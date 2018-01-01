Инвестиция Skaryszewska 11 будет состоять из 41 просторной квартиры с прекрасным дизайном, расположенной в обновленном многоквартирном доме в Камионеке, Прага. Многоквартирный дом был построен в 1936 году, а его простая минималистская форма отсылает к течению функционализма и модернизма, популярным в 1920-х и 1930-х годах. В реконструированном здании будут помещения площадью от 23 до 63 кв.м, от 1 до 3 комнат. Большинство из них будут оборудованы балконом с двух- или трехстворчатыми окнами. Кроме того, интерьеры квартир будут отсылать к строгому минималистическому стилю доходного дома, а потолки высотой почти 3 метра будут создавать впечатление простора.
Инфраструктура:
•Каменковское озеро и Скарышевский парк. Игнаций Ян Падеревский (10 минут пешком)
•Старый город (11 минут на трамвае)
•Трамвайная остановка (5 минут пешком)
•магазин «Жабка» (3 минуты пешком);
•Бедронка (7 мин пешком)
•Галерея Виленска (4 минуты на машине)
•Станция метро Dworzec Wileński, станция SKM, Dworzec Wschodni (8 минут пешком)
•Фабричный комплекс Сохо (10 минут на машине)
Расположение:
•3 мин. дойти до трамвайной остановки
•5 мин. дойти до автобусной остановки
•6 мин. дойти до вокзала
•доступ к центру: 13 минут на машине
Важные моменты в инвестиционной сфере:
•Трамвайная остановка (213 м, 3 минуты пешком)
•Ресторан (221 м, 3 минуты пешком)
•Автобусная остановка (335 м, 5 мин пешком)
•Железнодорожный вокзал (429 м, 6 мин пешком)
•Станция СКМ (429 м, 6 минут пешком)
•Аптека (480 м, 7 мин пешком)
•Магазин: Бедронка (540 м, 8 минут пешком)
•Доктор (546 м, 8 мин пешком)
•Почтовое отделение (582 м, 9 мин пешком)
•Станция метро (573 м, 9 мин пешком)
•Пекарня (657 м, 9 мин пешком)
•Планируемая станция метро (668 м, 10 минут пешком)
•Ветеринар (782 м, 11 мин пешком)
•Высшая школа (849 м, 12 мин пешком)
•Тренажерный зал (980 м, 14 мин пешком)
|Метро
|500 м
|Детский сад
|200 м
|Остановка транспорта
|100 м
|Магазин
|100 м