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HUSA PARK

Варшава, Польша
от
€705,000
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О комплексе

Комплекс Husa Park в Варшаве – это уютное четырехэтажное многоквартирное здание современной архитектуры, расположенное прямо рядом с лесом, в быстро развивающемся районе Варшавы.

 

Расположение комплекса:

Здание возведено по адресу ул. Ян Гуса в поместье Домбровка Шлачецкая в северо-восточной, правобережной части Варшавы, почти в 14 километрах от центра столицы. Инвестиции расположены в пределах досягаемости общественного транспорта и всей городской инфраструктуры, но в то же время недалеко от лесных массивов.

 

Инфраструктура:

Рядом со зданием находятся продуктовые магазины Biedronka и Selgros. В нескольких минутах езды, в соседнем жилом массиве Новодворы, находится торговый центр «Под Дембами» и супермаркет «Ашан». В непосредственной близости есть почта, банкомат и парикмахерская. Расположение здания обеспечивает доступность лесных массивов. Кроме того, недалеко находится река с пристанью Вислы и многочисленными местами для прогулок: природный заповедник Лавице-Кельпинские, Ципелек.

 

Образовательные учреждения:

Поблизости расположены государственные и частные ясли и детские сады, а также начальные школы, в том числе: Польско-английская начальная школа, Начальная школа с интеграционным отделением № 342.

 

Медицинские учреждения:

В радиусе 2 км расположены клиники первичной и специализированной медицины, стоматология и аптека.

 

Спортивные учреждения:

Рядом расположены фитнес-залы, спортивные  теннисные корты и веревочный парк. Примерно в 1,8 км находится конюшня с местами для верховой езды.

 

Транспортная развязка:

Расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к центру Варшавы и другим частям города. В 500 м, по адресу ул. В Модлинской находится автобусная остановка «Poetów» маршрутов № 511, 723, 731, 900 и N63. Улица Модлинская, продолжение ул. Ягеллонская - главная артерия района, часть национальной дороги № 61 и часть скоростной автомагистрали S8. Также в районе курсируют трамваи № 2 до станции метро «Млоцины» (ближайшая остановка «Новодворы» - 2 км).

 

Архитектура комплекса:

Здание под ломаной крышей графитового цвета построено из простого блока минималистской планировки, имеет 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Белые фасады дополнены оранжевыми элементами и текстурой дерева.

 

Инфраструктура комплекса:

На зеленой, огороженной инвестиционной территории имеется 4 парковочных места для автотранспорта. В распоряжении жильцов 70 парковочных мест в подземном гараже. Здание оборудовано бесшумными лифтами.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Остановка транспорта 500 м
Магазин 200 м
Школа 700 м

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HUSA PARK
Варшава, Польша
от
€705,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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