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Продажа новостроек в Центральный регион

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Жилой комплекс Parque das Nações
Жилой комплекс Parque das Nações
West, Португалия
от
€2,10 млн
Площадь 169 м²
2 объекта 2
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Подходит для программы GOLDEN VISA 500K Комплекс с отличным расположением в Лиссабоне, новое 16-этажное жилое здание с видом на реку и парк. Этот жилой комплекс предлагает ряд привлекательных вариантов, предназначенных для проживания людей разного возраста. С современным подходом, это здание продумано чтобы предоставить максимальный комфорт семьям. Эти светлые и элегантные квартиры, с террасами и балконами, с тщательно продуманными деталями в соответствии с высочайшими стандартами качества.  Имеются квартиры с 1,2,3 и 5 спальнями, а также Дуплекс и пентхаусы. Владельцы квартир также получат доступ к эксклюзивному частному клубу. В жилом комплексе есть открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, зеленая территория, детская площадка, служба безопасности и видеонаблюдение. Расположение: 9,7 км от площади Comércio; 900 м от вокзала Oriente; 600 м от центра Vasco da Gama; 4 км от аэропорта Лиссабона.  
Жилой комплекс Avenidas Novas
Жилой комплекс Avenidas Novas
Arroios, Португалия
от
€500,000
Площадь 58–123 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Новый жилой комплекс, который появится на свет в самом сердце Avenidas Novas в Лиссабоне! Он состоит из 17 современных квартир с одной и 2 спальнями, площадью от 58 м2 до 150 м2, распределенных по 7 этажам, некоторые из которых имеют парковку и террасу. Инновационные квартиры, функциональные для требовательной и современной жизни! Комплекс также имеет легкий доступ к отличной сети инфраструктур и общественного транспорта. Близость Marquês de Pombal, зеленых зон, таких как парк Eduardo VII или сады Gulbenkian, торговых центров, таких как El Corte Inglês и исторического центра города. Прекрасное расположение делает этот комплекс идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций. Он предлагает широкий спектр услуг, таких как: -500 м от станции метро; -600 м от больницы; -900 м от супермаркета; -1,9 км от университета; -4,8 км до аэропорта. Апартаменты продаются с мебелью и гарантированной доходностью 3,5% в год в течение 3 лет, апартаменты будут доступны в конце 2023 года.
Жилой квартал Riverside Urban
Жилой квартал Riverside Urban
Marvila, Португалия
от
€320,000
Площадь 43–177 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Уникальные здания в новом микрорайоне на набережной с привилегированным расположением. В тихом и современном районе есть около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Всего в нескольких минутах от центра Лиссабона, аэропорта, парка наций и творческого центра Беато. Квартиры с архитектурой Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, акустическому и тепловому комфорту круглый год. Состоит из студий, квартир с одной и двумя спальнями, идеально спроектированных для современного одиночного или парного проживания, для жизни или инвестиций в двух разных блоках (A и B). В квартирах есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Строительство зданий планируется завершить к маю 2023 года 
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Жилой квартал Riverside Square
Жилой квартал Riverside Square
Marvila, Португалия
от
€500,000
Площадь 78–192 м²
9 объектов 9
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Закрытый кондоминиум, расположенный на берегу реки Тежу, состоящий из 8 блоков современных и высококачественных квартир. Тихий район, в котором расположены квартиры, является современным, в нем находится около 120 магазинов, рынок, тренажерный зал и другие услуги. Он также находится всего в нескольких минутах езды от центра Лиссабона, аэропорта, парка Наций и творческого центра Beato. Проект был разработан с целью обеспечения практичной и функциональной повседневной жизни. Он включает в себя разнообразный набор квартир с одной, двумя и тремя спальнями, с различными планировками, доступными в каждой типологии, с центральным расположением, рядом с главной площадью района. Квартиры, выполненные в архитектуре Ренцо Пиано - культового итальянского лауреата Притцкеровской премии - имеют отделку премиум-класса, которая способствует максимальному использованию пространства, естественного света, энергетической устойчивости, а также акустическому и тепловому комфорту круглый год. В блоках есть частная парковка с зарядным устройством для автомобилей и кладовая. Также панорамные лифты Schmitt + Sohn с видом на общий сад здания. Строительство зданий планируется завершить к апрелю 2023 года.
