Новостройка в культурном и историческом центре города Порто.
Здание находится в оживленном районе, в народе называемом Baixa do Porto.
В здании есть лифт, что является преимуществом среди исторических зданий центра Порто.
В постройке, как внутри, так и снаружи, использовались высококачественные материалы отделки премиум-класса. Помещения отделаны деревянными полами из португальской сосны, и оборудованы двойным стеклопакетом, системой кондиционирования воздуха Daikin и другими удобствами, которые сделают вашу жизнь максимально удобной, согласно меркам современной жизни.
По сравнению с рыночными ценами в этом районе, цены за квадратный метр в этом здании достаточно демократичны.
Апартаменты имеют:
- кондиционеры;
- видеодомофоны;
- бронированные двери;
- стиральные и сушильные машины.
Находится в районе с развитой инфраструктурой и всего в:
- 300м от метро Aliados!
- 550 м до железнодорожного вокзала Сан-Бенту;
- 450 м до муниципальной палаты Порту;
- 1,3 км до винных погребов, Порту.
Не упустите эту возможность!
Жилой комплекс в историческом здании, который является одним из самых интересных в городе Порту. Комплекс состоит из трех зданий разного типа (A/B/С), в которых сочетаются великолепный образец архитектуры в стиле Модерн и дворцовой архитектуры начала 20 века.
Здание расположено рядом с историческим центром, внесенным в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Всего (в трех зданиях) будет построено 32 квартиры и 2 коммерческих магазина.
Архитектурный проект был разработан с целью восстановления и расширения исторического здания, оживление его тонкой изысканности, в комбинации со современными функциями, гарантируя высокий уровень комфорта и функциональности, тем самым отвечая требованиям современной жизни.
Цокольный этаж будет иметь доступ для автомобилей и будет состоять из парковки на 14 мест, цистерны и двух соединительных холлов с лестничными клетками и лифтами.
Подземное помещение будет иметь парковку из 15 мест и лифты.
Коммерческое помещение в здании B и имеет 69,6 кв.м жилой площади.
Коммерческое помещение имеет площадь зала 49,59 кв.м, с холлом 14,49 кв.м и ванной комнатой. Ежемесячная арендная плата будет в размере 1520 евро / доходность 6,5%.
Главный вход будет происходить через улицу.
Расположение:
-190 м от начальной школы 1º CEB do Sol;
-260 м от Национального театра São João;
-400м от Praça da Batalha;
-450 м от смотровой площадки Fontainhas;
-650 м от метро и железнодорожного вокзала São Bento;
-700 м от набережной Порто.
Объект подходит под программу Золотой Визы в Португалии от 350.000 €
Контракт на строительство / реконструкцию начнется в июне 2021 года, а завершение намечено на апрель 2023 года.
Жилой комплекс расположен в самом сердце исторического центра Вила Нова де Гайя.
Квартиры типологии Т0 (лофты) и Т2 (с двумя спальнями), некоторые из них с балконами с видом на реку Доуру,
Апартаменты с полностью оборудованной кухней и встроенной мебелью.
Комплекс расположен в пешей доступности от основных культурных и развлекательных объектов.
Недвижимость может быть продана полностью меблированной.
Находятся в:
-50 м от автостоянки;
-300 м от Института искусств;
-350 м от знаменитого сада Jadrim do Morro;
-850 м от школы.
Завершение работ намечено на конец апреля 2023 года.
Комплекс апартаментов расположен в самом центре города Порту, в 550 метрах от станции метро Trindade и в 1 км от железнодорожного вокзала São. Bento, который считается одним из самых красивых в мире.
Здание на стадии строительства, площадью 393 кв.м, всего в 550 метрах от метро Trindade!
Cостоит из:
- 9 квартир с двумя спальнями,
- 2 квартир (76 кв.м) c 35-метровой террасой;
- 6 квартир по 69 кв.м;
- 1 квартиры (81 кв.м) с террасой (62 кв.м).
Здание находится рядом с торгово-развлекательной зоной и всего в:
- 1800 м от набережной;
- 550 м от станции метро Trindade;
- 750 м от центра Порту;
- 290 м от ближайшего супермаркета.
Работы начаты в 2021 году.
Завершение запланировано на 2023 год.