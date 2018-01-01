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PACHOŃSKIEGO SKY BUD. 4

Краков, Польша
от
€118,624
;
4
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О комплексе

Pachońskiego Sky в Кракове — жилой комплекс, состоящий из современных многоквартирных домов различной этажности, расположенный в развивающемся зеленом районе Кракова.

 

Расположение:

Инвестиция расположена в непосредственной близости от трех парков и полной городской инфраструктуры, по адресу ул. Pachońskiego 5, в районе Бялы-Прондник Кракова, в северной части города, примерно в 6 км от центра.

 

Инфраструктура:

Рядом с усадьбой находятся продуктовые магазины «Жабка» и «Лидл», детская площадка; Китайский рынок находится в 180 м, заправка - 350 м, церковь Пресвятой Богородицы, Матери Церкви - 1 км. В радиусе нескольких сотен метров расположены почта, отделение банка, парикмахерская, парк и аптека. В 3 км находится универмаг «Моцарт» с магазинами Auchan и Jysk, а также Galeria Bronowice с магазином Ikea. Близлежащие зеленые зоны включают Кроводерские парки, парки им. Станислав Выспянский и Т. Костюшко.

 

Образовательные учреждения:

Рядом с инвестицией находится частная начальная школа с двуязычными классами №2 им. Польских лауреатов Нобелевской премии. В радиусе 600 м расположены детский сад № 165 местного самоуправления и детский сад-ясли «Пыза и Я», начальная школа № 21 им. Владислав Ягелло – 550 м.

 

Медицинские учреждения:

Рядом находится аптека, индивидуальная врачебная практика – 800 м, медицинская клиника Гипократа II – 800 м, CM Meavita, Sono-X NZOZ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Иоанн Павел II – 1,8 км.

 

Спортивные учреждения:

В 1,5 км находятся открытые теннисные корты и теннисный зал; В Кроводерском парке, примерно в 600 м, находятся стадион «Ядвига», парк уличных тренировок, тренажерные залы на открытом воздухе, станция ремонта велосипедов и скейт-парк.

 

Транспортная развязка:

Расположение инвестиций характеризуется легким доступом к ул. Опольска, действующая как сквозной маршрут. До Рыночной площади можно добраться за несколько минут на машине, а до аэропорта в Балице – за 20 минут. В 250 м от усадьбы остановка автобусов № 144, 154, 207, 227, 297, 904 и 937. Рядом находится городская велосипедная станция.

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2026
Количество этажей
Количество этажей
9
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 290 м
Остановка транспорта 90 м
Детский сад 300 м

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PACHOŃSKIEGO SKY BUD. 4
Краков, Польша
от
€118,624
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