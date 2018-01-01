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TRYBUNY LUDÓW

Краков, Польша
от
€184,162
;
2
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О комплексе

Комплекс Trybuny Ludów 27 представляет собой трехэтажное многоквартирное здание жилой и сервисной функции, расположенное на Воле Дучацкой, в Подгуже, в южной части Кракова.

 

Расположение:

Здание расположено в Кракове, по адресу ул. Трибуны Людов, в Подгуже Духацке, в окружении невысоких, уютных многоквартирных домов, примерно в 5 км от Старого города.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от дома магазин «Деликатесы» – 300 м, ресторан – 250 м, парикмахерская – 250 м, ветеринарная клиника – 600 м, почта – 250 м. На расстоянии 1,5 км находится — ТЦ «Бонарка Сити Центр» с гипермаркетом «Ашан», книжным магазином «Эмпик», кинотеатром «Синема Сити» и магазином «Медиа Эксперт». Торговый парк «Закопянка» с оптовым магазином Makro Cash&Carry, гипермаркетом Carrefour, магазином DIY Castorama, мебельными магазинами Agata и Black Red White, а также центром современного искусства Solvay находится в 2,5 км. Парк Дучацкого находится в 400 м, пруды для рыбалки - в 1,5 км.

 

Образовательные учреждения:

Ближайшие образовательные центры включают: детский сад и ясли «Академия Муми-троллей» — 350 м, муниципальный детский сад № 51 — 300 м, начальную школу № 55, «Школу без барьеров» – в пределах 600 м.

 

Медицинские учреждения:

В районе расположены аптеки – 380 м, косметологический центр – 130 м, СМ Люкс Мед, педиатрическая клиника, СМ Атерима (Уход за пожилыми людьми) – 1,5 км.

 

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом находится фитнес-центр - 1,5 км.

 

Транспортная развязка:

В радиусе 200 м находятся автобусные остановки № 107, 164, 165, 469 и 610. В радиусе 500 м, на пересечении улиц Лужицка и Витоса, находится скоростной трамвай № 24 и 50. Краковская железная дорога Бонарка станция находится в 2 км. Расстояние до выезда на 4-ю объездную Кракова на скоростную автомагистраль А4 – 3 км. Дорога до центра Кракова на машине занимает около 10 минут.

 

Архитектура комплекса:

Здание, выполненное в современном стиле, имеет простую форму и имеет четыре надземных этажа и подвал. Проект отличается большим остеклением, просторными террасами. Фасады оформлены в слегка приглушенных тонах.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 300 м
Остановка транспорта 200 м
Детский сад 350 м
Школа 600 м

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TRYBUNY LUDÓW
Краков, Польша
от
€184,162
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Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Жилой квартал Купи квартиру в городе Краков над Вислой !
Краков, Польша
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€157,000
Сдача в: 2023
Агентство: LOCO REALE ESTATE
Квартиры в Новостройке в Кракове !  Приглашаем вас приобрести квартиру в современном комплексе с удобствами мирового уровня. Инвестиции обеспечивают комфорт проживания и дружелюбное соседство. В центральной части усадьбы разместятся просторные дворы с нестандартно устроенным озеленением и малой архитектурой, а также современная детская площадка. Инвестицию отличает футуристическая архитектурная форма в сочетании с оригинальным видом искусства.В усадьбе вы найдете зеленые зоны отдыха с галотерапией , многочисленные фонтаны, живые вертикальные сады и экостены . Планировка  Квартира площадью 37,01 м2 расположена на 3 этаже с балконом. Стандарт Предложение включает в себя квартиры различной площади и функциональной планировки (квартиры от 28 м2 до 150 м2) Инвестиция характеризуется высоким уровнем отделки мест общего пользования. Круглосуточный мониторинг, охрана, контролируемые въездные зоны Дополнительные удобства: тренажерный зал, инвалидная коляска, помещение для велосипедов,автомойка - корпус B Зарядная станция для электромобилей - внешняя в здании Включая услуги на территории: ресторан, кафе, аптека, аптека и т. д . Расположение Здание расположено по адресу ул. Grzegórzecka/Podgórska, в непосредственной близости от Вислинских бульваров. Расположение в центре города, близость Рыночной площади, Старого Казимежа и отличное сообщение с крупнейшим региональным аэропортом в Польше делают эту инвестицию уникальной. Дополнительная информация Дом B – СРОК СДАЧИ 4 кв. 2023 г./ 1 кв. 2024 г. Дополнительный платный гараж: цена зависит от выбора места и типа парковочного места.  
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