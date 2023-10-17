Новая застройка в регионе, который превозносит красоту, богатство, романтическую архитектуру, пляжи, известность и благополучие в Portimão!!!
Это место выделяется своей близостью к нескольким школам, автобусам, садам, пляжу и открытым территориям для наслаждения городом.
Это новое здание, которое включает в себя квартиры с отделкой премиум и люкс класса, обеспечивая функциональность внутренних помещений и комфорт.
В нем есть квартиры типологий T2 - T4, с частными площадями, которые варьируются от 83 м² до 180 м² в каждой секции.
Простой дизайн премиум-класса гарантирует практичность и качество.
Его отделка включает
- Алюминиевые рамы с термической резкой;
- Электрические жалюзи;
- Централизованное управление для одновременного опускания жалюзи на всех окнах и одновременного выключения света при выходе из квартиры;
- Электрический подогрев пола в туалете и на кухне;
- Электрический полотенцесушитель в туалете;
- Предварительная установка кондиционера;
- Солнечная панель Thermo Siphon 200/300L;
- Двери и шкафы отделаны полуламинатом;
- Отделка кухонной мебели полиламинатом одного или двух цветов;
- Электроприборы марки TEKA или аналогичные, включая индукционную варочную панель;
- Сантехника для ванной комнаты Roca или аналогичная;
- Керамическая плитка Pameza или аналогичная;
- Деревянный пол TARKKET или аналогичный;
- Барбекю, встроенное в балкон на кухне;
- Цветной видеодомофон;
- Дверь с высоким уровнем безопасности на входе в квартиру;
- Лифты ORONA вместимостью 8 человек две единицы;
- Оштукатуренные стены и потолки и балконные шторы и покраска в цвет, определенный проектом;
Он расположен всего в:
- 150 м от детского сада Fojo;
- 900 м от супермаркета;
- 1 км от больницы São Camilo;
- 1,5 км от медицинского центра Portimão;
- 1,5 км от реки Arade.
Окончание работ запланировано на первый квартал 2023 года!!!