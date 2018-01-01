SKARYSZEWSKA

Варшава, Польша

от €212,716

46–130 м² 10

Сдача в: 2024

О комплексе: Solen Kabaty — это современный жилой комплекс высокого стандарта, расположенный в варшавском районе Урсынув. Расположение учреждения: Комплекс построен на улице Рыбалтув в районе Урсынув Варшавы (район Кабаты). Он расположен недалеко от южной границы Варшавы и Кабацкого леса. Рядом проходят ключевые дороги, обеспечивающие быстрый доступ к стратегически важным точкам города. Инфраструктура комплекса: В непосредственной близости от комплекса находятся: супермаркеты Żabka, Lidl и Carrefour Express, аптека Rossmann, многочисленные универсальные магазины, кафе, рестораны и бистро,пачкоматы, банковские пункты, салоны красоты и парикмахерские, парк Мочиделко и парк Мотыки. Торговый центр Урсынув с гипермаркетом Ашан расположен примерно в 3 км от инвестиции. Образовательные учреждения: В районе расположены следующие образовательные центры: терапевтический детский сад «Эффектис», детский сад №412, частная начальная школа №47. Р. Шуман из Primus Foundation, частная начальная школа Active School. Медицинские учреждения: Рядом с инвестицией расположены такие медицинские центры, как медицинский центр «Медика», центр УЗИ «Кабаты Омед», Медицинская группа «Вертимед+», медицинский центр «Иннова-Мед», клиника НЗОЗ и другие. Спортивные учреждения: Рядом с комплексом расположены: студия Сатья-йоги, бассейн Aqua Spa Kabaty, спортивные площадки, школа единоборств и кросс-ворката «Гладиатор», Урсыновский физкультурно-оздоровительный центр с бассейном «Аква Релакс», а также скейт-парк в парке на ул. Бажантарни. Более того, близость обширных зеленых зон позволяет заниматься спортом на открытом воздухе. Транспортная развязка: В 350 м от инвестиции расположены автобусные остановки маршрутов № 179 и № 504. Станция метро М1 «Кабаты» находится в 1 км. Дорога на общественном транспорте до самого центра Варшавы занимает почти 40 минут. Дорога на машине занимает почти полчаса (по улице Пулавской или по дороге S79). Архитектура комплекса: Четырехэтажный дом в стиле модернизм неправильной планировки выполнен по высокому стандарту. Сделаны панорамные деревянные окна и добавлены декоративные элементы. В цветовой гамме фасада преобладают светлые оттенки – белый, древесный, бежевый. Инфраструктура комплекса: Инвестиция включает в себя общую зону отдыха с тренажерным залом на открытом воздухе, детской игровой площадкой и стойками для велосипедов. Для парковки автомобилей имеется подземная парковка. В жилом доме также имеются пассажирские лифты и кладовые, а на первом этаже расположен вестибюль со стойкой регистрации. Комплекс подходит людям с ограниченными возможностями. О квартирах: Квартиры планировкой от 2 до 5 комнат дополняются дополнительным пространством в виде балконов, террас или садов. Площадь помещений варьируется от 44 до 129 кв м. Квартиры продаются в стандарте застройщика или с отделкой «под ключ». Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl