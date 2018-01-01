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ECO BERENSONA

Варшава, Польша
от
€87,831
;
3
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О комплексе

Уютный жилой комплекс по адресу ул. Беренсон расположен в так называемом «Зелена Бялоленка», хорошо связанная с центром Варшавы.

 

Жизнь здесь здоровая, тихая и спокойная, что делает Бялоленку привлекательной для молодых людей, планирующих создать семью. Большая часть района покрыта зелеными насаждениями. В жилом комплексе Eco Berenson используются экологически чистые решения, которые обеспечат более низкую плату за электроэнергию, отопление и горячую воду благодаря тепловым насосам и установке фотоэлектрической системы. В квартирах также есть полы с подогревом.

 

Трехэтажные дома возводятся по деревянной модульной технологии, безопасной для окружающей среды и жителей. Для строительства используются натуральные, перерабатываемые материалы: дерево, минеральная вата, обеспечивающая оптимальные тепловые свойства, и гипсоволокнистые плиты; все произведено на основе натурального сырья, с использованием биотехнологий на основе натуральных компонентов; без формальдегида, фенола и акрила, искусственных красителей и отбеливателей, без клеев. Это делает их практически без выбросов.

 

Строительство усадьбы разделено на два этапа. В первом будут построены четыре здания, три из них будут иметь подземные гаражи, построенные по традиционной технологии, а также входную зону, лестничные клетки и лифтовые шахты.Поместье закрыто и безопасно.

 

Место для инвестиций

Бялоленка – северный район Варшавы, второй по площади и характеризующийся самым быстрым развитием. В северной части района расположены поместья односемейных домов, а также высокие современные жилые дома. По-прежнему очень популярны панельные жилые комплексы в Бялоленке: Новы Тархомин, Новодворы и Нове Свидры. В центральной и южной зонах развивается коммерческая и сервисная инфраструктура, поэтому у этого района есть шанс стать чем-то большим, чем просто еще одной варшавской «спальней». Бялоленка — один из самых тихих районов, где отдых возможен благодаря лесным комплексам, паркам, заповедникам и велосипедным дорожкам. Удобным способом добраться до центра города являются многочисленные автобусные маршруты с кольцом Новодворы, а основные артерии района включают фрагменты национальных дорог: ул. Модлиньска и Траса Торуньска, а также ул. Плохочинская.

 

Образовательные учреждения:

В непосредственной близости от инвестиционного комплекса Eco Berensona находится 10 учебных заведений. Ближайшие: Частный детский сад «Детский рай» в 460 м, Детский сад в 480 м, Частный детский сад Point «Garden Kids» в 480 м.

 

Инфраструктура:

Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиционного проекта Eco Berenson состоит из множества точек. Рядом, в 350 м находится продуктовый магазин «Адам», в 560 м — Печиво Цястка, в 580 м — Жабка.

 

Спортивные учреждения:

Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Eco Berensona находится спортивный центр в 770 м, спортивная площадка/корт в 920 м и беговая дорожка/дорожка в 930 м.

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 300 м
Остановка транспорта 200 м

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ECO BERENSONA
Варшава, Польша
от
€87,831
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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