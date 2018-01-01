Высококлассный жилой комплекс Warszawa Wola расположен на Воле, недалеко от центра Варшавы.

Расположение:

Комплекс расположен на улице Колеёва, в административном районе Чисте, принадлежащем району Воля в Варшаве. Расстояние от площади Дефилад почти 2 км. Такое расположение позволяет пользоваться основными магистралями города и общественным транспортом.

Инфраструктура комплекса:

В непосредственной близости - в радиусе до 500 м по прямой, находятся объекты инфраструктуры, такие как многочисленные рестораны, кафе и бары, музыкальные клубы, местные музеи, различные специализированные магазины, продовольственные супермаркеты «Жабка» и «Бедронка», Почта Польши, офисные, деловые и конференц-центры. Торговый пассаж Towarowa 22 находится в 850 метрах, а большой торгово-сервисный центр Złote Tarasy - в 2 км. Ближайшие городские зеленые зоны - площадь Алоиза Павлека и Западный парк.

Образовательные учреждения:

В радиусе 2 км от комплекса находятся образовательные учреждения, такие как начальная школа №387. Саре Шерегув, начальная школа № 97 Л. Кручковского, детский сад «Норландия Колеёва», детские сады № 62 и № 61.

Медицинские учреждения:

В число медицинских центров, расположенных в этом районе, входит больница Вольского. Доктор Анна Гостыньская, медицинский центр Medicover, клиники первичной медико-санитарной помощи для детей и взрослых и многочисленные аптеки.

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом расположены такие спортивные объекты, как гольф-центр, бассейн OSiR, тренажерный фитнес-центр Zdrofit, межшкольный спортивный центр и различные специализированные спортивные школы.

Транспортная развязка:

Комплекс расположен недалеко от пересечения улиц Проста и Товарова. Неподалеку также находится выезд на Аллею Ерозолимские. До центра Варшавы (площадь Дефилад) на машине можно доехать почти за 7 минут. В радиусе 800 м находится станция метро M2 Rondo Daszyńskiego и железнодорожная станция Warszawa Główna. В 500 метрах находятся автобусная и трамвайная остановки, а также станция городского велосипеда.

Архитектура комплекса:

Комплекс построен по каскадной системе и имеет высоту от 5 до 8 этажей. Стилистически это относится к концепции скандинавской архитектуры. Фасады белые, с добавлением элементов графитового цвета. Помещения общего пользования отделаны на высоком уровне. Архитектурный проект подготовила студия Kuryłowicz & Associates.

Инфраструктура усадьбы

Инвестиции контролируются и включают в себя частный парк с небольшими архитектурными элементами, игровую площадку и тренажерный зал на открытом воздухе, а также такие удобства, как стойки для велосипедов, подземный гараж с зарядной станцией для электромобилей, складские помещения и помещение для велосипедов. Инвестиция оборудована удобствами для людей с ограниченными возможностями. На первом этаже здания расположены коммерческие и служебные помещения.

О квартирах:

Квартиры планировкой от 1 до 5 комнат имеют площадь от 26 до 116 кв.м. и высота потолков от 2,75 до 3,5 м. Квартиры оборудованы системой «умный дом» и фильтрами против смога. В квартирах имеются балконы, лоджии или террасы. Возможно объединение помещений и изменение внутреннего дизайна квартир, а также дополнительные пакеты отделочных услуг.