Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа!
Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле.
Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами.
В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах.
Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы.
Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады.
Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше!
Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни.
Расположение:
-100 м от железнодорожного вокзала;
-800 м от пляжа;
-1 км от супермаркета;
-1,5 км от больницы;
-9,3 км от аэропорта.
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города.
Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.
Комплекс включает в себя:
- 1 коммерческое помещение
- 8 квартир - студий
- 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой
- 1 квартира с 2 спальнями
Каждая квартира оснащена:
- Кондиционером
- Видеодомофоном
- Бронированной дверью
- Душевым поддоном
- Природным газом
Кухни оборудованы следующей техникой:
- Плитой
- Духовкой
- Вытяжкой
- Посудомоечной машиной
- Холодильником
- Тепловым насосом
Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.
Находится в:
- 350 метров от станции метро Heroismo
- 1 км от моста Infante Dom Henrique
- 1,3 км от исторического центра города.
- 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira
Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза”
Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.
Новостройка в культурном и историческом центре города Порто.
Здание находится в оживленном районе, в народе называемом Baixa do Porto.
В здании есть лифт, что является преимуществом среди исторических зданий центра Порто.
В постройке, как внутри, так и снаружи, использовались высококачественные материалы отделки премиум-класса. Помещения отделаны деревянными полами из португальской сосны, и оборудованы двойным стеклопакетом, системой кондиционирования воздуха Daikin и другими удобствами, которые сделают вашу жизнь максимально удобной, согласно меркам современной жизни.
По сравнению с рыночными ценами в этом районе, цены за квадратный метр в этом здании достаточно демократичны.
Апартаменты имеют:
- кондиционеры;
- видеодомофоны;
- бронированные двери;
- стиральные и сушильные машины.
Находится в районе с развитой инфраструктурой и всего в:
- 300м от метро Aliados!
- 550 м до железнодорожного вокзала Сан-Бенту;
- 450 м до муниципальной палаты Порту;
- 1,3 км до винных погребов, Порту.
Не упустите эту возможность!
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи.
Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми.
В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке.
Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства.
Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах.
Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь.
Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности.
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя.
Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру,
Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью.
Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов.
Недвижимость может быть продана полностью меблированной.
Находятся в:
-50 м от автостоянки;
-300 м от Института искусств;
-350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro;
-850 м от школы.
Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века.
Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина.
Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни.
Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами.
Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты.
Коммерческое помещение в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади.
Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%.
Главный вход будет происходить через улицу.
Расположение:
-190 м от начальной школы 1º CEB do Sol;
-260 м от Национального театра São João;
-400м от Praça da Batalha;
-450 м от смотровой площадки Fontainhas;
-650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento;
-700 м от набережной Порто.
Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 €
Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.
Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире.
Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade!
Cостоит из:
- 9 квартир с двумя спальнями,
- 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой;
- 6 квартир по 69 кв.м;
- 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м).
Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в:
- 1800 м от набережной;
- 550 м от станции метро Trindade;
- 750 м от центра Порту;
- 290 м от ближайшего супермаркета.
Работы начаты в 2021 году.
Завершение запланировано на 2023 год.
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа!
Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле.
Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами.
В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах.
Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы.
Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады.
Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше!
Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни.
Расположение:
-100 м от железнодорожного вокзала;
-800 м от пляжа;
-1 км от супермаркета;
-1,5 км от больницы;
-9,3 км от аэропорта.