LOKUM VISTA III B

Варшава, Польша

от €204,946

45–101 м² 3

Ритм на Кабатах – это комфортабельный комплекс в одном из лучших жилых районов Варшавы! Это уникальное место, где вы останетесь в гармонии с природой и обретете желанную квартиру, живя ближе к лесу и в то же время наслаждаясь всеми преимуществами города, в районе, полном удобств. Комплекс Rytm оправдает ваши ожидания благодаря продуманному дизайну, сочетающему в себе лучшие современные тенденции в архитектуре с загородной атмосферой Кабат. Это удивительная форма здания, поднятого на колонны, с уникальными функциями: общая терраса на крыше и сад с площадками для отдыха и занятий спортом, заполняющими весь первый этаж. Откройте для себя преимущества инвестиций, сочетающих в себе современность и эргономику с удобными удобствами и уникальными решениями, повышающими комфорт жизни. Ритм расположен в самом центре Кабат, недалеко от пересечения Ал. КЕН и ул. Вовозова, рядом со станцией метро «Кабаты».Это одно из самых выгодных мест в районе – вид на лес и город как на ладони. Вы легко влюбитесь в это место за то, как оно восстановит баланс в вашей жизни и позаботится обо всех ваших потребностях каждый день. Урсынув, расположенный на юге Варшавы, занимает третье место среди крупнейших районов столицы как по площади, так и по количеству жителей. На площади около 44 км2 проживает около 148 000 человек, но район не переполнен. Этому способствует наличие природных ландшафтных пространств: Кабацкого лесного заповедника и послеледникового Имелинского озера, а также городской зелени, такой как парк Романа Козловского, Гуцин Гай и Ботанический сад Польской академии наук. Урсынув – это самая большая концентрация жилых комплексов в столице, но застройка неоднородна. Преобладают блочные жилые комплексы, в Мочидло и Урсынове Западном есть поместья односемейных домов, а в Волице есть дома, представляющие собой старые пригородные постройки. В районе есть ипподромы, Урсынув-Арена и Парк культуры в Повсине. До Средместья можно добраться на метро, основными артериями Урсынува являются: Ал. КЕН, Ал. Яна Анодий Родовича или ул. Пулавская. Транспортная развязка: Главная ось Урсынува – Ал. КЕН и другие важные артерии: Ал. Яна Анодий Родовича и следующие улицы: Пулавская, Новоурсиновская и Долина Служевецка. В районе имеется 5 станций метро, ​​которые являются основным средством сообщения с центром города. Кроме того, в Урсынове есть автобусы, обеспечивающие доступ к Средместью или остановкам метро. Будущие жильцы инвестиционного комплекса Ритм на Кабатах смогут воспользоваться обширной сетью транспортных связей. Ближайшая остановка транспорта – Кабаты – находится в 420 метрах от апартаментов «Ритм на Кабатах». Образованые учреждения: Жители могут воспользоваться богатым образовательным предложением. В непосредственной близости от инвестиции « Ритм на Кабатах» находится 48 учебных заведений. Ближайшие: Хулахуп в 170 м, Детский сад с отделами интеграции № 394 в 190 м, Детский сад в 210 м. Медицинские учреждения: Большим преимуществом инвестиций в апартаменты «Ритм» в Кабатах является близость медицинских центров. Доступ к медицинской помощи обеспечивается поблизости: Стоматологический кабинет в 190 м, ортопедия проф. Анджей Лесяк в 200 м, семья Радзеевских в 260 м. Инфраструктура: Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиционного комплекса «Апартаменты Ритм на Кабаты» состоит из множества точек. Рядом, в 140 м - Жабка, в 170 м - крафтовые вафли Ирены, в 180 м - Вареники бабушки Марыси. Спортивные учреждения: Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции «Апартаменты Ритм на Кабатах» находится поле/площадка в 250 м, поле/площадка в 370 м и поле/площадка в 380 м. Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl