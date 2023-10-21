Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

от €230,000

65–290 м² 8

Сдача в: 2023

Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни. Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами. Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты. Коммерческое помещение в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади. Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%. Главный вход будет происходить через улицу. Расположение: -190 м от начальной школы 1º CEB do Sol; -260 м от Национального театра São João; -400м от Praça da Batalha; -450 м от смотровой площадки Fontainhas; -650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento; -700 м от набережной Порто. Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 € Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.