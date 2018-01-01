  1. Realting.com
  2. Новостройки
  3. Польша
  4. NOVA WIOSENNA

NOVA WIOSENNA

Краков, Польша
от
€206,131
;
3
Оставить заявку
Показать контакты
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Нова Виосенна в Кракове – это элитный жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, двухквартирных домов и уютных малоэтажных зданий, расположенный в западной части города.

 

Расположение:

Комплекс находится на Воле Юстовской в ​​Кракове, по адресу ул. Виосенна, в левобережном районе Звежинец, примерно в 6,5 км от центра города.

 

Инфраструктура:

В нескольких сотнях метров от инвестиции находятся продуктовые магазины Halszka и Delikatesy, небольшие продовольственные и промышленные магазины, а также кафе. В радиусе 2,5 км находятся супермаркеты Odido, Lewiatan, Lidl, рестораны, почта, ветеринарный офис, заправочные станции, отделения банков и костел Пресвятой Девы Марии. Торговые центры Galeria Bronowice и Factory Kraków находятся в нескольких минутах езды от отеля. Неподалеку от усадьбы расположен ландшафтный парк Белянско-Тынецкий. В 1,5 км находятся парк Деция с виллой Деция в стиле ренессанс, Краковские Блони и зоопарк. Он находится недалеко от реки Рудава, Вольского леса и Паненских скал.

 

Образовательные учреждения:

В радиусе 1,5 км расположены частный детский сад «АВС», вальдорфский детский сад и начальная школа №72. Т. Ленартович, Колледж LJK, Сельскохозяйственный университет. Х. Коллонтай.

 

Медицинские учреждения:

В этом районе есть аптеки, стоматология и медицинские кабинеты. В радиусе 3 – 4 км находятся Клиника «Про Феминае НЗОЗ», КМ «Видок-Мед», Кроводжанская районная поликлиника № 2 СПЗОЗ.

 

Спортивные учреждения:

В непосредственной близости от инвестиции находится тренажерный зал - 2,3 км, футбольный клуб, каток - 1,4 км, теннисные корты - 4 км, а также многочисленные пешеходные и велосипедные маршруты.

 

Транспортная развязка:

Рядом проходят дорога № 780 и национальная дорога № 7. Развязка с автомагистралью А4 находится примерно в 3 км. До главной рыночной площади можно доехать на автомобиле за 12 минут. В радиусе 350 м находятся автобусные остановки маршрутов № 102, 152, 192, 252, 902. Краковский аэропорт Балице - 7 км.

 

Архитектура комплекса:

Жилой комплекс включает в себя уютные двухэтажные здания простой модернистской формы и светлых тонов. На плоских крышах имеются зеленые террасы и патио.

 

Инфраструктура комплекса:

Территория комплекса обеспечена коммуникационной инфраструктурой. Для парковки автомобилей предусмотрены открытые парковки и индивидуальные гаражи внутри домов.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 300 м
Детский сад 200 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 950 м

