Na Błonie 106 в Кракове – это современный, уютный, малоэтажный многоквартирный дом, расположенный в зеленой зоне в западной части города.

Расположение:

Инвестиция расположена в Воле Юстовской, по адресу ул. На Блоне, в районе Звежинец, в окружении зелени и частных домов, недалеко от Блони Краковске.

Инфраструктура:

Рядом находится сетевой продуктовый магазин «Жабка». В районе находится супермаркет Lidl - 700 м, городской рынок Левиатан, рестораны и кафе, почта - 550 м, Бизнес-центр в Броновице. Торговые центры Galeria Bronowice, Ikea, OBI, Makro Cash&Carry и Castorama расположены в 3 км. В районе расположены зоны отдыха на реке Рудава, Вольском лесу, кургане Костюшко, парке Децюша и парке Белянско-Тынецкого.

Образовательные учреждения:

Рядом детский сад - 1,1 км, местный детский сад № 137 - 800 м, частный детский сад - 400 м, начальная школа № 153 - 750 м, школа Монтессори - 200 м.

Медицинские учреждения:

В районе расположены аптеки - 280 м, Педиатрический кабинет - 350 м, Поликлиника в Шице - 700 м, Стоматологический кабинет - 900 м, Медицинский центр Юра - 2,5 км, CM Supermed - 2 км.

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом футбольное поле KS Bronowianka - 450 м, конноспортивный центр - 800 м, фитнес-клуб - 1,1 км, студия йоги, бассейн AGH - 1,9 км.

Транспортная развязка:

В пределах 1 км проходят многочисленные автобусные маршруты; ближайшая трамвайная остановка находится в 1,5 км. Соседняя улица Armii Krajowej ведет прямо к центру Кракова. Автомагистраль А4 находится неподалеку. Расстояние до аэропорта Краков-Балице составляет 7 км.