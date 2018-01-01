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APARTAMENTY NOWY MARYSIN

Варшава, Польша
от
€154,877
;
3
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  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
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Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 200 м
Детский сад 600 м
Остановка транспорта 400 м

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APARTAMENTY NOWY MARYSIN
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от
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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