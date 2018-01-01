APARTAMENTY NOWY MARYSIN

Варшава, Польша

от €145,318

Сдача в: 2025

Инвестиция Skaryszewska 11 будет состоять из 41 просторной квартиры с прекрасным дизайном, расположенной в обновленном многоквартирном доме в Камионеке, Прага. Многоквартирный дом был построен в 1936 году, а его простая минималистская форма отсылает к течению функционализма и модернизма, популярным в 1920-х и 1930-х годах. В реконструированном здании будут помещения площадью от 23 до 63 кв.м, от 1 до 3 комнат. Большинство из них будут оборудованы балконом с двух- или трехстворчатыми окнами. Кроме того, интерьеры квартир будут отсылать к строгому минималистическому стилю доходного дома, а потолки высотой почти 3 метра будут создавать впечатление простора. Инфраструктура: •Каменковское озеро и Скарышевский парк. Игнаций Ян Падеревский (10 минут пешком) •Старый город (11 минут на трамвае) •Трамвайная остановка (5 минут пешком) •магазин «Жабка» (3 минуты пешком); •Бедронка (7 мин пешком) •Галерея Виленска (4 минуты на машине) •Станция метро Dworzec Wileński, станция SKM, Dworzec Wschodni (8 минут пешком) •Фабричный комплекс Сохо (10 минут на машине) Расположение: •3 мин. дойти до трамвайной остановки •5 мин. дойти до автобусной остановки •6 мин. дойти до вокзала •доступ к центру: 13 минут на машине Важные моменты в инвестиционной сфере: •Трамвайная остановка (213 м, 3 минуты пешком) •Ресторан (221 м, 3 минуты пешком) •Автобусная остановка (335 м, 5 мин пешком) •Железнодорожный вокзал (429 м, 6 мин пешком) •Станция СКМ (429 м, 6 минут пешком) •Аптека (480 м, 7 мин пешком) •Магазин: Бедронка (540 м, 8 минут пешком) •Доктор (546 м, 8 мин пешком) •Почтовое отделение (582 м, 9 мин пешком) •Станция метро (573 м, 9 мин пешком) •Пекарня (657 м, 9 мин пешком) •Планируемая станция метро (668 м, 10 минут пешком) •Ветеринар (782 м, 11 мин пешком) •Высшая школа (849 м, 12 мин пешком) •Тренажерный зал (980 м, 14 мин пешком)