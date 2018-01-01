Комплекс Husa Park в Варшаве – это уютное четырехэтажное многоквартирное здание современной архитектуры, расположенное прямо рядом с лесом, в быстро развивающемся районе Варшавы.

Расположение комплекса:

Здание возведено по адресу ул. Ян Гуса в поместье Домбровка Шлачецкая в северо-восточной, правобережной части Варшавы, почти в 14 километрах от центра столицы. Инвестиции расположены в пределах досягаемости общественного транспорта и всей городской инфраструктуры, но в то же время недалеко от лесных массивов.

Инфраструктура:

Рядом со зданием находятся продуктовые магазины Biedronka и Selgros. В нескольких минутах езды, в соседнем жилом массиве Новодворы, находится торговый центр «Под Дембами» и супермаркет «Ашан». В непосредственной близости есть почта, банкомат и парикмахерская. Расположение здания обеспечивает доступность лесных массивов. Кроме того, недалеко находится река с пристанью Вислы и многочисленными местами для прогулок: природный заповедник Лавице-Кельпинские, Ципелек.

Образовательные учреждения:

Поблизости расположены государственные и частные ясли и детские сады, а также начальные школы, в том числе: Польско-английская начальная школа, Начальная школа с интеграционным отделением № 342.

Медицинские учреждения:

В радиусе 2 км расположены клиники первичной и специализированной медицины, стоматология и аптека.

Спортивные учреждения:

Рядом расположены фитнес-залы, спортивные теннисные корты и веревочный парк. Примерно в 1,8 км находится конюшня с местами для верховой езды.

Транспортная развязка:

Расположение комплекса обеспечивает быстрый доступ к центру Варшавы и другим частям города. В 500 м, по адресу ул. В Модлинской находится автобусная остановка «Poetów» маршрутов № 511, 723, 731, 900 и N63. Улица Модлинская, продолжение ул. Ягеллонская - главная артерия района, часть национальной дороги № 61 и часть скоростной автомагистрали S8. Также в районе курсируют трамваи № 2 до станции метро «Млоцины» (ближайшая остановка «Новодворы» - 2 км).

Архитектура комплекса:

Здание под ломаной крышей графитового цвета построено из простого блока минималистской планировки, имеет 4 надземных этажа и 1 подземный этаж. Белые фасады дополнены оранжевыми элементами и текстурой дерева.

Инфраструктура комплекса:

На зеленой, огороженной инвестиционной территории имеется 4 парковочных места для автотранспорта. В распоряжении жильцов 70 парковочных мест в подземном гараже. Здание оборудовано бесшумными лифтами.