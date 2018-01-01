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SKARYSZEWSKA

Варшава, Польша
от
€145,318
;
2
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О комплексе

Инвестиция Skaryszewska 11 будет состоять из 41 просторной квартиры с прекрасным дизайном, расположенной в обновленном многоквартирном доме в Камионеке, Прага. Многоквартирный дом был построен в 1936 году, а его простая минималистская форма отсылает к течению функционализма и модернизма, популярным в 1920-х и 1930-х годах. В реконструированном здании будут помещения площадью от 23 до 63 кв.м, от 1 до 3 комнат. Большинство из них будут оборудованы балконом с двух- или трехстворчатыми окнами. Кроме того, интерьеры квартир будут отсылать к строгому минималистическому стилю доходного дома, а потолки высотой почти 3 метра будут создавать впечатление простора.

 

Инфраструктура:

•Каменковское озеро и Скарышевский парк. Игнаций Ян Падеревский (10 минут пешком)

•Старый город (11 минут на трамвае)

•Трамвайная остановка (5 минут пешком)

•магазин «Жабка» (3 минуты пешком);

•Бедронка (7 мин пешком)

•Галерея Виленска (4 минуты на машине)

•Станция метро Dworzec Wileński, станция SKM, Dworzec Wschodni (8 минут пешком)

•Фабричный комплекс Сохо (10 минут на машине)

 

Расположение:

•3 мин. дойти до трамвайной остановки

•5 мин. дойти до автобусной остановки

•6 мин. дойти до вокзала

•доступ к центру: 13 минут на машине

 

Важные моменты в инвестиционной сфере:

•Трамвайная остановка (213 м, 3 минуты пешком)

•Ресторан (221 м, 3 минуты пешком)

•Автобусная остановка (335 м, 5 мин пешком)

•Железнодорожный вокзал (429 м, 6 мин пешком)

•Станция СКМ (429 м, 6 минут пешком)

•Аптека (480 м, 7 мин пешком)

•Магазин: Бедронка (540 м, 8 минут пешком)

•Доктор (546 м, 8 мин пешком)

•Почтовое отделение (582 м, 9 мин пешком)

•Станция метро (573 м, 9 мин пешком)

•Пекарня (657 м, 9 мин пешком)

•Планируемая станция метро (668 м, 10 минут пешком)

•Ветеринар (782 м, 11 мин пешком)

•Высшая школа (849 м, 12 мин пешком)

•Тренажерный зал (980 м, 14 мин пешком)

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Метро 500 м
Детский сад 200 м
Остановка транспорта 100 м
Магазин 100 м

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SKARYSZEWSKA
Варшава, Польша
от
€145,318
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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