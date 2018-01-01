  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Россия
  4. ЖК Движение

ЖК Движение

Москва, Россия
от
€92,341
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Расположение комплекса: Высокую заполняемость отеля обеспечивает хорошее расположение. Дорога от аэропорта Шереметьево занимает не более 25 минут. Рядом с комплексом расположились Открытие Банк Арена, Чкалов Арена, Крокус Сити Холл и Крокус Экспо. Дорога до центра столицы занимает не более 20 минут. Транспортная доступность: В 3-5 минутах ходьбы от станций метро "Спартак" и "Тушино"; до Садового Кольца - 20 минут на автомобиле или за 15 мин на метро; до МКАД - 2,9 км; до ТТК - 9 км. Внутренняя инфраструктура: Номер в апарт-отеле - это выгодное вложение в недвижимость, позволяющие получать доход уже с первых месяцев владения. Поиск арендаторов и полное обслуживание номеров берет на себя отельный оператор. Номера оснащены мебелью, кондиционером, бытовой техников, посудой, текстилем. Отельный оператор обеспечивает сервис 24/7. Средний доход с номера составляет 65-80 тыс. руб. в месяц (при заполнении отеля на 70-80%).

Дополнительно

  • Охрана
  • Паркинг
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2022
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
22
Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Стоимость объекта, EUR
Квартиры Отель
Площадь, м² 25.6 – 28.6
Цена за м², EUR 3 600 – 4 682
Цена квартиры, EUR 92 341 – 132 392
Местонахождение новостройки
Москва, Россия

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Северный административный округ, Россия
от
€230,407
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
от
€55,213
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
€279,810
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Смоленск, Россия
Цена по запросу
Жилой комплекс ЖК Роттердам
Москва, Россия
от
€140,665
Вы просматриваете
ЖК Движение
Москва, Россия
от
€92,341
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Жилой квартал ЖК "Загорье"
Смоленск, Россия
Цена по запросу
Сдача в: 2022
Агентство: Креативное бюро
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное. По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
от
€67,766
Сдача в: 2023
Агентство: Westdream
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Северо-Восточный административный округ, Россия
от
€220,691
Площадь 36–174 м²
87 объектов 87
Сдача в: 2023
Застройщик: ГК "ФСК"
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире! Транспортная доступность: До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца Внутренняя инфраструктура: Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!
Realting.com
Перейти