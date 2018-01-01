ЖК Движение

Расположение комплекса:
Высокую заполняемость отеля обеспечивает хорошее расположение.
Дорога от аэропорта Шереметьево занимает не более 25 минут.
Рядом с комплексом расположились Открытие Банк Арена, Чкалов Арена, Крокус Сити Холл и Крокус Экспо.
Дорога до центра столицы занимает не более 20 минут.
Транспортная доступность:
В 3-5 минутах ходьбы от станций метро "Спартак" и "Тушино";
до Садового Кольца - 20 минут на автомобиле или за 15 мин на метро;
до МКАД - 2,9 км;
до ТТК - 9 км.
Внутренняя инфраструктура:
Номер в апарт-отеле - это выгодное вложение в недвижимость, позволяющие получать доход уже с первых месяцев владения. Поиск арендаторов и полное обслуживание номеров берет на себя отельный оператор.
Номера оснащены мебелью, кондиционером, бытовой техников, посудой, текстилем. Отельный оператор обеспечивает сервис 24/7.
Средний доход с номера составляет 65-80 тыс. руб. в месяц (при заполнении отеля на 70-80%).
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуальным отоплением и комфортабельным паркингом. Планировки квартир основаны на самых современных требованиях и тенденциях. Жилой комплекс расположен в перспективном, привлекательном для проживания районе. Благоустройство территории по авторскому проекту, очень функциональное и удобное.
По показателю «цена плюс качество» жилой комплекс один из лучших в Смоленске. Однокомнатные квартиры более 50 метров, очень удобные для проживания. Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры разные по площади и удовлетворят любого покупателя. В строительстве используются материалы подрядчиков и производителей доказавших свое качество на протяжении многих лет. Доступные цены на квартиры достигаются за счет большого объема строительства, оптимальных технологий и высококвалифицированных кадров.
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Расположение комплекса:
Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых горизонтов. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом. А наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют в вашей квартире!
Транспортная доступность:
До метро «Проспект мира» - 3 минуты пешком, 4 минуты до СВХ, 9 минут до ТТК, 11 минут до МКАД, 12 минут до Садового кольца
Внутренняя инфраструктура:
Внешняя территория комплекса условно делится на три зоны. Основная входная группа представляет собой открытую зону коммерческих помещений (кофейня, аптека, салон красоты). В закрытой зоне внутреннего двора время течет как в замедленной съемке. Скамейки, шезлонги, пуфы, садовые качели приглашают расслабленно провести часок-другой наедине с собой или в небольшой компании. В восточной части территории расположены игровые площадки для детей разных возрастов, а также спортивные площадки. Авторам проекта архитектурному бюро ICube удалось воссоздать атмосферу детских фильмов!