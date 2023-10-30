Катар, Катар

от €250,000

DUBAI HILLS Откройте для себя уникальное сочетание элегантно спланированных районов, построенных вокруг великолепного 18-луночного чемпионского поля для гольфа. Являясь крупнейшим проектом такого рода в регионе, Dubai Hills Estate - это амбициозный город в городе, который изменит ваш образ жизни. Согласно исследованиям KPMG и Американской Национальной ассоциации риэлторов, близость поля для гольфа может повысить стоимость недвижимости на целых 20%. COLLECTIVE 2.0 НАЛАЖИВАНИЕ СВЯЗЕЙ, РАСШИРЕНИЕ КРУГОЗОРА. Апартаменты с одной и двумя спальнями с видом на оживленный бульвар Дубай Хиллз. После огромного успеха Collective (460 единиц было продано за один день), Collective 2.0 будет обслуживать миллениалов Дубая с совместной и социальной обстановкой, исключительными удобствами и местами для работы, учебы или просто времяпровождения. Всего в нескольких минутах ходьбы от парка Dubai Hills и торгового центра Dubai Hills. БУЛЬВАР DUBAI HILLS Бульвар Dubai Hills проходит по всей длине Dubai Hills Estate, соединяя ключевые объекты, такие как магазины, парки, больницы, школы и жилые кварталы. Демонстрируя идеальный баланс между вневременным и современным дизайном, бульвар ярко украшен художественными инсталляциями, всплывающими магазинами и пышными цветущими деревьями, создающими комфортную тенистую обстановку. Настоящий городской оазис внутри города, это место, где мир приходит, чтобы соединиться. ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР DUBAI HILLS MALL Торговый центр Dubai Hills Mall, предназначенный для привлечения посетителей со всего мира, является домом для более чем 650 торговых точек и заведений общественного питания, включая развлекательные заведения, кинотеатр и гипермаркет. ПАРК DUBAI HILLS Это зеленое зеленое пространство площадью 180 000 квадратных метров – размером с 30 футбольных полей - станет вашим новым убежищем, где вы сможете расслабиться, расслабиться и заняться делами, которые питают разум, тело и душу. ВХОДНАЯ ГРУППА. УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА Стойки регистрации остались в прошлом. Стойка регистрации Collective 2.0 спроектирована так, чтобы вы чувствовали себя как дома, в то время как дружелюбный консьерж всегда готов принять вас и ваших гостей радушно и непринужденно. ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА МОДНЫЕ КЛАССНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ Возвращайтесь домой в уникальную и вдохновляющую обстановку. Апартаменты Collective 2.0 противостоят основным тенденциям дизайна интерьера, сочетая уютный индустриальный шик. С перегородками, которые позволяют вашей спальне переходить в гостиную, наслаждайтесь большим пространством для друзей, веселья и смеха. Выйдите на свой балкон и насладитесь видом на городской пейзаж Дубая. ПРОСТРАНСТВА, ЧТОБЫ РАСПРАВИТЬ СВОИ КРЫЛЬЯ Начните свой день с энергичной тренировки в одном из полностью оборудованных тренажерных залов. Отправляйтесь в библиотеку, чтобы немного поработать, а затем отдохните в игровой зоне, кинозале или лаундже на открытом воздухе. Освежитесь в бассейне, а затем отправляйтесь в пространство для совместной работы, чтобы пообщаться со своими соседями и друзьями.