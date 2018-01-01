MAŁA OLSZYNA

Мала Ольшина в Варшаве — это уютный жилой комплекс, состоящий из современных четырехэтажных зданий, расположенный рядом с природным заповедником Ольшинка Гроховска.

Расположение комплекса:

Усадьба расположена в зеленой части обновленного района Гоцлавек в Варшаве, входящего в состав района Прага Полудни, вдоль ул. Подольская, между улицами Сасеров и Маковской.

Инфраструктура:

В непосредственной близости от усадьбы находятся продуктовые магазины Żabka - 80 м, Biedronka - 450 м, гипермаркет Auchan, склад строительных материалов Castorama и торговый центр King Cross Praga - примерно в 1,1 км, аптека Rossmann - 650 м, квест-центр - 800 м м, почтомат – 250 м, почта – 550 м, ветеринарный кабинет – 700 м, парковка – 300 м. Парк. Лесные массивы расположены сразу за улицей Маковская.

Образовательные учреждения:

Рядом находятся образовательные учреждения, в том числе ясли «Дактил» и «Радосны Млодыч» в 250 м, «Академия Малуха» — в 80 м, детский сад «Мис Ушатек» — в 150 м; В радиусе 600 м находится детский сад № 331 «У Слони Щенцара» и начальная школа № 374 им. Генерал П. Сзембек.

Медицинские учреждения:

Рядом с инвестицией расположены аптеки, клиника CM Vital – 150 м, детская офтальмология – 280 м, поликлиника Стырска 44 СЗПЗЛО – 450 м, стоматологический кабинет – 700 м.

Спортивные учреждения:

В непосредственной близости находится крытый бассейн Шуварек – 280 м, теннисный клуб – 370 м, баскетбольная площадка – 950 м, велосипедные дорожки.

Транспортная развязка:

Рядом с усадьбой находится автобусная остановка «Подольска» маршрутов № 188 и 202. До ул. Гроховская 600 м. До центра Варшавы на машине 20 минут, до аэропорта Шопена - 35 минут. Расстояние до железнодорожной станции Варшава Ольшинка Гроховска с сообщением KM и SKM составляет 850 м.

Архитектура комплекса:

В состав комплекса входят четырехэтажные здания с плоскими зелеными крышами, построенные на основе буквы Л, простой архитектурной формы, в современном стиле. Яркие фасады дополнены контрастными элементами и облицовкой из красного кирпича. На верхнем этаже есть смотровые террасы.

Инфраструктура комплекса:

Комплекс включает в себя коммуникационную инфраструктуру и зону отдыха с детской площадкой и аллеями со скамейками. В распоряжении жильцов 9 парковочных мест на внешней парковке и 152 места в подземном гараже с широким входом со стороны улицы Подольской. Места общего пользования и парковки находятся под наблюдением. В зданиях есть лифты, помещение для хранения велосипедов и кладовые.