 Евро за общее ведение хозяйства
+ коммунальные платежи.
Современное офисное здание с отличным расположением - рядом с центральной частью Риги и транспортной артерией - улицей Краста, с которой можно быстро и легко добраться как в правую, так и в левую часть Риги на берегу.
Дизайнерский офис со всеми коммуникациями и отдельным входом только для сотрудников вашего бизнеса и партнеров. Небольшое, но частное офисное здание обеспечит вас всем необходимым для вашего бизнеса.
Проект здания реализован таким образом, что каждый офис имеет свой собственный индивидуальный вход в офисные помещения.
Бизнес-центр Unimarine - это уже второй успешный реализованный компанией Unimars проект деловых и торговых центров на улице Дунтес. Современное шестиэтажное здание отличается ухоженным стилем и соответствует всем международным критериям офисных зданий класса А. Новый центр расположен рядом с уже существующим морским центром Unimars. Общая площадь здания составляет 7000 квадратных метров. На первом этаже расположены конференц-залы, современная кафетерий и ресторан, где можно отведать вкусные блюда в приятной атмосфере.Moderna. Уникальной особенностью бизнес-центра Unimarine является его спа-центр, где отдых обеспечит бассейн и бани.
На остальных пяти этажах здания расположены офисные помещения разного размера с возможной площадью от 50 кв. футов.м. до 1500 кв. м.м. При создании планировки помещений и выборе отделочных материалов учитываются пожелания клиента, офисы полностью готовы к немедленному использованию.
В подземном гараже здания предусмотрено место для управляющих машин 40 компаний-арендаторов, а гости и сотрудники могут воспользоваться наземной парковкой на 160 мест, расположенной рядом с торговым центром. В здании есть 3 высокоскоростных лифта.
Эксплуатационные расходы:
Эксплуатационные расходы включают в себя круглосуточную физическую охрану, техническое обслуживание, управление, уборку мест общего пользования, сбор и вывоз мусора и снега, уборку территории (за исключением индивидуально потребляемых коммунальных услуг, плату за телефон и интернет).
Украшение помещений:
Планировка офисных помещений адаптируется к арендатору. Арендодатель выполнит стандартную отделку помещений в соответствии со спецификацией здания и планировкой, выбранной арендатором. Базовая ставка аренды включает стандартную отделку. Если отделка дороже, дополнительные расходы несет арендатор.
Расположение:
Расположение-Деловой центр расположен в быстрорастущей части города, на северо-западе центральной части города, всего в 10 минутах езды от центра города. Рядом находится Рижский морской порт. Выгодное расположение характеризуется небольшим расстоянием от крупных транспортных артерий (улица Дунтес, пастбищная плотина, улица Вальдемара), что позволяет без усилий и пробок добраться до любого места или аэропорта города. На улице Дунтес рядом с Унимарином находится комплекс Sky & More. Новых жителей ждет многоквартирный жилой дом Duntes Oak. Рядом расположены филиалы многих банков. В будущем этот район будет проходить через Северный туннель, соединяющий его с Пардаугавой.
Офисное здание M4a находится в Риге, в престижном Тихом центре города, рядом с ул. Пулкв.Бриежа и главным зданием АО «Латвэнерго»;
Вблизи здания находится ряд иностранных посольств, например, Польши, Греции, Австрии, Мальты, Украины, Бельгии, а также известные предприятия;
Недалеко от здания находится Старая Рига и деловой квартал Скансте;
Поблизости также парк Кронвальда, а сад Виестура – в 3 минутах ходьбы;
К зданию можно подьехать как со стороны ул.Пулкв.Бриежа, так и со стороны ул.Дзирнаву;
Здание легко досягаемо и общественным транспортом (троллейбусы № 1,19 и 24, автобусы № 2, 20 и 24);
В окрестности офисного здания M4a хорошо развита инфраструктура – предприятия общественного питания, бытовых услуг, центры банковскгого обслуживания, банкоматы и др.
Техническая характеристика здания:
Правильная и эффективная планировка этажей с возможностью перепланировки;
Возможность расширения арендуемой площади;
Закрытая автостоянка на двух уровнях на 44 машины;
Два скоростных лифта;
Две альтернативные системы отопления для обеспечения микроклимата в помещениях в холодный сезон;
Кондиционирование воздуха и принудительная вентиляция помещений;
Кухонная зона и серверная на каждом этаже;
Запасной генератор для обеспечения беспрерывной подачи электроэнергии;
Оптический Интернет TELIA;
Администратор здания с 8:00 до 18:00 по рабочим дням, Физическая охрана здания с 18:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно в выходные и праздничные дни;
Видеонаблюдение здания и помещений общего пользования, система магнитных карт для входа в офис;
Охранная сигнализация на каждом этаже;
Открываемые окна на каждом этаже, просторные террасы на 6 этаже.