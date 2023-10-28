Matosinhos e Leca da Palmeira, Португалия

от €295,000

62–91 м² 4

Сдача в: 2023

Великолепный проект в центре Matosinhos, в нескольких метрах от пляжа! Это место выделяется своей близостью к пляжам, отелям, ресторанам, услугам и разнообразной торговле. Matosinhos — порт и рыбацкий городок, известный своими ресторанами и песчаными пляжами. В окрестностях есть школы, рестораны, отели, различные службы и магазины, а общественный транспорт находится всего в нескольких метрах. Это проект реконструкции и развития двух зданий конца 19-го века, 17 квартир T1 и 2 коммерческих объекта, каждый из которых полностью подходит для квалифицированных инвестиций для получения Золотой визы. Квартиры имеют большую площадь, от 27 м² до 83 м², парковку и частную кладовую, просторные террасы с джакузи и балконами и частные сады. Вы можете насладиться моментами жизни на террасе с джакузи, в кафетерии или на крыше! Премиальный и эксклюзивный дизайн гарантирует наивысшее качество жизни. Расположение: -100 м от железнодорожного вокзала; -800 м от пляжа; -1 км от супермаркета; -1,5 км от больницы; -9,3 км от аэропорта.