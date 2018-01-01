OSIEDLE PRZY KAMPINOSIE

Жилой комплекс «Przy Kampinosie» состоит из невысоких зданий, оформленных в светлых, приглушенных тонах. В предложении представлены функциональные квартиры различной планировки и площади: квартиры на первом этаже имеют сады, а квартиры на верхних этажах – балконы. Комплекс включает в себя наземные парковочные места и многочисленные зеленые зоны. Кроме того, инвестиция расположена в непосредственной близости от национального парка Кампинос, где жители смогут совершать пешие или велосипедные прогулки.
Расположение:
•Опалень-Урочиско (12 минут ходьбы)
•Национальный парк Кампинос (5 минут пешком)
•Автобусная остановка (7 минут пешком)
•Продуктовый магазин Netto (8 минут пешком)
•Galeria Młociny, Мультикино (11 минут на машине)
Транспортная развязка:
•11,4 км до центра
•7 мин. дойти до автобусной остановки
•7 мин. на машине до трамвайной остановки
•доступ к центру: 21 мин на машине
•Ресторан (449 м, 6 мин пешком)
•Автобусная остановка (517 м, 7 мин пешком)
|Торговый центр
|1 500 м
|Остановка транспорта
|500 м
|Детский сад
|200 м
|Магазин
|200 м