Жилой комплекс Infinity
Жилой комплекс Infinity
Avenidas Novas, Португалия
от
€785,000
Площадь 161–255 м²
3 объекта 3
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Этот потрясающий комплекс расположен в Лиссабоне,  в хорошем районе, в окружении общественных услуг, торговли, транспорта и развлечений, с видами на город и его очарование! РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ Комплекс расположен в Камполиде, обновленном районе Лиссабона. Реконструкция большей части здания и общественных мест, а также возвращение трамвая № 24 привлекли внимание многих молодых жителей, португальцев и иностранцев, при этом 60% реабилитации пришлось на жильё для краткосрочной  аренды, а 40% - на личное жилье. Место, где находится Aqueduto das Águas Livres, символическое и грандиозное произведение Лиссабона XVIII века. ПРОЕКТ Это 26-этажный комплекс, 195 квартир, с панорамным видом на город и парк Монсанто, с привилегированным расположением, с легким доступом к автомагистрали, с быстрым доступом к аэропорту и  мостам 25 ды Абриль и Васко да Гама. В жилом комплексе имеются разные типологии квартир; от квартир-студий до квартир с 5 спальнями. УДОБСТВА И ОСОБЕННОСТИ Комплекс предлагает хорошую отделку квартир, современное оборудование и конструктивные решения для большего комфорта своих пользователей. Среди оборудования предусмотрены видеодомофон, бронедверь, алюминиевые рамы,  лакированные шкафы из МДФ, кондиционер, оборудованная кухня и многое другое. Среди удобств и услуг - открытый и закрытый бассейны, оздоровительный клуб / тренажерный зал / спа / площадка для игры в падл / консьерж-услуги / частный сад. Не упустите эту прекрасную инвестиционную возможность!!!  
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Жилой комплекс Alcantara, Lisbon
Santa Maria Maior, Португалия
от
€726,000
Сдача в: 2023
Агентство: AMBER STAR REAL ESTATE
Жилой комплекс, расположенный в Алькантаре в Лиссабоне, в районе Bairro da Estrela, предлагает необыкновенное сочетание истории и отдыха. Район Estrela является одним из самых центральных мест в Лиссабоне. С фантастическим панорамным видом и расположением с отличным доступом к центру города. Есть несколько инфраструктур, которые обеспечивают жителям отличное качество жизни, например, зеленые зоны, которые дают людям возможность насладиться спокойствием и отдыхом на свежем воздухе. Вдоль реки Тежу также находится пристань для яхт, которая позволяет любителям морской жизни насладиться рекой и ее биоразнообразием. Это проект, который стремится, чтобы его квартиры сочетали в себе комфорт и функциональность, призванные способствовать вашему благополучию и более спокойному образу жизни. Учитывая ваши повседневные потребности, даже мельчайшие детали отражены в тщательном выборе материалов и оборудования, что делает этот дом идеальным для вас! Состоит из 10 квартир типологий T2, T3 и T4. Этот жилой дом с двумя отдельными фасадами сочетает в себе единство интерьеров и экстерьеров, а также фантастическое лиссабонское солнце. В его прекрасном привилегированном месте, где расположен этот проект, находятся одни из лучших факультетов, школ и университетов, в том числе Институт визуальных искусств, дизайна и маркетинга и Высшая школа образования João de Deus. Расположение: -1,2 км от железнодорожного вокзала; -1,8 км от супермаркета; - 8 км от госпиталя; -12 км от аэропорта.
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