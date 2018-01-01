  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Польша
  4. NA BŁONIE 106

NA BŁONIE 106

Краков, Польша
от
€135,416
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Na Błonie 106 в Кракове – это современный, уютный, малоэтажный многоквартирный дом, расположенный в зеленой зоне в западной части города.

 

Расположение:

Инвестиция расположена в Воле Юстовской, по адресу ул. На Блоне, в районе Звежинец, в окружении зелени и частных домов, недалеко от Блони Краковске.

 

Инфраструктура:

Рядом  находится сетевой продуктовый магазин «Жабка». В районе находится супермаркет Lidl - 700 м, городской рынок Левиатан, рестораны и кафе, почта - 550 м, Бизнес-центр в Броновице. Торговые центры Galeria Bronowice, Ikea, OBI, Makro Cash&Carry и Castorama расположены в 3 км. В районе расположены зоны отдыха на реке Рудава, Вольском лесу, кургане Костюшко, парке Децюша и парке Белянско-Тынецкого.

 

Образовательные учреждения:

Рядом детский сад - 1,1 км, местный детский сад № 137 - 800 м, частный детский сад - 400 м, начальная школа № 153 - 750 м, школа Монтессори - 200 м.

 

Медицинские учреждения:

В районе расположены аптеки - 280 м, Педиатрический кабинет - 350 м, Поликлиника в Шице - 700 м, Стоматологический кабинет - 900 м, Медицинский центр Юра - 2,5 км, CM Supermed - 2 км.

 

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом футбольное поле KS Bronowianka - 450 м, конноспортивный центр - 800 м, фитнес-клуб - 1,1 км, студия йоги, бассейн AGH - 1,9 км.

 

Транспортная развязка:

В пределах 1 км проходят многочисленные автобусные маршруты; ближайшая трамвайная остановка находится в 1,5 км. Соседняя улица Armii Krajowej ведет прямо к центру Кракова. Автомагистраль А4 находится неподалеку. Расстояние до аэропорта Краков-Балице составляет 7 км.

 

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 150 м
Магазин 400 м
Детский сад 200 м
Школа 300 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Краков, Польша
от
€157,000
Жилой комплекс PASŁĘCKA 14
Варшава, Польша
от
€111,466
Жилой комплекс MAŁA OLSZYNA
Варшава, Польша
от
€190,693
Жилой комплекс OSIEDLE ZAM - ETAP II
Краков, Польша
от
€189,415
Многоквартирный жилой дом TRYBUNY LUDÓW
Краков, Польша
от
€183,244
Вы просматриваете
NA BŁONIE 106
Краков, Польша
от
€135,416
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой комплекс GRZYBOWSKA
Жилой комплекс GRZYBOWSKA
Варшава, Польша
от
€229,276
Агентство: NEMIGA
  Инвестиция Grzybowska представляет собой престижное 16-этажное здание с 232мя  1-, 2- и 3-комнатными квартирами площадью от 31 до 81 м². Объект отличается большим панорамным остеклением, обеспечивающим как достаточное количество солнечного света внутри, так и прекрасный вид на окрестности. В распоряжении жильцов три подземных этажа с парковочными местами. Инвестиция расположена на Воле, недалеко от станции метро «Рондо ОНЗ», Саксонского сада и Злотых Террас, а также всей необходимой инфраструктуры общественного питания, сервиса, торговли, развлечений и образования.   Инфраструктура: •Мировский парк (5 минут пешком) •Свентокшиский парк, Дворец культуры и науки (12 минут пешком) •Сакский сад (12 мин ходьбы) •Станция метро «Рондо ОНЗ» (6 минут пешком) •Железнодорожный вокзал «Варшава Центральная» (15 минут пешком) •Бедронка (1 минута пешком) •Злотые Тарасы, Мультикино (12 минут пешком) Транспортная развязка: •1,4 км до центра 2 •мин. дойти до автобусной остановки •6 мин. дойти до трамвайной остановки •7 мин. дойти до станции метро •доступ к центру: 5 минут на машине   Важные моменты в инвестиционной сфере:   •Начальная школа (39 м, 1 минута пешком) •Бассейн (43 м, 1 минута пешком) •Ветеринар (86 м, 2 мин пешком) •Автобусная остановка (116 м, 2 минуты пешком) •Пекарня (109 м, 2 мин пешком) •Магазин: Бедронка (100 м, 2 минуты пешком) •Аптека (111 м, 2 минуты пешком) •Детский сад (156 м, 3 минуты пешком) •Ресторан (221 м, 3 минуты пешком) •Кафе (264 м, 4 мин пешком) •Трамвайная остановка (439 м, 6 мин пешком) •Почтовое отделение (494 м, 7 мин пешком) •Станция метро (522 м, 7 минут пешком) •Парк (614 м, 8 мин пешком) •Тренажерный зал (697 м, 9 мин пешком) •Доктор (835 м, 11 мин пешком) •Злотые Тарасы (985 м, 13 минут пешком)
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Многоквартирный жилой дом Mieszkanie o jakim marzysz\Квартира мечты
Познань, Польша
от
€70,277
Сдача в: 2023
Агентство: Etalon Estate Group
Poznań, 124 mieszkania w 3 nowoczesnych pięciokondygnacyjnych budynkach. Mieszkania o powierzchniach od 26 do 105 m2. Apartamenty będą miały zróżnicowaną strukturę:  Kompaktowe kawalerki idealne dla młodych,  2 i 3-pokojowe mieszkania świetne dla rodzin,  4-pokojowe apartamenty z możliwością wydzielenia kolejnego pomieszczenia,  5-pokojowy apartament z antresolą. Tel.
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Варшава, Польша
от
€90,869
Сдача в: 2024
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в новостройках от Застройщика с сопровождением Агенции. Агенция берет вознагрождение за сопровождение в доборе квартир и подготовке консультации относительно документов.   Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 100 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Wawer Rembertów Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 150 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Mokotów Włochy Rembertów Ursus Wawer Targówek Praga Północ Praga Połódnie Wesoła  
Realting.com
Перейти