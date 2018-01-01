NOVA WIOSENNA

Нова Виосенна в Кракове – это элитный жилой комплекс, состоящий из отдельных вилл, двухквартирных домов и уютных малоэтажных зданий, расположенный в западной части города.

Расположение:

Комплекс находится на Воле Юстовской в ​​Кракове, по адресу ул. Виосенна, в левобережном районе Звежинец, примерно в 6,5 км от центра города.

Инфраструктура:

В нескольких сотнях метров от инвестиции находятся продуктовые магазины Halszka и Delikatesy, небольшие продовольственные и промышленные магазины, а также кафе. В радиусе 2,5 км находятся супермаркеты Odido, Lewiatan, Lidl, рестораны, почта, ветеринарный офис, заправочные станции, отделения банков и костел Пресвятой Девы Марии. Торговые центры Galeria Bronowice и Factory Kraków находятся в нескольких минутах езды от отеля. Неподалеку от усадьбы расположен ландшафтный парк Белянско-Тынецкий. В 1,5 км находятся парк Деция с виллой Деция в стиле ренессанс, Краковские Блони и зоопарк. Он находится недалеко от реки Рудава, Вольского леса и Паненских скал.

Образовательные учреждения:

В радиусе 1,5 км расположены частный детский сад «АВС», вальдорфский детский сад и начальная школа №72. Т. Ленартович, Колледж LJK, Сельскохозяйственный университет. Х. Коллонтай.

Медицинские учреждения:

В этом районе есть аптеки, стоматология и медицинские кабинеты. В радиусе 3 – 4 км находятся Клиника «Про Феминае НЗОЗ», КМ «Видок-Мед», Кроводжанская районная поликлиника № 2 СПЗОЗ.

Спортивные учреждения:

В непосредственной близости от инвестиции находится тренажерный зал - 2,3 км, футбольный клуб, каток - 1,4 км, теннисные корты - 4 км, а также многочисленные пешеходные и велосипедные маршруты.

Транспортная развязка:

Рядом проходят дорога № 780 и национальная дорога № 7. Развязка с автомагистралью А4 находится примерно в 3 км. До главной рыночной площади можно доехать на автомобиле за 12 минут. В радиусе 350 м находятся автобусные остановки маршрутов № 102, 152, 192, 252, 902. Краковский аэропорт Балице - 7 км.

Архитектура комплекса:

Жилой комплекс включает в себя уютные двухэтажные здания простой модернистской формы и светлых тонов. На плоских крышах имеются зеленые террасы и патио.

Инфраструктура комплекса:

Территория комплекса обеспечена коммуникационной инфраструктурой. Для парковки автомобилей предусмотрены открытые парковки и индивидуальные гаражи внутри домов.