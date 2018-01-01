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OSIEDLE ZAM - ETAP II

Краков, Польша
от
€189,415
;
4
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О комплексе

ZAM APARTMENTS – апартаменты высокого стандарта в зеленых окрестностях краковского Подгуже!

 

Всего 100 квартир, эксклюзивность которых полностью удовлетворит тех, кто ищет комфорт и функциональность в четырех стенах. ZAM Apartments – это уникальные апартаменты площадью от 26 до 94 кв.м. и планировок от студий до пятикомнатных квартир.

 

Их высокий стандарт подчеркнут большие и глубокие балконы со стеклянными балюстрадами, зеленые поверхности террас, визуально привлекательные входы на лестничные клетки и решения, облегчающие установку домашнего кондиционирования.

 

Окружение здания представляет собой пространство, располагающее к проведению свободного времени среди зелени, в том числе: в зоне отдыха для детей. В распоряжении жильцов ZAM Apartments также будет уникальная зеленая терраса на крыше, которая будет способствовать налаживанию добрососедских отношений. Владельцы двухколесных транспортных средств получат парковочные места для велосипедов, а пользователи электромобилей — экологические зарядные устройства.

 

Инвестиции ZAM Apartments строятся в хорошо связанном районе Матечны-Здруй и в 15 минутах езды на велосипеде от таких очаровательных мест, как парк Беднарски, долина Вилга с парком реки Вильга и Закшувек. Живописными окрестностями краковской инвестиции можно также любоваться во время семейных прогулок по бульварам Вислы, кургану Кракуса или посетив бювет в курортном парке Матечны. Здесь вы найдете как молодых людей, выходящих на рынок труда и ищущих свою первую квартиру, так и семьи, желающие расширить свое нынешнее пространство.

 

Инфраструктура:

Район развивается быстрыми темпами и может похвастаться хорошо развитой инфраструктурой: почти 20 школ, 2 галереи, 2 музея, кинотеатр «Вржос» и культурные центры. Отдохнуть можно здесь, на Плантах им. Ф. Новацкий или в парке им. В. Беднарский. Кроме того, Подгуже имеет хорошее транспортное сообщение с другими районами Кракова, а доступ облегчается проходящими через район дорогами: национальной дорогой № 7 и воеводской дорогой № 776.

 

Образовательные учреждения :

 

Жители могут воспользоваться богатым образовательным предложением. В непосредственной близости от инвестиции ZAM Apartments находится 35 учебных заведений. Ближайшие: Комплекс механической школы №2 в 130 м, школа в 150 м, школа в 160 м.

 

Медицинские учреждения:

Большим преимуществом инвестиции ZAM является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: Студия стоматологического искусства в 280 м, Стоматология Люксмед в 290 м, Люксмед в 320 м.

 

Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции ZAM Apartments состоит из множества точек. Рядом, в 90 м Жабка, в 190 м Жабка, в 270 м Жабка.

 

Спортивные учреждения:

Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиций ZAM Apartments находится поле/корт в 150 м, RKS Garbarnia в 160 м и поле/корт в 180 м.

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 90 м
Детский сад 300 м
Школа 500 м

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OSIEDLE ZAM - ETAP II
Краков, Польша
от
€189,415
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