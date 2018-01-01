Улица Смилшу 8

Широко высокого класса, меблированные офисы, расположенные в центре Старой риги, недалеко от Домской площади.
Техническая информация:
6-этажное офисное здание
Первый этаж построен торговых площадей потребностями
В здании есть лифт
Каждый офис закрыт на кодовый замок
Кодовый замок на вход в офисное здание
Круглосуточное видео наблюдение и сигнализация
Офисы доступны меблированные по необходимости
Доступны все необходимые мебель
Площадь помещений от 100m2
Отделка:
Офисы расположены в реновированном довоенном доме
В офисных помещениях и в подъезде произведен капитальный ремонт
Место нахождения:
Расположен в сердце Риги - в старой риге рядом с домской площадью
Большой поток пешеходов
250 м на расстоянии просторная автостоянка на территории
Цена:
Цена от 7 Евро/м2
Минимальный офисы срок аренды составляет 1 год.
Если наняли только на один год, цена от 9 Евро/м2
Расположение комплекса:
ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3.
В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки станут по-настоящему долгими. Два лифта — пассажирский и грузовой.Во всех корпусах «1-го Шереметьевского» там устроены кладовые, а в корпусах 3-5 есть подземный паркинг.
В ЖК 1-й Шереметьевский разнообразие площадей и планировок. Большие кухни-гостиные: в них два окна или больше. Во всех квартирах площадью от 40 кв.м. и выше спроектировано 2 санузла. Большие остекленные лоджии с отделкой.
Система «Умная квартира», реализованная в «1-м Шереметьевском». В каждой квартире установлены датчики протечек и запорные вентили с электроприводом, которые самостоятельно перекрывают воду в случае аварии. Мобильное приложение управляет группами электропотребителей: даже если вы забыли утюг включенным, можно обесточить его дистанционно.
Транспортная доступность:
- Общественный транспорт:
До ближайших станций метро — Планерной и Войковской — около 40-50 минут на автобусе.
6 минут до ЖД станции «Подрезково» (МЦД-3)
- Личный автотранспорт:
Удобный выезд на Ленинградское шоссе позволяет быстро добираться до МКАДа и в центр Москвы, до платной трассы М11 и в аэропорт «Шереметьево».
3 минуты до Ленинградского ш.
10 минут до платной трассы М11
15 минут до МКАД
20 минут до ст. м Войковская
25 минут до ст. м Планерная
Внутренняя инфраструктура:
«1-й Шереметьевский» не только сокращает время, которое вы будете проводить в дороге. Но и предпринимает многое, чтобы вы меньше ездили и чаще ходили.
На первых этажах корпусов разместятся фрешмаркеты и пункты выдачи маркетплейсов, салоны красоты и химчистки, кофейни и пекарни — всё, что необходимо изо дня в день, но не заслуживает отдельной поездки на машине или такси.
В квартале будут построены собственные школа и детский сад. Школа рассчитана на 1100 учеников. В ней будут 25-метровый бассейн и просторный атриум, медиатека. Детский сад рассчитана на 400 малышей. Здесь стильный дизайн и комфортные группы, большой физкультурный зал и просторный зал для занятия музыкой.
Дворы без машин. Безопасные детские площадки. Вдоль корпусов организованы зоны тихого отдыха: детский гомон с далеких каруселей и горок не достигнет окон жителей. В квартале спроектирован закольцованный веломаршрут с понятной навигацией и парковками для двухколесного транспорта.
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Инфраструктура всего комплекса - это безукоризненый сервис обслуживания гостей, и совмещение отдыха и работы - все здания комплекса оборудованы с новейшими технологиями. Человек, который остается в нашей гостинице, не будет оторван от цивилизации города, но в то же время тяжело полностью оценить отдых в городском лихорадочном ритме жизни. Впечатление оставляют также прогулки по мощенным дорожкам, которые освещает .лампы стиля 19 века , дыхание свежего воздуха, и потом будет исключительно приятными отдохнуть в сопровождении живой музыки и в ресторане оценить еду, которая удовлетворит вкус любого гостя, утонченную нашим шефом.
Комплекс ''Old Captain'' предлагает вам услуги всевозможного вида - Банкеты, торжества, обслуживание корпоративных балов; зал тренажеров с тренажерами итальянской фирмы TechnoGym; услуги яхт и катеров; частные и чартерные рейсы; массажист, услуги косметолога; барбекю, шашлык; на первом этаже рецепшена находится центр бизнеса - послание факсов, копирование документов и распечатки, услуги электронной почты и интернета; врач по вызову;персонал,говорящий на нескольких языках; встреча в аэропорту за счёт гостиницы; услуги экскурсии и гида; клуб гольфа -в 5 минутном расстоянии; боулинг - 2 минутном расстоянии; верховая езда - 5 минутном в расстоянии; аквапарк в 10 минутном расстоянии.
Место нахождения :
К комплексу можно очень удобно подъехать со всех сторон.
Комплекс находится Рижском районе, Марупе, между шоссе Юрмалы и дорогой Стипниеку.