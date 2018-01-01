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PARK SKANDYNAWIA 4

Варшава, Польша
от
€136,032
;
5
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Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
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Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
6
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 200 м
Детский сад 100 м
Школа 200 м
Остановка транспорта 100 м

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PARK SKANDYNAWIA 4
Варшава, Польша
от
€136,032
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Другие комплексы
Жилой комплекс APARTAMENTY LUDWIKI
Жилой комплекс APARTAMENTY LUDWIKI
Варшава, Польша
от
€348,813
Агентство: NEMIGA
Высококлассный жилой комплекс Apartamenty Ludwiki расположен на Воле, в западно-центральной части Варшавы.   Расположение: Комплекс расположен по адресу ул. Людвики 4А, в административном районе Чисте, принадлежащем району Воля. Расстояние от варшавского Средместья составляет почти 3 км.    Инфраструктура комплекса: В окрестностях комплекса находятся многочисленные пункты обслуживания, местные офисы, офисы, культурные центры, церкви, рестораны, кафе и бары, аптеки, универсальные магазины, супермаркеты Żabka и Frac, торговый центр Pasaż Wolski, парикмахерские и салоны красоты. В этом районе расположены обширные парки - Мочидло и Эдварда Шиманского.   Образовательные учреждения: Рядом с комплексом расположены детский сад №74 и начальная школа №139. Л. Вавжинская, Школьный комплекс № 117, XXXIII двуязычная средняя школа. Католический образовательный комплекс Николая Коперника. о. Петр Скарга.   Медицинские учреждения: К объектам здравоохранения, расположенным рядом с комплексом, относятся Областная инфекционная больница ПЗОЗ, Больница Вольского. Доктор Анна Гостыньская, Институт матери и ребенка, частные медицинские кабинеты, детская клиника Арка. Медицинский центр Каспжака.   Спортивные учреждения: Рядом с комплексом расположены такие спортивные объекты, как фитнес-центр Zdrofit, тренажерный зал Total Fitness Wola, теннисные корты «Агафья», бассейн OSiR Delfin, студии йоги и персональных тренировок.   Транспортная развязка: Коммуникационные артерии, расположенные рядом с комплексом, включают улицы Плоцка, Вольска, Марцина Каспжака и Аллея Примаса Тысянклеция. Дорога до центра Варшавы на машине занимает почти 10 минут. В радиусе до 500 м находится станция метро M2 Płocka, автобусные и трамвайные остановки, а также железнодорожная станция Варшава-Воля, обслуживающая поезда S3 и R90.   Архитектура комплекса: Комплекс состоит из зданий каскадной планировки различной этажности – от 3 до 8 этажей. Они выполнены простой формы и оформлены в современном стиле. В отделке фасада сочетаются оттенки белого, графита и натурального дерева, имеется обширное остекление.   Инфраструктура комплекса: Поместье закрыто, контролируется и охраняется. На территории предусмотрена зона отдыха во внутреннем дворе, детская игровая площадка, озеленение и наземные парковочные места. В зданиях будут складские помещения, помещения для велосипедов, подземные парковки со станциями зарядки электромобилей. На первых этажах расположены торговые и служебные помещения, а также пачкоматы. Инвестиция оборудована удобствами для людей с ограниченными возможностями.   О квартирах: Квартиры планировкой от 1 до 5 комнат имеют площадь от 26 до 133 кв м. Они оборудованы антисмоговыми фильтрами, противовзломными дверями, звуконепроницаемыми окнами и видеодомофонами, а также дополнительными помещениями в виде балконов. террасы, лоджии или сады (на первом этаже). Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl  
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
€73,113
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость  школ и детских садов. Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.  Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
Жилой комплекс DOMANIEWSKA 24
Жилой комплекс DOMANIEWSKA 24
Варшава, Польша
от
€246,945
Агентство: NEMIGA
Доманевская 24 – это современный комплекс, представляющий собой многопрофильное здание с ярким фасадом. В доме расположены функциональные квартиры площадью от 26 до 101 кв.м. Каждый из них оборудован удобной лоджией или террасой. Многочисленные большие окна обеспечивают отличное освещение внутреннего пространства. На подземном этаже здания предусмотрены двухуровневая подземная парковка и боксы для велосипедов. Жильцы также смогут воспользоваться возможностью отделки квартир под ключ профессиональной компанией.   Основная информация: •1, 2 и 4-комнатные квартиры от 50 м2 до 100 м2 •Парк Аркадия, Круликарния (16 минут ходьбы) •Трамвайная остановка и станция метро «Виляновская» (10 минут пешком) •Бедронка (1 минута пешком) •Galeria Mokotów, Cinema City, Lidl (11 минут пешком) •Офисный комплекс (3 минуты пешком) •Спортивный комплекс «Варшавянка» (8 минут на машине)     Расположение: •Ксаверов, ул. Доманевская 24 5,1 км до центра •2 мин. дойти до автобусной остановки •10 минут. дойти до станции метро •11 мин. дойти до трамвайной остановки •доступ к центру: 17 мин на машине     Инфраструктура: •Магазин: Biedronka (27 м, 1 минута пешком) •Аптека (103 м, 2 минуты пешком) •Автобусная остановка (119 м, 2 минуты пешком) •Начальная школа (331 м, 4 минуты пешком) •Ресторан (334 м, 5 мин пешком) •Детский сад (417 м, 6 мин пешком) •Детский сад (485 м, 7 мин пешком) •Тренажерный зал (690 м, 9 мин пешком) •Станция метро (763 м, 10 минут пешком) •Ветеринар (840 м, 11 мин пешком) •Трамвайная остановка (805 м, 11 минут пешком) •Кафе (888 м, 12 мин пешком) •Почтовое отделение (928 м, 12 мин пешком)   Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже:   https://nemiga.pl
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