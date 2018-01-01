LOKUM VISTA III B

Lokum Vista — это современный комплекс многоквартирных домов более высокого стандарта, поэтапно застраиваемый, расположенный в краковском районе Подгуже-Дучацке.
Расположение:
Комплекс расположен в южной части города, на улице Валерего Славка, примерно в 5,5 км от Главной рыночной площади Кракова.
Инфраструктура:
Рядом с комплексом находятся рестораны, строительный магазин Castorama, церковь, заправочная станция, продуктовые магазины (Biedronka и ABC), пекарня, цветочный магазин, почта и пункты обслуживания. До ТЦ Бонарка - 1600 м. Рядом зеленые зоны. Неживой природный заповедник Бонарка находится в 600 метрах, Технологический сад краковцев — в 1200 метрах, парк На Козловце и парк реки Дрвинка — в 2600 метрах.
Образовательные учреждения:
Ближайшие учебные заведения: питомник «Тигр» - 150 м, детский сад «Чатка Малушка», общественный детский сад «Радось» - 650 м и начальная школа. Комплекс специальных школ № 11 – 1100 м, Комплекс школ общей интеграции № 7, Комплекс электротехнических школ № 1 – 1800 м.
Медицинские учреждения:
Рядом с инвестицией расположены аптеки, ортодонт - 500 м, CM LuxMed - 1 км, стоматологические кабинеты.
Спортивные учреждения:
В непосредственной близости находится спортивная площадка – 700 м, фитнес-центр – 1,2 км, школа плавания для детей и младенцев – 3 км.
Транспортная развязка:
Комплекс хорошо связан с центром и другими частями города. Рядом с комплексом находится автобусная остановка Zajezdnia Wola Duchacka с маршрутами № 174, 179, 184, 484. Трамвайная остановка Kabel (линии 3, 9, 13, 24, 50, 69) находится в 1700 м. Железнодорожный вокзал Краков Плашув расположен в 2100 м. До центра Кракова можно добраться за 10 минут на машине по улице Марии Конопницкой. Расположение инвестиции также позволяет комфортно путешествовать на велосипеде, рядом есть велосипедные дорожки.
Архитектура комплекса:
Lokum Vista – комплекс жилых домов с каскадной застройкой. Здания разной высоты, от 3 до 8 этажей, создают целостную и современную архитектуру. Фасад выполнен в пастельных тонах. Современную архитектуру зданий дополняет парковый двор с фонтанами, ухоженными газонами, посадками магнолий, американских роз, почвопокровных роз и японских роз.
|Магазин
|500 м
|Остановка транспорта
|150 м
|Торговый центр
|1 500 м