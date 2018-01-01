Комплекс Trybuny Ludów 27 представляет собой трехэтажное многоквартирное здание жилой и сервисной функции, расположенное на Воле Дучацкой, в Подгуже, в южной части Кракова.

Расположение:

Здание расположено в Кракове, по адресу ул. Трибуны Людов, в Подгуже Духацке, в окружении невысоких, уютных многоквартирных домов, примерно в 5 км от Старого города.

Инфраструктура:

В непосредственной близости от дома магазин «Деликатесы» – 300 м, ресторан – 250 м, парикмахерская – 250 м, ветеринарная клиника – 600 м, почта – 250 м. На расстоянии 1,5 км находится — ТЦ «Бонарка Сити Центр» с гипермаркетом «Ашан», книжным магазином «Эмпик», кинотеатром «Синема Сити» и магазином «Медиа Эксперт». Торговый парк «Закопянка» с оптовым магазином Makro Cash&Carry, гипермаркетом Carrefour, магазином DIY Castorama, мебельными магазинами Agata и Black Red White, а также центром современного искусства Solvay находится в 2,5 км. Парк Дучацкого находится в 400 м, пруды для рыбалки - в 1,5 км.

Образовательные учреждения:

Ближайшие образовательные центры включают: детский сад и ясли «Академия Муми-троллей» — 350 м, муниципальный детский сад № 51 — 300 м, начальную школу № 55, «Школу без барьеров» – в пределах 600 м.

Медицинские учреждения:

В районе расположены аптеки – 380 м, косметологический центр – 130 м, СМ Люкс Мед, педиатрическая клиника, СМ Атерима (Уход за пожилыми людьми) – 1,5 км.

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом находится фитнес-центр - 1,5 км.

Транспортная развязка:

В радиусе 200 м находятся автобусные остановки № 107, 164, 165, 469 и 610. В радиусе 500 м, на пересечении улиц Лужицка и Витоса, находится скоростной трамвай № 24 и 50. Краковская железная дорога Бонарка станция находится в 2 км. Расстояние до выезда на 4-ю объездную Кракова на скоростную автомагистраль А4 – 3 км. Дорога до центра Кракова на машине занимает около 10 минут.

Архитектура комплекса:

Здание, выполненное в современном стиле, имеет простую форму и имеет четыре надземных этажа и подвал. Проект отличается большим остеклением, просторными террасами. Фасады оформлены в слегка приглушенных тонах.