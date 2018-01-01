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ILLUMINA

Краков, Польша
от
€115,390
;
3
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О комплексе

Многоквартирный дом Illumina расположен в юго-восточной части Кракова.

 

Расположение комплекса:

Здание возведено по адресу ул. Erazma Jerzmanowskiego 37 (район Бежанув-Прокоцим), почти в 8 км от исторического центра Кракова. Этот район является жилым и в основном многоквартирным и охвачен планами территориального развития. Расположение комплекса позволило использовать различную городскую инфраструктуру, зеленые зоны, общественный транспорт и ключевые коммуникационные артерии, позволяющие быстро добраться до центра Кракова или выехать за его пределы.

 

Инфраструктура:

Здание расположено в непосредственной близости от парка Александрии. В радиусе примерно 800 м от  комплекса находятся супермаркеты Biedronka, Lidl, Żabka, магазин Pepco и аптека Rossmann, общественные игровые площадки, парки для собак, киоски, бистро, кафе, заправочные станции и почтовое отделение. В радиусе около 1,5 км находятся торговый центр «Кауфланд-Оби» (на пересечении улиц Величка и Телиги), гипермаркет «Карфур» и другие крупные торговые точки, а также культурный центр «Подгуже». До ТЦ «Бонарка Сити Центр» с гипермаркетом «Ашан» и кинотеатром «Синема Сити» можно добраться на машине примерно за 8 минут.

 

Образовательные учреждения:

Образовательные центры, расположенные в радиусе 800 м, включают начальную школу № 117, детский сад № 150, ясли и т. д.

 

Медицинские учреждения:

В этом районе есть аптеки и университетская больница.

 

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом находится тренажерный зал Fitness Platinium и бассейн Com Com Zone.

 

Расположение:

Комплекс расположен недалеко от выезда на улицы Велицкая, Свиклинская и Телиги, а почти в 1 км находится транспортный узел с выходом на 4-е кольцевое шоссе Кракова (автомагистраль А4) и национальную дорогу № 94. До центра Кракова можно добраться на машине за 15 минут, а на общественном транспорте за 35 минут (в том числе без пересадок – на трамвае). Автобусные остановки находятся в 200 метрах, трамвайные остановки - примерно в 750 метрах.

 

Архитектура комплекса:

Восьмиэтажное здание расположено в плане, напоминающем букву «С». Фасады выполнены в приглушенных оттенках (светло-серый, графит), добавлены элементы из светлого дерева и стеклянные балюстрады, архитектурно выделен первый этаж.

 

Инфраструктура комплекса:

Территория комплекса частично огорожена и оборудована сетью внутренних дорог и пешеходных дорожек. В здании были выделены складские помещения и установлены пассажирские лифты. На первом этаже расположены коммерческие и служебные помещения. Рядом со зданием расположена наземная парковка, а под зданием двухуровневый гараж на более чем 160 мест. В комплексе есть удобства для людей с ограниченными возможностями.

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Краков, Польша
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 200 м
Детский сад 800 м
Магазин 800 м
Школа 600 м

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ILLUMINA
Краков, Польша
от
€115,390
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