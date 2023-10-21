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Продажа новостроек в Tamega e Sousa

Округ Порту
8
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria
4
Matosinhos e Leca da Palmeira
2
Maia
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Жилой комплекс Matosinhos e Leça da Palmeira
Жилой комплекс Matosinhos e Leça da Palmeira
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
от
€205,000
Площадь 34–141 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа! Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле. Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами. В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах. Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы. Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады. Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше! Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни. Расположение: -100 м от железнодорожного вокзала; -800 м от пляжа; -1 км от супермаркета; -1,5 км от больницы; -9,3 км от аэропорта.
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Жилой комплекс Ferreira Cardoso
Tamega e Sousa, Португалия
от
€215,000
Площадь 42–383 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Этот современный комплекс с великолепной отделкой, сочетает в себе простые и современные черты. Он находится в стадии глубокой реконструкции и располагается недалеко от исторического центра Порту, который внесен в список  Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот жилой комплекс предлагает все удобства и комфорт, необходимые для жизни в центре города.    Он состоит из 1 коммерческого помещения и 17 квартир, которые обладают высоким качеством и комфортом.   Комплекс включает в себя: - 1 коммерческое помещение - 8 квартир - студий - 8 квартир - студий с 1 дополнительной комнатой - 1 квартира с 2 спальнями   Каждая квартира оснащена: - Кондиционером - Видеодомофоном - Бронированной дверью - Душевым поддоном - Природным газом   Кухни оборудованы следующей техникой: - Плитой - Духовкой - Вытяжкой - Посудомоечной машиной - Холодильником - Тепловым насосом   Комплекс расположен в районе с отличным доступом к различным видам торговли, ресторанам и общественному транспорту.   Находится в: - 350 метров от станции метро Heroismo - 1 км от моста Infante Dom Henrique - 1,3 км от исторического центра города. - 1,6 км от знаменитой набережной Ribeira   Все помещения в этом здании подходят для программы “Золотая Виза” Завершение строительных работ запланировано на декабрь 2023 года.
Жилой комплекс Ceuta, Porto
Жилой комплекс Ceuta, Porto
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€245,000
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новостройка в культурном и историческом центре города Порто. Здание находится в оживленном районе, в народе называемом Baixa do Porto. В здании есть лифт, что является преимуществом среди исторических зданий центра Порто. В постройке, как внутри, так и снаружи, использовались высококачественные материалы отделки премиум-класса. Помещения отделаны деревянными полами из португальской сосны, и оборудованы двойным стеклопакетом, системой кондиционирования воздуха Daikin и другими удобствами, которые сделают вашу жизнь максимально удобной, согласно меркам современной жизни. По сравнению с рыночными ценами в этом районе, цены за квадратный метр в этом здании достаточно демократичны. Апартаменты имеют: - кондиционеры; - видеодомофоны; - бронированные двери; - стиральные и сушильные машины. Находится в районе с развитой инфраструктурой и всего в: - 300м от метро Aliados! - 550 м до железнодорожного вокзала Сан-Бенту; - 450 м до муниципальной палаты Порту; - 1,3 км до винных погребов, Порту. Не упустите эту возможность!  
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Жилой комплекс Terra
Жилой комплекс Terra
Aguas Santas, Португалия
от
€326,000
Площадь 155–227 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Вдохновленный активным образом жизни, сочетающим природу и изысканность, где жители могут наслаждаться отдыхом на природе, с семейной атмосферой, обеспечивающей благополучие для всей семьи. Окружающие зеленые зоны простираются до внутренних помещений кондоминиума. Сад площадью более 1000 м² является сердцем и вдохновением для названия этого комплекса. Это зеленый и безмятежный уголок, где можно безопасно играть с детьми. В Terra все продумано до мелочей, чтобы обеспечить максимальный комфорт и элегантность, жить в гармонии и пустить корни в приватной и спокойной обстановке. Состоящий из квартир с современными линиями и ярким дизайном, этот закрытый кондоминиум с типологиями от двух до четырех спален предпочитает присутствие естественного света через большие окна, просторные балконы, светлые цвета и общие пространства. Все жилые помещения были спроектированы с большими площадями, призванными облегчить повседневную жизнь, в которых гибкость расположения кухонь с гостиными (открытыми или закрытыми) - благодаря раздвижным дверям до самого потолка - создает уникальную универсальность. Важным моментом является главный сьют с гардеробной зоной, автономной прачечной, общей ванной комнатой и полным санузлом во всех квартирах. Эксклюзивность этого проекта не оставляет без внимания ни одну деталь. Качество отделки и оборудования ставит Terra на уровень высокой изысканности. 
Жилой комплекс Rua do Pilar
Жилой комплекс Rua do Pilar
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€356,800
Площадь 67–116 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя.  Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру,  Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью. Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов.  Недвижимость может быть продана полностью меблированной. Находятся в: -50 м от автостоянки; -300 м от Института искусств; -350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro; -850 м от школы. Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.
Жилой комплекс Loja Bijou
Жилой комплекс Loja Bijou
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€230,000
Площадь 65–290 м²
8 объектов 8
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века. Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина. Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни. Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами. Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты. Коммерческое помещение  в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади. Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%. Главный вход будет происходить через улицу. Расположение: -190 м от начальной школы 1º CEB do Sol; -260 м от Национального театра São João; -400м от Praça da Batalha; -450 м от смотровой площадки Fontainhas; -650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento; -700 м от набережной Порто. Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 € Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Жилой комплекс Rua Gonçalo Cristóvão
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
от
€235,000
Площадь 40–80 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире. Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade! Cостоит из: - 9 квартир с двумя спальнями, - 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой; - 6 квартир по 69 кв.м; - 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м). Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в: - 1800 м от набережной; - 550 м от станции метро Trindade; - 750 м от центра Порту; - 290 м от ближайшего супермаркета. Работы начаты в 2021 году. Завершение запланировано на 2023 год.  
Жилой квартал Leça da Palmeira
Жилой квартал Leça da Palmeira
Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия
от
€295,000
Площадь 62–91 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа! Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле. Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами. В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах. Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы. Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады. Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше! Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни. Расположение: -100 м от железнодорожного вокзала; -800 м от пляжа; -1 км от супермаркета; -1,5 км от больницы; -9,3 км от аэропорта.
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