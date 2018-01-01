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MAŁA OLSZYNA

Варшава, Польша
от
€192,519
;
4
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О комплексе

Мала Ольшина в Варшаве — это уютный жилой комплекс, состоящий из современных четырехэтажных зданий, расположенный рядом с природным заповедником Ольшинка Гроховска.

 

Расположение комплекса:

Усадьба расположена в зеленой части обновленного района Гоцлавек в Варшаве, входящего в состав района Прага Полудни, вдоль ул. Подольская, между улицами Сасеров и Маковской.

 

Инфраструктура:

В непосредственной близости от усадьбы находятся продуктовые магазины Żabka - 80 м, Biedronka - 450 м, гипермаркет Auchan, склад строительных материалов Castorama и торговый центр King Cross Praga - примерно в 1,1 км, аптека Rossmann - 650 м, квест-центр - 800 м м, почтомат – 250 м, почта – 550 м, ветеринарный кабинет – 700 м, парковка – 300 м. Парк. Лесные массивы расположены сразу за улицей Маковская.

 

Образовательные учреждения:

Рядом находятся образовательные учреждения, в том числе ясли «Дактил» и «Радосны Млодыч» в 250 м, «Академия Малуха» — в 80 м, детский сад «Мис Ушатек» — в 150 м; В радиусе 600 м находится детский сад № 331 «У Слони Щенцара» и начальная школа № 374 им. Генерал П. Сзембек.

 

Медицинские учреждения:

Рядом с инвестицией расположены аптеки, клиника CM Vital – 150 м, детская офтальмология – 280 м, поликлиника Стырска 44 СЗПЗЛО – 450 м, стоматологический кабинет – 700 м.

 

Спортивные учреждения:

В непосредственной близости находится крытый бассейн Шуварек – 280 м, теннисный клуб – 370 м, баскетбольная площадка – 950 м, велосипедные дорожки.

 

Транспортная развязка:

Рядом с усадьбой находится автобусная остановка «Подольска» маршрутов № 188 и 202. До ул. Гроховская 600 м. До центра Варшавы на машине 20 минут, до аэропорта Шопена - 35 минут. Расстояние до железнодорожной станции Варшава Ольшинка Гроховска с сообщением KM и SKM составляет 850 м.

 

Архитектура комплекса:

В состав комплекса входят четырехэтажные здания с плоскими зелеными крышами, построенные на основе буквы Л, простой архитектурной формы, в современном стиле. Яркие фасады дополнены контрастными элементами и облицовкой из красного кирпича. На верхнем этаже есть смотровые террасы.

 

Инфраструктура комплекса:

Комплекс включает в себя коммуникационную инфраструктуру и зону отдыха с детской площадкой и аллеями со скамейками. В распоряжении жильцов 9 парковочных мест на внешней парковке и 152 места в подземном гараже с широким входом со стороны улицы Подольской. Места общего пользования и парковки находятся под наблюдением. В зданиях есть лифты, помещение для хранения велосипедов и кладовые.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
4
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Детский сад 100 м
Остановка транспорта 400 м
Магазин 300 м
Школа 900 м

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MAŁA OLSZYNA
Варшава, Польша
от
€192,519
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от
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Жилой комплекс PARK SKANDYNAWIA 4
Жилой комплекс PARK SKANDYNAWIA 4
Варшава, Польша
от
€134,822
Сдача в: 2024
Агентство: NEMIGA
Современная усадьба Park Skandynawia в скандинавском стиле, расположена в очень удобном месте и претендует на сертификат BREEAM.   Расположение: Усадьба расположена в районе Прага-Полудне, по адресу ул.  Яна Новак-Езиораньски, недалеко от Трасы Секерковской и улицы Остробрамской.  Местоположение характеризуется богатой городской инфраструктурой, близостью к зеленым и рекреационным зонам, удобным сообщением с другими частями города.   Инфраструктура комплекса: В непосредственной близости от комплекса находится множество магазинов, ресторанов и мест отдыха: Парк над Балатонем, Парк Знича, Парк им.  полковника  Яна Шиповского «Лесник».  В радиусе 1000 м расположены два крупных торговых центра – Atrium Promenada и King Cross Praga, в которые входят, в том числе, супермаркет Carrefour, гипермаркет Auchan и кинотеатр Cinema City.   Образовательные учреждения: Социальная начальная школа №10, Основная школа №312, Основная школа №246, Школьный комплекс №5, Основная школа №375, Основная школа №185, детские сады №177, 397, 218, 370, 380.   Медицинские учреждения: Рядом с комплексом расположены аптеки, частные клиники, клиника «СМ Нарисмед», клиника «Вита Мед».   Спортивные учреждения: Рядом находится спортивная площадка, бассейн «Водник» и фитнес-клубы.   Транспортная развязка: Усадьба расположена рядом с оживленными улицами (ул. Генерала Эмиля Филдорфа «Нила», ул. Остробрамска, Аллея ген. Болеславы Венявы-Длугошовского), что позволяет быстро добраться до других районов и совершить поездки за пределы города.  В этом районе есть несколько автобусных остановок - маршруты 123, 135, 148, 151, 168, 225, 502, 514, 520, 525, N02, N03, N25.  Трамвайные остановки (трамваи № 3, 6, 9, 24) и станция Warszawa Gocławek PKP (S1, KM, R7) находятся примерно в трех километрах.  Район богат сетью велосипедных дорожек.   Архитектура комплекса: Поместье «Парк Скандинавия» спроектировано nsMoonStudio. Комплекс состоит из девяти зданий, возводимых поэтапно.  Формы зданий светлых тонов и различаются по высоте до восьми этажей.  Предприятие подает заявку на получение сертификата BREEAM.   Инфраструктура усадьбы: Общие зоны поместья включают патио, зелень, игровую площадку и тренажерный зал на открытом воздухе.  В распоряжении жильцов бесшумные лифты, кладовые, комната для инвалидных колясок, надземные парковочные места и двухэтажный подземный паркинг.  В усадьбе имеются стойки для хранения велосипедов, а также ящики в подземном гараже.   О квартирах: В комплекс входят одно-, двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестикомнатные квартиры различной площади – от 25 до 125 квадратных метров.  В каждой квартире есть балкон или терраса, а в апартаментах на первом этаже есть сад.  Застройщик предлагает пакеты отделки квартир.
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