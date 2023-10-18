Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением.
В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато.
Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год.
Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B).
В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.
Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир.
Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato.
Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни.
Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района.
Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год.
В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая.
Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания.
Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.