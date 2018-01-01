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PASŁĘCKA 14

Варшава, Польша
от
€112,329
;
2
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О комплексе

Пасленцка 14 в Варшаве — трехэтажный многоквартирный дом, расположенный в районе Бялоленка.

 

Расположение:

Здание расположено в правобережной части Варшавы по адресу ул. Пасленцка 14, на границе жилых массивов Тархомин и Новодворы.

 

Инфраструктура:

Расположение здания соответствует концепции «города 15 минут», благодаря близости улиц Струмыковой и Ханки Ордоновны, где расположены основные объекты инфраструктуры, в том числе продуктовый магазин «Стокротка» — 100 м, супермаркет «Бедронка» — 180 м. м, пиццерия – 50 м, ресторан французской кухни – 150 м, торговый центр Galeria pod Dębami – 150 м, постаматы – 350 м, почта – 150 м, церковь Св. Францишка - 200 м, отделения банков, автомойка самообслуживания - 120 м, парикмахерская - 120 м. 200 м до общественной детской площадки, парка Ирены Яроцкой и лесопарка.

 

Образовательные учреждения:

Из многочисленных учебных заведений в непосредственной близости от объекта инвестиций наиболее близкими являются польско-английский художественный детский сад «Акадеро» — 160 м, частный детский сад «Покорители мира» — 300 м и начальная школа с интеграционными классами № 1. 342 – 350 м.

 

Медицинские учреждения:

Рядом с инвестицией находятся аптеки, стоматология - 100 м, педиатр - 400 м, реабилитация - 350 м, клиника Medycyna Rodzinna - 1,1 км.

 

Спортивные учреждения:

В непосредственной близости находится открытый тренажерный зал - 150 м, спортивная площадка - 160 м, спортивный центр Бялоленка - 400 м, фитнес-клуб, теннисные корты и конный центр.

 

Коммуникация:

Ближайшая точка сообщения с дневными автобусными маршрутами № 211 и 233 и ночным автобусным маршрутом № 63 расположена в 130 м от инвестиции; 600 м до трамвайной остановки с линиями, ведущими к метро в Млоцинах (трамвайная линия № 2) или к усадьбе Винница (линия № 17). Близость национальной дороги № 61 обеспечивает быстрый доступ к мосту. Мария Склодовская-Кюри и крупная транспортная развязка на левом берегу; Дорога до центра Варшавы на машине занимает около 20 минут.

 

Архитектура:

Современное здание с покатой крышей, построенное по Г-образному плану, выполненное из сегментированного корпуса с элементами каскадной системы, имеет четыре жилых этажа и один подземный этаж. Фасад выполнен в контрастном сочетании коричневого и белого цветов. Все это дополняется высокими окнами, крытыми балконами со стеклянными балюстрадами и смотровыми террасами на крыше.

 

Инфраструктура усадьбы:

Участок огорожен, внутренняя территория дома ухожена; запроектированы парковочные места для парковки автомобилей в подземном многоместном гараже; В распоряжении жильцов имеются складские помещения. В подъезде установлен бесшумный лифт. Объект подключен к городской тепловой сети.

 

 

 

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 100 м
Остановка транспорта 600 м
Детский сад 300 м
Школа 350 м

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PASŁĘCKA 14
Варшава, Польша
от
€112,329
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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