Батуми, Грузия

от €500,000

58–123 м² 3

Сдача в: 2023

Новый жилой комплекс, который появится на свет в самом сердце Avenidas Novas в Лиссабоне! Он состоит из 17 современных квартир с одной и 2 спальнями, площадью от 58 м2 до 150 м2, распределенных по 7 этажам, некоторые из которых имеют парковку и террасу. Инновационные квартиры, функциональные для требовательной и современной жизни! Комплекс также имеет легкий доступ к отличной сети инфраструктур и общественного транспорта. Близость Marquês de Pombal, зеленых зон, таких как парк Eduardo VII или сады Gulbenkian, торговых центров, таких как El Corte Inglês и исторического центра города. Прекрасное расположение делает этот комплекс идеальным выбором как для проживания, так и для инвестиций. Он предлагает широкий спектр услуг, таких как: -500 м от станции метро; -600 м от больницы; -900 м от супермаркета; -1,9 км от университета; -4,8 км до аэропорта. Апартаменты продаются с мебелью и гарантированной доходностью 3,5% в год в течение 3 лет, апартаменты будут доступны в конце 2023 года.