NATURALNIE ALUZYJNA

В рамках проекта построены два дома, в которых расположены 32 квартиры площадью от 53,82 м2 до 59,01 м2. Помещения на первом этаже имеют просторные сады площадью от 55 м2 до 545 м2 и террасы от 12 м2 до 17 м2, а на первых этажах каждая квартира имеет балкон площадью от 6 м2 до 10 м2. . В распоряжении жильцов будет 32 наземных парковочных места.

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Бялоленка отличается современными зданиями, богатой торговой и сервисной инфраструктурой, а также хорошим транспортным сообщением. Большая часть района покрыта зелеными насаждениями – рядом расположены два заповедника, а также лесной комплекс, многочисленные парки и пристань Вислы. Вокруг поместья много общественных мест, таких как магазины, рестораны и школы.

и детские сады, что делает его идеальным местом для молодежи. Еще одним большим преимуществом являются многочисленные пешеходные и велосипедные дорожки.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА:

Эко-решения, использованные в инвестициях, такие как тепловые насосы и фотоэлектрическая система, обеспечивают более низкую плату за электроэнергию, отопление и горячую воду. В квартирах также есть полы с подогревом и система механической вентиляции с рекуперацией тепла. Таким образом, это место для всех, кто мечтает о новой квартире в современной инвестиции, уникальной с точки зрения экологии и экономики.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:

Благодаря наличию общественного транспорта вы можете оказаться на главной линии метро или прямо в центре города всего за несколько минут. Ниже приведены примеры предложений для отдельных линий общественного транспорта:

•Остановка Домброва Вислана (2 мин ходьбы от комплекса):

· Линия 511 -> метро Młociny (M1) 15 минут.

•Остановка Алузийна (4 мин пешком от усадьбы):

· Ночная линия N63 -> Центральный вокзал, 30 минут.