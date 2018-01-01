OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE

Варшава, Польша

от €136,713

АПАРТАМЕНТЫ PILECKIEGO 59 – идеальный комплекс для инвестиций! •Все квартиры имеют большие стеклянные балконы с видом на город. •ВЫСОЧАЙШИЙ стандарт отделки комплекса – качество в каждой детали. Транспортная развязка: Апартаменты Pileckiego расположены в варшавском районе Урсынув: • Метро «Стоклосы»: 6 минут на машине. • Автобусная остановка в направлении центра: 4 минуты пешком. • Польская почта: 4 минуты на машине. • Галерея Мокотув: 11 минут на машине. • Медицинский центр Medicover: 4 минуты пешком. • Университет естественных наук: 8 минут на машине. • Аэропорт имени Шопена: 9 минут на машине. • Расположение объекта обеспечивает легкий доступ к центру города (около 15 минут), станции метро «Стоклосы» рядом со зданием. • Международный аэропорт, железнодорожный вокзал и основные транспортные артерии. • Расположен вдали от городского шума и суеты, гарантирует комфортный отдых. Рядом развитая инфраструктура: магазины и необходимые точки обслуживания (салоны красоты и парикмахерские), рестораны, кафе, медицинские центры, спортзал, почта, заправка и т.д. Будущие жильцы инвестиционного комплекса Пилецкого 59 смогут воспользоваться обширной сетью общественного транспорта. Ближайшая точка связи - метро Стоклосы - находится в 1130 метрах от инвестиции Пилецкого 59. Образовательные учреждения: В непосредственной близости от инвестиции Пилецкого 59 находится 40 учебных заведений. Ближайшие из них: детский сад «Долина Эльфув» в 260 м, детский сад «Tęczowy Dworek» в 260 м, детский сад в 270 м. Медицинские учреждения: Большим преимуществом комплекса является близость к медицинским центрам. Доступ к медицинской помощи будет обеспечен рядом: г. Мед в 180 м, Медикавер в 200 м, Клиника Грабов в 310 м. Инфраструктура: Коммерческая и сервисная инфраструктура инвестиции Пилецкого 59 состоит из множества точек. Рядом, в 340 м Жабка, в 430 м Жабка, в 470 м Гжибки. Спортивные учреждения: Близость зон отдыха и спортивных сооружений является сильной стороной этого места. В непосредственной близости от инвестиции Pilecki 59 находится беговая дорожка/дорожка в 370 м, поле/площадка в 370 м и открытый тренажерный зал в 380м! Больше информации по комплексу у нас в офисе NEMIGA. Запишитесь на консультацию по ссылке ниже: https://nemiga.pl