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Недвижимость Sun Republic

Кишертский район, Россия
от
€96,600
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18
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О комплексе

Жилой комплекс Республика Солнца расположен в устье реки Кишупе, в 150 метрах от берега моря, в городе Саулкрасты. На благоустроенной территории площадью 16 951 кв.м. расположатся 7 четырехэтажных зданий, в которых разместятся 124 квартиры площадью от 31.1 до 148.0 кв.м. Цена – начиная с 73 555 Eur. Есть возможность приобрести квартиру также с полной отделкой. У всех квартир на юго-западной стороне есть террасы, позволяющие беспрепятственно наслаждаться удивительными видами, моря и соснового бора. Новая автомобильная трасса Via Baltica, позволит жителям Республики быстро и комфортно добраться до Риги. По границе территории комплекса протекает река, впадающая в море. Уникальный природный ландшафт Республики имеет перепад в 9 метров, что создает удивительные видовые характеристики для всех домов. Помимо уникальности географического положения и неповторимости природных данных Республика Солнца оснащена всеми достижениями технического прогресса - подземная автостоянка, круглосуточная профессиональная охрана, системы противопожарной безопасности, камеры видеонаблюдения, видеодомофоны, чиповые карточки доступа для жильцов. Здесь нет и намека на типовую застройку. Каждое здание, каждая квартира и комната неповторимы и индивидуальны. Фасады зданий выполнены из современного экологичного материала, напоминающего песчаный берег, вымытый морскими волнами и испещренный гнездами ласточек. Республика Солнца соединяет в себе красоту дикой природы и удобство прогресса цивилизации – архитектура создана архитектурным бюро „Sīlis, Zābers un Kļava”. Днем на террасах квартир Республики Солнца можно загорать, вдыхая чистые ароматы соснового бора и свежего морского бриза, а вечером любоваться необыкновенными морскими закатами. У владельца одной из квартир здания Sun Marino появится эксклюзивная возможность наблюдать, как солнце садится в морскую гладь, из собственного бассейна. Для автомобилей жителей республики построена подземная автостоянка, чтобы ни что не разрушало гармонии окружающей среды.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2011
Местонахождение новостройки
Кишертский район, Россия

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Недвижимость Sun Republic
Кишертский район, Россия
от
€96,600
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