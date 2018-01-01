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OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE

Варшава, Польша
от
€129,407
;
3
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О комплексе

Жилой комплекс «Przy Kampinosie» состоит из невысоких зданий, оформленных в светлых, приглушенных тонах. В предложении представлены функциональные квартиры различной планировки и площади: квартиры на первом этаже имеют сады, а квартиры на верхних этажах – балконы. Комплекс включает в себя наземные парковочные места и многочисленные зеленые зоны. Кроме того, инвестиция расположена в непосредственной близости от национального парка Кампинос, где жители смогут совершать пешие или велосипедные прогулки.

 

Расположение:

•Опалень-Урочиско (12 минут ходьбы)

•Национальный парк Кампинос (5 ​​минут пешком)

•Автобусная остановка (7 минут пешком)

•Продуктовый магазин Netto (8 минут пешком)

•Galeria Młociny, Мультикино (11 минут на машине)

 

 

Транспортная развязка:

•11,4 км до центра

•7 мин. дойти до автобусной остановки

•7 мин. на машине до трамвайной остановки

•доступ к центру: 21 мин на машине

•Ресторан (449 м, 6 мин пешком)

•Автобусная остановка (517 м, 7 мин пешком)

Дополнительно

  • Охрана
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Количество этажей
Количество этажей
3
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Торговый центр 1 500 м
Остановка транспорта 500 м
Детский сад 200 м
Магазин 200 м

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OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE
Варшава, Польша
от
€129,407
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Жилой квартал Под инвестицию и для собственного проживания
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