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом OSIEDLE KONDRATOWICZA
Варшава, Польша
от
€293,813
Многоквартирный жилой дом CRISTAL PARK RESIDENCE
Варшава, Польша
от
€169,988
Жилой комплекс MAŁA OLSZYNA
Варшава, Польша
от
€190,693
Жилой комплекс PASŁĘCKA 14
Варшава, Польша
от
€111,466
Жилой комплекс NATURALNIE ALUZYJNA
Варшава, Польша
от
€158,778
Вы просматриваете
NOVA WIOSENNA
Краков, Польша
от
€206,131
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Позвонить
Другие комплексы
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Жилой квартал Квартиры в новостройке - Варшава
Варшава, Польша
от
€90,869
Сдача в: 2024
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в новостройках от Застройщика с сопровождением Агенции. Агенция берет вознагрождение за сопровождение в доборе квартир и подготовке консультации относительно документов.   Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 100 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Wawer Rembertów Квартиры 1 и 2 комнатные в цене около 150 тыс. $ доступные в локализациях: Закончение строительства 2024 – 2025 г. Białołęka Mokotów Włochy Rembertów Ursus Wawer Targówek Praga Północ Praga Połódnie Wesoła  
Жилой комплекс APARTAMENTY NOWY MARYSIN
Жилой комплекс APARTAMENTY NOWY MARYSIN
Варшава, Польша
от
€152,044
Сдача в: 2025
Агентство: NEMIGA
Высококлассный комплекс апартаментов Nowy Marysin в правобережной части Варшавы.   Расположение: Комплекс расположен в Варшаве, в жилом комплексе Марысин Ваверски, по адресу ул.  Резедова, в 11 км от центра столицы.  Район характеризуется жилой застройкой и обширной коммерческой, сервисной, развлекательной, оздоровительной, рекреационной, транспортной и образовательной инфраструктурой.   Инфраструктура комплекса: Рядом с комплексом находятся продуктовые магазины Жабка и Бедронка.  В 3100 метрах находится супермаркет Lidl.  Торговый центр King Cross Praga находится в 2500 метрах, а до торгового центра Atrium Promenada с магазинами, аптеками и банками можно добраться за 10 минут.  Рядом находится почта, многочисленные магазины и пункты обслуживания.  Местоположение инвестиции предлагает возможности для отдыха: парк им.  Матка Мойей, Мазовецкий ландшафтный парк, парк им.  Ян Шиповски, Парк Знич.   Образовательные учреждения: В непосредственной близости расположены образовательные центры: детские сады № 160, 264, 224, 46 (в радиусе до 1500 м), чуть дальше — начальные школы № 195, 254, школьный комплекс «Фелицианек», государственная начальная школа. школа №10, начальная школа №215.  П. Высоцкого, XXIII общеобразовательная школа им.  Мария Склодовская-Кюри, XXVI Средняя школа им.  Генрик Янковский.   Медицинские учреждения: Рядом с комплексом находится аптека, медицинский центр, стоматология, больница и врачебные кабинеты.   Спортивные учреждения: Недалеко находится бассейн Шуварек - 1,5 км, тренажерные залы и фитнес-клубы.   Транспортная развязка: Отличная доступность коммуникационной инфраструктуры района.  Автобусные маршруты 115, 173, 402, 520, N02, N25, N71 останавливаются на остановке в 650 м от усадьбы.  Расположение усадьбы также обеспечивает быстрый доступ к центру столицы – 20 минут, к аэропорту имени Шопена – 35 минут.   Архитектура комплекса: Здания построены из архитектурного блока высотой 5 этажей.  Цвета фасада разнообразны: белый и графитовый, которые дополняются стальными балконными перилами.   Инфраструктура комплекса: Усадебная территория закрыта, контролируется и охраняется, обустроена зеленью, пешеходными дорожками.  На первом этаже расположены коммерческие и служебные помещения.  Во дворе есть детская площадка.  Есть открытые парковочные места для автомобилей и в подземном гараже.   О квартирах: Инвестиционное предложение включает 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры различной площади от 26 до 108 м2, с балконом, лоджией или террасой на этажах.  В предложении застройщика предусмотрена возможность отделки квартиры под ключ.
Жилой комплекс APARTAMENTY PILECKIEGO 59
Жилой комплекс APARTAMENTY PILECKIEGO 59
Варшава, Польша
от
€135,516
Агентство: NEMIGA
АПАРТАМЕНТЫ PILECKIEGO 59 – идеальный комплекс для инвестиций!   •Все квартиры имеют большие стеклянные балконы с видом на город.   •ВЫСОЧАЙШИЙ стандарт отделки комплекса – качество в каждой детали.   Транспортная развязка: Апартаменты Pileckiego расположены в варшавском районе Урсынув: • Метро «Стоклосы»: 6 минут на машине. • Автобусная остановка в направлении центра: 4 минуты пешком. • Польская почта: 4 минуты на машине. • Галерея Мокотув: 11 минут на машине. • Медицинский центр Medicover: 4 минуты пешком. • Университет естественных наук: 8 минут на машине. • Аэропорт имени Шопена: 9 минут на машине. • Расположение объекта обеспечивает легкий доступ к центру города (около 15 минут), станции метро «Стоклосы» рядом со зданием. • Международный аэропорт, железнодорожный вокзал и основные транспортные артерии. • Расположен вдали от городского шума и суеты, гарантирует комфортный отдых.   Рядом развитая инфраструктура: магазины и необходимые точки обслуживания (салоны красоты и парикмахерские), рестораны, кафе, медицинские центры, спортзал, почта, заправка и т.д. Будущие жильцы инвестиционного комплекса Пилецкого 59 смогут воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. Ближайшая точка связи - метро Стоклосы - находится в 1130 метрах от инвестиции Пилецкого 59.   Образовательные учреждения: В непосредственной близости от инвестиции Пилецкого 59 находится 40 учебных заведений. Ближайшие из них: детский сад «Долина Эльфув» в 260 м, детский сад «Tęczowy Dworek» в 260 м, детский сад в 270 м. Медицинские учреждения: Большим преимуществом комплекса является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: г. Мед в 180 м, Медикавер в 200 м, Клиника Грабов в 310 м. Инфраструктура: Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции Пилецкого 59 состоит из множества точек. Рядом, в 340 м Жабка, в 430 м Жабка, в 470 м Гжибки. Спортивные учреждения: Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Pilecki 59 находится беговая дорожка/дорожка в 370 м, поле/площадка в 370 м и открытый тренажерный зал в 380м! Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl
Realting.com
Перейти