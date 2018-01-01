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Варшава, Польша
от
€181,315
;
3
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О комплексе

Высококлассный жилой комплекс Warszawa Wola расположен на Воле, недалеко от центра Варшавы.

 

Расположение:

Комплекс расположен на улице Колеёва, в административном районе Чисте, принадлежащем району Воля в Варшаве.  Расстояние от площади Дефилад почти 2 км.  Такое расположение позволяет пользоваться основными магистралями города и общественным транспортом.

 

Инфраструктура комплекса:

В непосредственной близости - в радиусе до 500 м по прямой, находятся объекты инфраструктуры, такие как многочисленные рестораны, кафе и бары, музыкальные клубы, местные музеи, различные специализированные магазины, продовольственные супермаркеты «Жабка» и «Бедронка», Почта Польши, офисные, деловые и конференц-центры.  Торговый пассаж Towarowa 22 находится в 850 метрах, а большой торгово-сервисный центр Złote Tarasy - в 2 км.  Ближайшие городские зеленые зоны - площадь Алоиза Павлека и Западный парк.

 

Образовательные учреждения:

В радиусе 2 км от комплекса находятся образовательные учреждения, такие как начальная школа №387.  Саре Шерегув, начальная школа № 97  Л. Кручковского, детский сад «Норландия Колеёва», детские сады № 62 и № 61.

 

Медицинские учреждения:

В число медицинских центров, расположенных в этом районе, входит больница Вольского.  Доктор Анна Гостыньская, медицинский центр Medicover, клиники первичной медико-санитарной помощи для детей и взрослых и многочисленные аптеки.

 

Спортивные учреждения:

Рядом с комплексом расположены такие спортивные объекты, как гольф-центр, бассейн OSiR, тренажерный фитнес-центр Zdrofit, межшкольный спортивный центр и различные специализированные спортивные школы.

 

Транспортная развязка:

Комплекс расположен недалеко от пересечения улиц Проста и Товарова.  Неподалеку также находится выезд на Аллею Ерозолимские.  До центра Варшавы (площадь Дефилад) на машине можно доехать почти за 7 минут.  В радиусе 800 м находится станция метро M2 Rondo Daszyńskiego и железнодорожная станция Warszawa Główna.  В 500 метрах находятся автобусная и трамвайная остановки, а также станция городского велосипеда.

 

Архитектура комплекса:

Комплекс построен по каскадной системе и имеет высоту от 5 до 8 этажей.  Стилистически это относится к концепции скандинавской архитектуры.  Фасады белые, с добавлением элементов графитового цвета.  Помещения общего пользования отделаны на высоком уровне.  Архитектурный проект подготовила студия Kuryłowicz & Associates.

 

Инфраструктура усадьбы

Инвестиции контролируются и включают в себя частный парк с небольшими архитектурными элементами, игровую площадку и тренажерный зал на открытом воздухе, а также такие удобства, как стойки для велосипедов, подземный гараж с зарядной станцией для электромобилей, складские помещения и помещение для велосипедов.  Инвестиция оборудована удобствами для людей с ограниченными возможностями.  На первом этаже здания расположены коммерческие и служебные помещения.

 

О квартирах:

Квартиры планировкой от 1 до 5 комнат имеют площадь от 26 до 116 кв.м.  и высота потолков от 2,75 до 3,5 м. Квартиры оборудованы системой «умный дом» и фильтрами против смога.  В квартирах имеются балконы, лоджии или террасы.  Возможно объединение помещений и изменение внутреннего дизайна квартир, а также дополнительные пакеты отделочных услуг.

Дополнительно

  • Охрана
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Количество этажей
Количество этажей
8
Местонахождение новостройки
Варшава, Польша
Инфраструктура рядом
Магазин 100 м
Остановка транспорта 500 м
Метро 800 м
Торговый центр 1 000 м

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NU!
Варшава, Польша
от
€181,315
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Многоквартирный жилой дом Для любителей тишины и зелени
Познань, Польша
от
€73,113
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Современный жилой комплекс,  в тихой и зелёной части Познани. Будет введён в эксплуатацию уже в I квартале 2024 года. Расположен в районе ул. Selawy в районе Нарамовице, недалеко от природного заповедника Журавинец в близи реки Варта. До центра Познани всего 15 минут на машине, рядом остановка трамвая, а в радиусе нескольких сотен метров от жилого комплекса расположены магазины и торговые точки. Дополнительным преимуществом является близость  школ и детских садов. Комфортабельные квартиры площадью от 30 до 90 м.2 с балконами (2-5 этажи) либо террассами на нижних этажах.  Возможность покупки квартир в черновой отделке, а также и с отделкой под ключ, с выбором из трех стандартных пакетов. Также можно заказать вариант отделки под индивидуальный дизайн-проект. В доме  находится подземный паркинг. Возможность приобретения одного либо нескольких парковочных мест.
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