Бюро «Астрас» находятся в одной из более активных зон развития недвижимости. Комплекс хорошо обозревается на главных улиц района - улиц A.Деглавас Дзелзавас. Это удобно достижимо как на частном, так и публичной транспорте. На фасаде и крыше возможно создать рекламу. На первом этаже здания находится кафе, а также рядом со зданием находятся всевозможные магазины, кафе и рестораны. На данный в момент в этом здании доступна площадь на в 100-1000 м2.на 3 этаже.
Цена:
8 Евро/м2. + PVN
2 Евро/м2. Общее ведение хозяйства - Дополнительно к арендной плате и плате за общее ведения хозяйства здания арендатор покрывает платежи за коммунальные услуги.
Jaunā Teika – крупнейший современный бизнес-центр в Латвии. Четыре офисных здания – Valters, Ausma, Teodors и Henrihs, которые дополняются хорошо продуманной и специально адаптированной инфраструктурой, чтобы люди, которые здесь работают, ежедневно чувствовали себя хорошо. Не случайно нас выбирают такие международные компании, как Norwegian Air, Bombardier, Nokia, TIETO и другие.
В нашем новом офисном здании Henrihs предлагается широкий выбор офисных помещений площадью от 300 до 1500 м2.
«Остас Скаты» Новый дом сделан так, чтобы в нём было удобно работать большим предприятиям. Площади бюро здесь достигают от 150 - 940 м2. Это четырехэтажное здание выделяется максимально обдуманой, функциональной и эргономичной планировкой. В новом доме удалось достичь удивительного равновесия - здесь продумана целесообразность каждого квадратного метра, одновременноб нетеряя для «Остас Скаты» характерную архитектурную привлекательность.
Строение здания позволяет осуществлять самые всевозможные решения планировки - от полностью открытого типа бюро до особенно поделенных устроенных помещения, в основании которых есть большое количество отдельный кабинетов. Все зависит от Ваших желаний и стиля работы предприятия!
Цена:
от 9 Евро – 14 Евро за один м2.
+ 2 Евро за общее ведение хозяйства
+ коммунальные платежи.
STATS Group восстанавливает исторические стены квартала VEF, чтобы создать удобные и современные пространства со своей уникальной аурой. Здесь благоустроенная территория, парковочные места, широкие возможности общественного транспорта и формируется коммуна жителей квартала ВЭФ со своими традициями. Именно необычная обстановка и отличное расположение-это то, что больше всего ценят наши уже существующие арендаторы. Свое реальное место здесь можно найти в офисах, магазинах,ресторанах, выставочных залах.